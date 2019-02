Volvo V90 D5 Polestar a T4 – Nejmíň Volvo, což je dobře

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Už jsem psal o tom, že Volvo na autosalony tak trochu kašle a když už se nějakou náhodou výstavy zúčastní, nepřiveze auta. Šéfové a šéfky se zase nechávají slyšet, že „výkon nebude v budoucnu“ důležitý, a premiéra nového modelu Polestar se odehraje čistě online, aby přepravující se novináři nevraždili koťátka tím, že na prezentaci přiletí osobně. A takové letadlo, to je přátele znečišťující prevít! Bohužel si nedělám srandu, tisková zpráva toto vysvětlení opravdu obsahuje.

To už je na mě, přiznám se, trošičku radikální argumentace. Kdybych něco podobného četl v prohlášení nějaké zelené bojůvky, dobře, ale u automobilky…

Bohužel to nějaký smysl dává, sami jste si v poslední době v diskuzích několikrát posteskli, že tradiční vlastnosti aut už zákazníky moc nezajímají. A Volvo jde právě takovým zájemcům o mobilitu naproti.

Sympatické nám to být nemusí, ale to je asi tak všechno, co s tím uděláme. A za volantem dvojice kombíků V90 s naftou D5 upravenou od Polestaru a nejslabším benzinem T4 mi to ani tak hrozné nepřišlo. Ne že bych si řízení vyloženě užíval, takové Volvo nebylo nikdy, kombík V90 je ale pořád normální a slušně udělané auto, které dokázalo kytičkovou rétoriku proměnit na neškodnou ozvěnu.

Hezčí kombík? Neznám.

Nad aktuálními modely značky Volvo jsem se tady rozplýval několikrát, u kombíku V90 to bude dvojnásobná radost. Za mě je to nejhezčí kombík bez rozdílu třídy, vedle něhož vypadá naše dlouhodobé éčko jako… Vlastně ani nevím, prostě úplně nijak. Z testované dvojice se mi pak líbila obyčejnější verze T4 se základní výbavou Momentum, zdrsnění v podobě výbavy R-Design mi k elegantnímu zevnějšku úplně nepasovalo, ale jak jsem již konstatoval nespočetněkrát – proti osobnímu vkusu…

Znovu si také postěžuji na srozumitelnost cenami sice ověnčeného systému Sensus, já bych však před něj jednoznačně zařadil infotainmenty BMW, Mercedesu nebo Audi. Volvácké rozhraní mi ze všeho nejvíc připomíná o něco propracovanější a lépe graficky zvládnuté řešení v renaultech, které je mému srdci blízké asi nejméně.

+

Nadšenější bych byl také ze světlé barvy interiéru, ta vnitřkům volv svědčí bezpečně nejvíc. Určitě bych si taky připlatil sto třicet tisíc za výbavu Incription, která interiér ještě víc zútulní. Hezky mi bylo i ve výchozím Momentu a černočerném R-Designu, ale béžové Inscription… To je něco jako… Něco jako zážitek z volváckého audia Bowers & Wilkins. Stojí sice sto tisíc, ale Come together ještě nikdy tak úžasně nezněla.

Proti už zmíněnému našemu éčku je na zadních sedačkách víc místa (i díky napříč uloženému motoru), do kufru Volva V90 se vejde až 560 litrů v základním uspořádání (Volvo do tohoto čísla počítá i prostor pod podlážkou). Rekord to není, ale stačí.