Soumrak třídveřových aut pokračuje. Seat se zbavuje Leonu SC

Ještě před pár lety byly třídveřové modely běžnou součástí nabídky automobilek. Doba se však mění, zákazníci o takové vozy již nemají takový zájem jako kdysi, a tak tyto vozy z trhu postupně mizí. Naposledy se takových aut zbavil Seat.

Ten oznámil, že ukončí prodej hned dvou třídveřových modelů. Vedle kompaktního třídveřového Leonu SC čeká konec také třídveřové miniauto Mii.

Důvod je nepochybně prostý. Zájem o třídveřové automobily klesá, a tak v době nutnosti homologace aut pro nové emisní normy se už výrobcům nevyplatí úprava takového modelu.

Analytici hledají změny preference klientely v ekonomické krizi v roce 2008, kvůli níž řada zákazníků přesedlala do praktičtějších pětidveřových aut. A když krize odezněla, k třídveřákům se už nevrátili, styl hledali raději jinde. Těmto autům navíc ani nepomáhá rostoucí obliba SUV, ta až na výjimky verzi s jedním párem nenabízejí.

Klesající prodeje třídveřových modelů jsou přitom na nabídce koncernu VW Group jasně patrné. V minulých měsících a letech Volkswagen postupně ukončil prodej modelů Scirocco, Beetle nebo třídveřového Pola. Audi se zase zbavilo třídveřové A3 i A1, která podobně jako Polo v nové generaci nastoupila už jen jako pětidvířko.

V současnosti tak z třídveřových hatchbacků zůstávají v koncernu VW Group jen tři – Volkswagen Up!, Škoda Citigo a Volkswagen Golf, přičemž ani ty podle všeho nečeká dlouhá budoucnost. Třídveřový Golf s příchodem osmé generace skončí, Škoda zase už nepočítá s druhou generací Citigo. A jistou budoucnost nemá ani Up!, což by mohlo znamenat definitivní konec třídveřových hatchů z dílny VW Group. Nebo že bychom se dočkali nějakého elektromobilu?

Tento trend je přitom jasně vidět napříč celým automobilovým průmyslem. S příchodem aktuálních generací skončila třídveřová verze také u Kie Ceed, Hyundaie i30, Opelu Astra nebo Fordu Focus. Už dříve zmizel z nabídky třídveřový Renault Clio nebo Mercedes-Benz A s jedním párem dveří. Podobně se tak v nové generaci už nepočítá s třídveřovým Range Roverem Evoque, skončit má také Alfa Romeo MiTo. Naopak Ford Fiesta si takovou verzi nadále ponechala, stejně tak třídveřové BMW 1 zůstává, byť otázkou je, zda i v nadcházející generaci, která přezbrojí na pohon předních kol.