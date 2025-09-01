Elektromobily jsou pořád drahé. Zlevní je pokles cen baterií?
Elektromobily jsou drahé, protože jsou nákladné jejich baterie. Něco pravdy na tom. Nicméně to, že elektromobily zlevní, posloucháme už roky.
Zatímco u auta se spalovacím motorem představuje nejdražší součástku samotný motor s příslušenstvím, u elektromobilů je to trakční akumulátor. Naopak elektromotor tak drahý není. Podobná paralela ale existuje také v případě porovnání zůstatkové hodnoty vozidla při dalším prodeji. Pokud nepočítáme korozi karoserie, tak cenu klasického auta výrazně snižuje špatný stav pohonné jednotky. Nejde jen o kompresní tlaky, ale také o opotřebení četného příslušenství.
Například turbodmychadla, u dieselů vstřikování a podobně. U elektromobilů zase hodnotu výrazně snižuje klesající kapacita baterie. Prostě elektromobil s poškozenou baterií je v podstatě bezcenný. Právě z důvodu její vysoké ceny. Ačkoliv jsou baterie stále vnímané jako velmi drahé, jejich ceny postupně klesají.
Jak uvádí německý magazín Auto Bild na základě analýzy poradenské společnosti P3, za posledních 20 let klesly ceny baterií elektromobilů o 92 procent. Jen v loňském roce údajně zaznamenaly pokles o pětinu. Zástupci firmy P3 tak možná trochu odvážně tvrdí, že „úložiště pro elektřinu nebylo nikdy tak levné jako dnes“.
Od ceny za energii
Ceny akumulátorů se odvíjejí od použité technologie. Dle zprávy Auto Bildu, pokud budeme uvažovat nikl-mangan-kobaltové baterie (NMC), které najdete třeba u elektromobilů značek Volkswagen, Mercedes-Benz nebo BMW, pak jedna kilowatthodina stojí 58 eur, tedy asi 1450 korun. Pokud budeme uvažovat základní VW ID.3 s baterií o celkové kapacitě 55 kWh, pak by cena za ni činila 3200 eur, tedy 80 000 korun.
U Tesly Model S se uvádí cena za 100kWh baterii citelně vyšší, a sice 10 000 eur, tedy čtvrt milionu korun. Tesla prodejní ceny baterií svých aut neudává. Uživatelé na fórech však mluví o cenách 20 000 až 25 000 eur, podle toho, zda jde o novou nebo repasovanou baterii. Na koruny to vychází na závratných půl milionu až 625 000 korun.
O něco levněji vycházejí energeticky úspornější s železofosfátovými elektrodami (LFP). U nich P3 uvádí cenu za kWh 54 eur. Bohužel LFP je v Evropě méně rozšířené. Využívá je Tesla Model Y, vozy BYD nebo nový Opel Frontera-e. Naproti tomu v Číně má LFP přibližně 75 procent nových elektromobilů. Co se týče cen, tak odborníci očekávají další pokles do roku 2030.
Vysoké ceny baterií se odvíjejí od ceny lithia na globálním trhu. Ještě před dvěma lety stála kilowatthodina baterie více než dvojnásobek. U akumulátoru NMC se tehdy uvádělo 140 eur za kWh (3500 korun), respektive 127 eur/kWh (3175 Kč) u LFP. Jedná se o ceny na zákazníky.
Prognóza
Vzpomínaná společnost P3 očekává pokles cen baterií o dalších 10 až 15 procent. Pokud by tomu tak bylo, vyšla by výše uvedená nejmenší baterie pro ID.3 na přibližně 2800 eur (70 000 korun). Snížení cen se odvíjí jednak z technologického pokroku a jednak z důvodu neustálého rozšiřování elektromobilů. Přesto je otázkou, do jaké míry se uvedené promítne do konečné (zákaznické) ceny baterií.
Uvedená studie má ale jeden podstatný problém. Vztahuje se totiž pouze na ceny baterií vyráběných v Číně. Ta sice trhu s trakčními akumulátory dominuje, není však na trhu jediná. Jak to bude s bateriemi a jejich cenami, ale ukáže budoucnost. Ono totiž skutečnost, že se sníží výrobní cena akumulátoru, ještě neznamená, že bude pro konečného zákazníka levnější. Roli přirozeně hraje také marže obchodníků.
Zdroj Auto Bild
Foto archiv Světa motorů