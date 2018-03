Volkswagen Touareg naživo: Má pořád osmiválec a fantasticky hraje

O oblibě Volkswagenu Touareg netřeba pochybovat. Stačí na silnici otevřít oči a začít si dělat čárky za každý kus, který minete cestou do práce. Není divu, je to skvělé auto, bezesporu jedno z nejlepších, jaké má automobilka ve svém portfoliu. Jeho majitelé nejspíš oceňují vytříbený komfort, ohromný prostor i schopnosti v terénu. A k tomu si svým designem na nic nehraje. Logo lidové automobilky navíc sousedy rozhodně nedráždí tolik jako čtyři kroužky, třícípá hvězda nebo modrobílá vrtule, byť cenou se s nimi může směle rovnat. Zbrusu nová třetí generace se však nesnaží splynout s davem tolik jako ta minulá. Masivní, horizontálně žebrovaná maska hýří chromem, auto dále doplňují chromované lišty, které se táhnou kolem celého auta v jeho spodní části. Vysvětlení hledejte v čínském trhu, kde jsou chromovými prvky naprosto posedlí. Tamní trh je pro Touareg veledůležitý. Tak moc, že automobilka svoji novinku nepředstavila v Ženevě, ale premiéru si schovala až na autosalon v Pekingu.

Kolega Martin tam za novým touaregem vyrazil a určitě se podělí o své dojmy, já jsem měl příležitost novinku od Volkswagenu okouknout o několik dní předtím na malé předpremiéře v Hamburku, během které auto neopustilo přísně střeženou halu. Na jízdní dojmy si tedy budeme muset ještě chvíli počkat, s těmi statickými vás ale seznámím právě teď.

Lepší proporce, lepší technika

Designéři jsou hodně pyšní na lepší proporce auta. Rozvor narostl sice jen o milimetr, celková délka se však zvětšila o 77 mm, z toho 44 mm připadá na přední převis. Celková výška je nižší o 7 milimetrů a dozadu se auto mírně svažuje. Studiové osvětlení autu lichotilo, díky němu mohly naplno vystoupit ostré prolisy na bocích. Ty plynule navazují na zadní svítilny, které mi trochu připomínají aktuální generaci Audi Q5 . A na zádi je zajímavá ještě jedna věc, logo automobilky je u touaregu speciálně zakřivené, to aby nenarušovalo design zaoblené zádě. Pod ním se nachází označení modelu, které je podobně jako u arteonu široce rozprostřené.

Přesuneme se dopředu, kde vaši pozornost upoutají rozměrné světlomety. Ty už se spoléhají výhradně na LED technologii. Základní provedení představují statická LED světla, lepší verzi tvoří takzvané Matrix světlomety, kterým u Volkswagenu přezdívají IQ.Light. Ty dokážou zhasínáním jednotlivých diod fungovat neustále v dálkovém režimu bez oslnění ostatních řidičů. Specifické jsou v případě touaregu minimálně tím, že potkávací a dálková světla mají svoji vlastní čočku, což není úplně typické. Dohromady je v jednom světle ohromujících 128 diod. Z toho potkávací světla mají 48, dálková pak 27 individuálně řízených diod. Zbytek tvoří například denní svícení, blinkry nebo přisvěcování do zatáčky. Cílem pochopitelně je co nejlepší osvětlení prostoru před vámi, přičemž auto má celou řadu režimů, mezi kterými automaticky přepíná v závislosti na situaci. Jinak například svítí v režimu offroad, kdy auto osvětluje širokým kuželem prostor blízko před autem, jinak je tomu na dálnici, kde svítí naopak co možná nejdál, a jinak se chová během deště. Inženýři mimochodem mysleli i na to, aby vás neoslňovaly dopravní značky ztlumením daných diod.

S přesnými technickými parametry nás Volkswagen ještě trochu napíná, jisté ale je, že v nabídce nebude chybět vznětový osmiválec. Nabídne výkon 310 kW a točivý moment 900 Nm, což je jen o 10 kW méně, než kolik nabídne Audi SQ7 . Jestli půjde o zcela totožné agregáty ale v tuto chvíli jisté není. V nabídce nebudou chybět ani vidlicové šestiválce, slabší naladění nabídne 170 kW a 500 Nm, silnější pak 210 kW a 600 Nm. Příznivci zážehových motorů dostanou na výběr výhradně šestiválec naladěný na 250 kW. O přítomnosti „chudoválců“ se v tiskové zprávě automobilka nezmiňuje, v budoucnu by ale měl dorazit plug-in hybrid a ten se pravděpodobně bude spoléhat právě na čtyřválcový motor v kombinaci s elektromotorem.

