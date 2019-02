Jaguar I-Pace EV400 – Jako auto je skvělý, ale co jako elektromobil?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Musím hned v úvodu přiznat, že hodnotit jakýkoli elektromobil je pro mě docela složité. Zatímco u vozu se spalovacím motorem jde hlavně o ono konkrétní auto, u elektrické alternativy je potřeba brát v potaz také spoustu „věcí okolo“. Jinými slovy, samotný elektromobil se může řídit skvěle, ale současně nevyhnutelně narazíte na několik kompromisů a otazníků. Jde samozřejmě o známé záležitosti, především cenu, dojezd, dobu nabíjení či stav potřebné infrastruktury. Na elektromobil prostě v současné době nelze nahlížet jako na „normální“ vůz nebo jeho plnohodnotnou náhradu.

Jaguar I-Pace není výjimkou, i když hranici mezi oběma typy vozů zase trochu odmazal. Stále však od majitele vyžaduje jisté pochopení. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Ukázkový kříženec

Nejprve bychom si měli elektrický Jag zařadit do nějaké té škatulky. To ale není úplně snadné, téměř 4,7 metru dlouhý I-Pace se totiž nepodobá ničemu, co se pohybuje na silnicích. Stojí na velkých kolech a na docela vysokém podvozku (se vzduchovým odpružením lze navíc světlou výšku měnit), ale přitom má docela sportovní postoj. Krátkou kapotu s dopředu posunutým čelním sklem zase vídáme u „empévéček“, záď je někde na pomezí hatchbacku a liftbacku.

Pro I-Pace se tedy dokonale hodí módní označení „crossover“ – tohle je totiž opravdu ukázkový kříženec.

Přitom si troufám tvrdit, že člověk, který se ve světě aut trochu orientuje, okamžitě pozná, že za ním stojí Jaguar. I-Pace dostal charakteristickou mřížku „chladiče“ a úzké svítilny vpředu i vzadu. Osobně bych design nepopsal jako vyloženě líbivý, ale něco na něm je. Minimálně už jen proto, že je jiný.

Prostorný a luxusní

Interiér už tak „jiný“ není, jeho koncepce kombinuje prvky z dalších moderních Jaguarů a Land Roverů. Z Land Roveru si bere řešení se dvěma dotykovými obrazovkami pod sebou, přičemž horní ovládá klasický infotainment s mnoha zábavně-informačními funkcemi, spodní slouží k nastavení klimatizace (a souvisejících prvků jako třeba vyhřívaní či ventilace sedadel) – pomáhají mu k tomu ještě dva kruhové ovladače, jejichž vnitřek také tvoří malé displeje. Jejich obsah se pak mění podle toho, jak s ovladači pracujete.

+

Bohužel ale i I-Pace trpí známou bolístkou vozů automobilky Jaguar Land Rover. Palubní systém je pomalý a na pokyny nereaguje zrovna přesvědčivě. Škoda, jinak je přehledný a logicky „poskládaný“.

U dvou obrazovek se Jaguar nezastavil, třetí displej najdeme za volantem, kde funguje jako přístrojový panel. Jak už to tak bývá, můžete si jeho vzhled individualizovat a nastavit si, jaké informace chcete zobrazit.

Testovaný I-Pace byl v nejvyšší výbavě HSE a uvnitř to bylo znát. Atmosféra na palubě byla díky štědrému koženému čalounění a zajímavým dekorům opravdu luxusní. Také zpracování se zdálo být příkladné – i když jeho úroveň by skutečně prověřilo až delší než týdenní používání.

Všimněte si v galerii také zvláštnosti, že I-Pace nemá tradiční volič převodovky. Místo něj řidič mačká tlačítka na středové konzoli.

Přestože jsem se uvnitř cítil fakt dobře, třeba i díky skvělým sedadlům, pár drobností, které mě zlobily, bych našel. Jsem například zvyklý občas si při řízení „opřít“ pravou nohu o středový panel, v elektrickém Jaguaru se ale moje koleno dotýkalo poměrně ostré hrany. Mnohem víc mě ale štvalo, že si auto nepamatuje některá vaše nastavení.

Já si například automaticky vypínám vnitřní ambientní osvětlení, během jízdy za tmy na mě totiž působí často rušivě. Také si rád přizpůsobuji zobrazení na digitálním přístrojovém štítu. Jenže když jsem auto znovu nastartoval, bylo tohle moje nastavení pryč.

Zato milým překvapením byla prostornost interiéru, I-Pace nabídne hodně místa ve všech směrech i rozměrným pasažérům vzadu. Zavazadlový prostor má objem 638 litrů, což rozhodně není málo, po sklopení zadních opěradel přepravní kapacita naroste na 1.453 litrů. A jeden malý úložný prostor (27 litrů) je ještě pod přední kapotou – hodí se perfektně pro převoz kabelů pro nabíjení.

I tady mám ale jednu výtku. Testované auto nebylo vybaveno elektricky ovládanými dveřmi kufru. To samozřejmě problém není, horší je, že víko je hodně těžké a zpřístupnění zavazadelníku vyžaduje až moc síly.