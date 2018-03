Tohle jsou prý ta nejlepší vzduchem chlazená Porsche. Souhlasíte?

Vzduchem chlazené motory dnes představují v historii značky Porsche dnes již téměř dvacet let uzavřenou kapitolu. Poslední vzduchem chlazený plochý šestiválec byl na výrobní lince usazen do vozu 911 Carrera 4 S v dubnu roku 1998, což bylo prakticky padesát let od uvedení prvního Porsche 356 se vzduchem chlazeným plochým čtyřválcem.

Porsche má tedy na svém kontě 50 let vývoje a výroby sportovních i závodních vozů, k jejichž pohonu využívalo své oblíbené vzduchem chlazené motory se čtyřmi až dvanácti válci. Mezi velké příznivce vozů z tohoto období patří Patrick Long, tovární závodní jezdec značky Porsche, který je průvodcem tímto dílem Top 5.

na druhé pozici na první pohled působí jako poměrně běžný zástupce své modelové řady, ale jak naznačuje jeho označení a říká Patrick Long, tak se jedná o poměrně výjimečný, který byl představen v roce 1961 a vznikl v počtu kolem tří stovek exemplářů, které spojuje dvoulitrový plochý čtyřválec o výkonu 96 kW (130 k), umožňující dosažení rychlostí přes 200 km/h a akceleraci z 0 na 100 km/h pod 10,0 s. Podvozek tohoto modelu se pak mimo jiné pyšnil kotoučovými brzdami na všech čtyřech kolech.

z roku 1962 dříve patřilo k automobilům, na které chtěla automobilka raději zapomenout, protože nedosáhlo očekávaných úspěchů, přestože po technické stránce se jednalo o kvalitní vůz, ale konkurence byla přeci jen příliš silná. Dan Gurney s tímto 1,5litrovým osmiválcem o výkonu 132 kW (180 k) zvítězil v celé sezóně jen ve Francii a na Nürburgringu dojel za deště třetí.

, zastupující generaci s interním označením 993, bylo představeno v roce 1995 a minimálně mezi sportovními automobily značky Porsche jej lze považovat za jeden z vrcholů evoluce vzduchem chlazených motorů. Šestiválec tohoto modelu o objemu 3,6 l byl přeplňován dvojicí turbodmychadel a disponoval výkonem 300 kW (408 k), umožňujícím vozu s pohonem všech kol akceleraci dosahovat rychlosti přes 290 km/h.

z let 1970 a 1971 bylo evolucí závodního speciálu 908, jehož první provedení s uzavřenou karoserií a dlouhou zádí bylo uvedeno v roce 1968. S doplňkovým označením 03 se ovšem jedná otevřený automobil, který má před zadní nápravou uložen plochý vzduchem chlazený osmiválec o objemu 3,0 l a výkonu 280 kW (380 k).

je nádherným zástupcem jednoho z nejslavnějších automobilů světa. Legendární „devětsetsedmnáctka“ v provedení z roku 1971, v němž s dlouhou aerodynamicky tvarovanou zádí vystupuje ve videu, se může pochlubit vzduchem chlazeným plochým dvanáctiválcem o objemu 4,9 l, disponujícím bez přeplňování nejvyšším výkonem kolem 450 kW (612 k).

