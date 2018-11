Známe finalisty Auta roku 2019 v České republice! Chybí Volkswagen i Audi  

Anketa Auto roku 2019 v České republice postoupila do dalšího kola, takže již známe pětici finalistů, kteří se budou ve druhém kole ucházet o titul „Auto roku 2019 v České republice“. Kdo tedy postoupil do finále? Toto štěstí potkalo vozy BMW X5, Ford Focus, Kia Ceed, Peugeot 508 a Subaru XV. Ač třeba Volkswagen nominoval dva své modely, konkrétně Touareg a T-Roc, do užšího výběru pěti finalistů se ani jeden z nich nedostal. To samé můžeme říci o Audi, které soutěžilo s vozy A6 a Q8.

Původně ale bylo kandidátů pro letošní rok více, neboť Mercedes-Benz nominoval hned čtyři modely, a sice třídy A, CLS, G a AMG GT. Ani jeden z uvedených ale nesplnil podmínky ankety, takže mercedesy byly nakonec z ankety vyřazeny.

Zatímco třeba postoupení BMW X5, Fordu Focus, Kia Ceed či Peugeotu 508 asi i leckdo očekával, pátý vůz, kterým je Subaru XV, můžeme považovat za malé překvapení. Vždyť XV nenabízí ani vznětový motor, ba ani manuální převodovku. Na druhou stranu si stále zachovává ortodoxní techniku s originálně řešeným pohonem všech kol a k tomu i velmi dobře jezdí.

Redakce Auto.cz má v porotě tvořené 35 motoristickými novináři dva zástupce - Davida Bureše a Tomáše Dusila. Jen dodáváme, že jízdy s pěti výše uvedenými finalisty jsou naplánovány na 21. 11. 2018. Z nich novináři vyberou vítěze, který se stane Autem roku 2019 v České republice.