Renault Zoe R90 – Na elektřinu do Brna a zpátky?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

První nesmělé pokusy komerčních elektromobilů dopadly neslavně. Jízdní vlastnosti nestály za nic, dojezd byl mizerný sám o sobě, a co teprve když jste potřebovali topit nebo chladit. Pak dojezd okamžitě klesal k hodnotám, kdy začíná běžný motorista netrpělivě hledat čerpací stanici. U elektromobilů šlo přitom o hodnotu znázorňující plně nabité akumulátory. Prvotní kontakt s Renaultem Zoe ale naznačuje, že doba pokročila.

Na český trh se sice Zoe dostává s šestiletým zpožděním, je to ale kvůli tomu, že přichází rovnou v nové verzi, která autu nadělila téměř dvojnásobně velké akumulátory. Namísto původní kapacity 22 kWh tak Zoe disponuje akumulátory o kapacitě 41 kWh, což nabízí reálný dojezd až 300 kilometrů. Velmi optimistické standardy NEDC dokonce slibují dojezd rovné čtyři stovky kilometrů. A to už je hodnota, které dosahuje lecjaký hatchback se spalovacím motorem. Teoreticky by tedy měl Zoe dojet z Prahy do Brna a zpět. Tak se mu pojďme podívat na zoubek.

Po stránce vzhledu se Zoe nesnaží brnkat na futuristickou notu, řada lidí si ho zcela jistě zařadí jako „nějaký nový Renault“ do chvíle, než za zvuku šumění elektromotoru projede kolem. Tvary jsou relativně konvenční a řekl bych, že do značné míry i líbivé. Že by mohlo být něco jinak, prozrazují v zásadě jen modré prvky v předních i zadních světlometech a velmi malé nasávací otvory v přídi. To je mně osobně sympatické, většina elektromobilů se naopak předhání v soutěži o co nejdivnější design. Za obyčejně vyhlížející auto má tedy u mě Renault rozhodně plus.

Proporčně má Zoe velmi blízko ke konvenčnímu malému hatchbacku. Když ho ale postavíte vedle Clia, se kterým má bez jednoho milimetru shodný rozvor, zjistíte, že Zoe je o více než deset centimetrů vyšší. Můžou za to akumulátory umístěné v podlaze, kvůli kterým karoserie narostla do výšky. Vedlejším efektem je zvýšená pozice za volantem a tedy výhled skoro jako z nějakého esúvéčka.

+

Jako dvojčata

Příbuznost s Cliem je větší, Zoe dokonce vzniká na stejné výrobní lince ve francouzském Flins. Především uvnitř tak Zoe vypadá jako jeho jednovaječné dvojče. Velmi podobný je tvar palubní desky či panel s infotainmentem a klimatizací.

A to je podle mého kámen úrazu. Zatímco Cliu to s jeho čtvrt milionovou cenovkou s klidem odpustíte, u auta, které stojí bezmála devět set tisíc, už se něco takového akceptuje hůře. Samozřejmě chápu, že vysoká výrobní cena elektromobilu vychází především z velmi drahých akumulátorů, takže nemůžete očekávat palubní desku obšitou krokodýlí kůží, hodnotnější interiér by si ale Zoe rozhodně zasloužil. Inspirovat by se mohl třeba u BMW i3, které dokázalo zabít dvě mouchy jednou ranou. K výrobě interiéru používá konopí, PET lahve, vlnu nebo dřevo. Ekologickou myšlenku přitom dokáže přetavit v opravdu prémiový dojem.

Z hlediska prostornosti je na tom Zoe velmi dobře. Díky bateriím v podlaze nabízí velmi prostorný interiér vpředu i vzadu. Sedadla sice neoslní bočním vedením, ani použitými materiály, ale na pohodlí jsem si nemohl stěžovat. Postrádal jsem však loketní opěrku, která je k dispozici za příplatek 3.490 Kč. Alespoň takové drobnosti by mohly být standardem. Vadila mně také palubní deska z lesklého plastu, která za slunečného počasí nepříjemně oslňovala. Příjemným překvapením byl však zavazadlový prostor, který standardně nabídne 338 litrů. Počítejte ale s tím, že něco z jeho kapacity uzmou nabíjecí kabely.

Tradiční budíky nahradil úzký displej s velmi jednoduchým a přehledným uspořádáním. V levé části se zobrazuje dojezd společně s úrovní nabití akumulátorů. V závislosti na tom, jestli z nich zrovna čerpáte, nebo naopak doplňujete, dochází ke změně barvy a směru šipek. Střed vyplňuje digitální rychloměr, pravá část je vyhrazena palubnímu počítači, kde se můžete proklikat ke všem podstatným informacím. Displej infotainmentu je naprosto konvenční, navíc má jen několik aplikací, kde si můžete zobrazit tok energií nebo průměrnou spotřebu. Stejně jako v jiných Renaultech ale potěší rychlostí reakce a snadným ovládáním.