Standardem je u všech verzí osmistupňová automatická převodovka a také pohon všech kol. Mezinápravový diferenciál dokáže rozdělit točivý moment mezi přední a zadní nápravu v širokém rozsahu, v závislosti na podmínkách tak může na přední kola směřovat až 70 % točivého momentu, či až 80 % může směřovat na nápravu zadní. Schopnosti v terénu umocní další prvky z příplatkové výbavy - především pak vzduchové odpružení, které v offroadovém režimu zvýší světlou výšku auta až o 7 centimetrů. Samotný podvozek je oproti předchozí verzi zásadním způsobem přepracován a ve velkém se spoléhá na hliník. Obratnosti auta dále přidá natáčení zadní nápravy v kombinaci s aktivními stabilizátory, které zásadním způsobem zvyšují agilitu auta také při rychlé jízdě. Takoví majitelé aktuální Audi Q7 by mohli vyprávět. A Touareg na ji jistě v mnohém naváže, vždyť také staví na stejné modulární platformě MLB.

Kosmická loď skvěle hraje

Pokud design auta zvenku úspěšně rozvíjel křivky minulých generací, pak interiér absolutně boří zavedené pořádky a vydává se úplně novou cestou. Cestou dotykových displejů. Zapomeňte na čudlíky, kolečka a tak podobně. Palubní desce vévodí dva na první pohled propojené displeje, digitální kokpit má rozměr 12 palců a vypadá a funguje podobně, jako třeba v posledním golfu. Interiéru však vévodí především hlavní obrazovka o úhlopříčce 15 palců. Jen si to uvědomte, patnáct palců dnes mají ty větší notebooky! Díky neskromné velikosti se tak mohl Volkswagen vzdát všech mechanických tlačítek bez obav, že by se všechna ta data na obrazovku nemusela vejít. Přes displej totiž ovládáte i klimatizaci nebo vyhřívání sedadel, to na displeji zůstává stále včetně domovského tlačítka, které svým designem jako by z oka vypadlo tlačítku na jablečných telefonech. Osobně bych uvítal spíše mechanické tlačítko podobně, jako to má Volvo, protože ho po hmatu snadněji najdete, třeba ale reálná zkušenost vyvrátí moje obavy. Se systémem jsem si v autě zkoušel chvíli hrát a všechno funguje velmi rychle a intuitivně, je vidět, že si s tím dali vývojáři hodně práce.

Jedno tlačítko tady ale přeci jen zůstalo. Jde o ovladač hlasitosti, jehož absenci jsme často zmiňovali u posledních volkswagenů s velkým displejem navigace. Jako by nás inženýři z Wolfsburgu vyslyšeli, protože hned vedle tlačítka ruční brzdy se nachází kolečko pro regulaci hlasitosti a rychlé ztišení. Po kolečku s hlasitostí budete sahat asi velmi často, zvlášť jestli si připlatíte za audiosystém Dynaudio. Byl ostatně navržen přímo pro dané auto, má 14 reproduktorů a hraje výtečně. Má krásně čistý přednes i na velmi vysokou hlasitost. Osobně bych se nebál srovnání s těmi nejlepšími zvukovými systémy v prémiové třídě, cena by ale měla být o poznání příznivější, příplatek by se měl pohybovat okolo 40 tisíc korun.

Samozřejmostí je pak čtyřzónová klimatizace, vyhřívání sedadel, ventilace či osm druhů masáží, to jsme od vlajkové lodi Volkswagenu tak nějak očekávali. Pro mnohé je klíčovým údajem objem zavazadlového prostoru, který narostl z původních 697 litrů na aktuálních 810 litrů. Závěrem se sluší zmínit, že samotné provedení interiéru bude vycházet ze dvou hlavních výbav - Atmosphere, která nabídne dřevěné dekory a luxusnější pojetí interiéru a Elegance s hliníkovými dekory a modernějším vzhledem. Kompletní ceník tuzemské zastoupení slibuje na začátek dubna, ceny by měly být podobné jako u odcházející generace. To znamená, že základní vidlicový šestiválec by měl stát okolo 1,5 milionu korun, ovšem s mnohem lepší výbavou.