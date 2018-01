Audi SQ5 TFSI quattro – Létat je tak snadné!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Audi Q5 druhé generace je jedním z mála aut, které „provázím“ vlastně od samotného začátku jeho kariéry. Byl jsem přítomen premiéře na autosalonu v Paříži roku 2016, nedlouho poté jsem cestoval přes půl světa, abych se s ním projel přímo v jeho rodišti, a loni touto dobou proběhl jeden z prvních testů na českých silnicích. Tehdy byly v nabídce pouze čtyřválce, šlo ale o dočasné řešení.

Abychom si ujasnili, proč jsem právě shrnul dosavadní průběh vztahu „já vs. Q5“ – kdykoliv se totiž dostanu za jeho volant, smekám před tím, kam až se Audi za poslední roky posunulo. Není to pouze případ Q5, ale obecně modelů postavených na platformě MLB Evo pro podélnou zástavbu hnacího řetězce a primárně pohon předních kol. Jsou komfortní, tiché, agilní a řidiče příliš „neobtěžují“ zpětnou vazbou, což je ale dvousečná zbraň.

Komunikativnost obvykle moc neřešíte u sedanu nebo SUV se čtyřválcovým turbodieselem, zkrátka u spotřebáku pro běžné denní použití, když ale máte pod kapotou třílitrový šestiválec TFSI o výkonu 260 kW tak jako v případě SQ5, nějakou tu emoci očekáváte. U kupé S5 a kombi S4 Avant, které jsme otestovali v loňském roce, se moc nedostavily, nejostřejší verze středního SUV je tedy poslední šancí vyvrátit náš názor jisté „sterilitě“ současných rychlých audin.

Hlavně na sebe moc neupozorňovat

Ze zevnějšku Audi SQ5 se asi nikdo na zadek neposadí. S chromem to příliš nepřehání a jako správné „esko“ sází hlavně na matné provedení detailů. Nicméně nebýt 21palcových kol s pneumatikami o doslova tristním čtyřicetiprocentním profilu a pár znáčků SQ5, asi byste si vozu v řadě zaparkovaných SUV ani nevšimli. Snadno zapadne v davu, což ale může být i výhodou, protože si o vás aspoň nikdo nebude hned šuškat, kde jste asi splašili zlaťáky na audinu za bratru 1,8 milionu korun v základu.

Zvenku už moc „dozdobit“ nelze, už ale za zmíněná kola Audi Sport za 44.300 korun (druhý nejvyšší příplatek zkoušeného vozu) a rudou metalízu (30.600 Kč) necháte u prodejce ranec. Za co si naopak připlatit nemůžete, jsou opravdové koncovky výfuku. „To“, co vidíte vespod zadního nárazníku, jsou totiž pouze atrapy, které v kontextu s plaketou SQ5 na zádi vypadají dost komicky a nahrávají bavorské konkurenci. BMW X3 xDrive M40i totiž na pořádné roury nezapomnělo!

Mnoho vzrušení nepřichází ani po usednutí za volant, ale to už jsou holt dnešní audiny. Skvěle vyrobené, bez ergonomických přešlapů, ale tak nějak bez šťávy. Zkoušený kousek zdobily alespoň karbonové dekory, byť i za ty si musíte připlatit 13.500 Kč, a digitální přístrojový štít za rozumných 7200 Kč, schopný zobrazovat mapu příplatkové navigace. Stejně jako u S4 dostanete klasický kruhový volant, nikoliv ten s plochou spodní částí jako u S5. I tak ale „do sedla“ zaplujete bez nejmenších problémů, jak se ostatně u SUV s vyšší stavbou sluší.

Pochvalu si zaslouží standardně dodávaná sportovní sedadla s čalouněním kombinujícím kůži a Alcantaru. Do SQ5 jsem přesedl asi po 500 kilometrech za volantem našeho dlouhodobého Seatu Ateca, a pookřál jsem takovým způsobem, že by mi nevadilo střihnout si přesun z Frankfurtu do Prahy ještě jednou. Sedíte výše než v A4, avšak zase ne o tolik, abyste si v SQ5 připadali jako páni tvorstva. Pozice k řízení se hodně podobá klasické střední třídě, vzadu ale tolik nevystrkujete kolena díky výše ukotveným sedákům.

Co se velikosti týče, považuji obecně Audi Q5 za takový „rightsizing“ – ani velká, ani malá, prostě tak akorát. Všude se s ní vejdete, je z ní hezky vidět ven a skvěle se s ní manévruje. Tohle jsme za poslední rok psali už několikrát a s nejvýkonnější verzí se samozřejmě v tomto ohledu nic nemění.