Spoléháte na autoalarm? Samotný vaše auto příliš neochrání
Před příchodem imobilizéru byly autoalarmy asi jediným elektronickým zařízením k ochraně vozidla před zloději. I v současnosti existují, avšak jejich ochranný účinek je minimálně diskutabilní.
V devadesátých letech patřilo houkající auto v ulicích k běžnému koloritu. Stále důmyslnější autoalarmy začaly využívat mimo jiné otřesové a prostorové snímače. Ty prvně jmenované alarm aktivovaly, pokud došlo k pohybu vozidla. Občas byly tak citlivě nastavené, že reagovaly dokonce na hlučný výfuk, například chopperu, pokud projel v těsné blízkosti vozidla. Prostorová čidla zase chránila interiér vozidla. Pokud byl alarm aktivován, stačilo otevřeným oknem strčit ruku do kabiny a hned to začalo houkat a samozřejmě se současně aktivovaly i ukazatele směru (blikače).
Technika jde ale dopředu a dnes jsou tahle kdysi sofistikovaná zařízení jen málo účinná. Dokládá to průzkum společnosti FixMyCar uskutečněný ve Velké Británii. Na dotaz, zda jsou tradiční autoalarmy účinné proti zlodějům a nenechavcům odpovědělo kladně pouhých 5 procent respondentů.
„Zločinci jsou v oblasti kybernetiky mnohem zdatnější než dříve. To klade vyšší nároky také na zabezpečovací zařízení nebo přesněji jejich techniku,“ říká k autoalarmům vedoucí servisu FixMyCar Matt Wrankmore.
Podle Wrankmora jsou naopak stále účinné mechanické prostředky. Ty sice nezbrání vykradení auta, avšak výrazně ztíží odjetí s ním. Jde zejména o zámky volantu či zámky řadicí páky, či mechanického voliče samočinné převodovky.
Nejlepší ochranou zůstává elektronický imobilizér, ideálně s takzvaným plovoucím kódem, který se při každém spuštění motoru změní. Velmi účinný je také lokalisér polohy vozidla přes GPS. Podle FixMyCar je tak nejúčinnější ochranou vozidla kombinace několika různých systémů zahrnující jak ty mechanické, tak také elektronické.
Auta se totiž stále kradou. Dle zprávy Royal United Services Institue (RUSI) vzrostl ve Velké Británii počet krádeží vozidel za posledních deset let o 75 procent na přibližně 130.000 aut ročně.
Na závěr Wrankmore dodává, že velmi dobrou ochranou vozidla je prevence a používání selského rozumu. To znamená neparkovat auto na odlehlých místech, v rizikových čtvrtích měst a oblastech s vysokou kriminalitou. Ale spíše tam, kde je kamerový systém.
Naopak velká koncentrace lidí dle našeho názoru odcizení vozidla ani vykradení jeho kabiny nezabrání. Kdysi jsem měl půjčenou Škodu Yeti a její navigaci Columbus, která se tehdy velmi kradla, mi z vozidla „vybrali“ v noci v Praze na Zahradním Městě ve vilové čtvrti. A to mi auto parkovalo jen několik metrů od přízemí okna ložnice, kde jsem sladce spal.
Zdroj: britský automobilový server Honestjohn
Foto archiv Světa motorů