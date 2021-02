Alfa Romeo Giulietta se opět rýsuje. Dostane techniku sdílenou s DS

Spojení Skupiny PSA a Fiat Chrysler Automobiles do celku Stellantis otevírá nové možnosti. Sdílení techniky napříč koncernem bude chtít využít také Alfa Romeo.

Alfa Romeo je značkou, která v posledních letech zažila mnohé změny. Ještě v éře Sergia Marchionneho do ní byla vkládána velká budoucnost, kvůli čemuž do ní byly investovány miliony eur. Výsledkem byla nová generace modelů střední třídy, sedan Giulia a SUV Stelvio, které však neuspěly tak, jak se očekávalo, a tak na další avizovanou expanzi už nedošlo. Místo plánů na superauto a sporťák tak nové vedení značky po Marchionneově smrti racionalizovalo plány a raději plánovalo vsadit na vícero SUV. Nyní se ale plány opět mění.

Italská značka se jakožto člen FCA stává součástí skupiny Stellantis, díky čemuž dostává přístup k technice Skupiny PSA. Alfě totiž podobně jako Fiatu chyběla moderní technika pro malé a kompaktní vozy, kterou však nově konečně díky spolupráci s Peugeotem a spol. získá. A z turínské centrály už zaznívá, že toho italská část koncernu bude chtít využít.

Podle zákulisních zpráv má z nově navázané spolupráce nejvíce těžit Fiat, který v Evropě v populárních segmentech B a C aktuálně hodně ztrácí, situace ale bude chtít využít také Alfa Romeo. Tu mimochodem přebírá dosavadní šéf Peugeotu Jean-Philippe Imparato, přičemž se počítá s tím, že v rámci koncernu bude hrát roli prémiové značky. Společně s francouzským DS.

A právě s DS toho bude mít podle všeho vícero společného. Přestože se to pravověrným fanouškům moc líbit nebude, ze zákulisí už zaznívají zprávy o sdílení techniky mezi těmito dvěma značkami. Chystané malé SUV Alfy, které se má vyrábět v Polsku, by tak mělo sdílet architekturu CMA s DS 3 Crossback, plánovaný kompaktní hatchback italského výrobce by zase měl využít platformu EMP2 z připravované nové generace DS 4, která se má představit už tento měsíc.

Ano, v posledním produktovém plánu Alfy Romeo odhaleném v roce 2019 sice nástupce kompaktního hatchbacku Giulietta nebyl, respektive počítalo se s tím, že vůz nahradí SUV vycházející z konceptu Tonale, v aktuálních plánech značky už ale prý tradiční kompakt figuruje. Možná i proto, že potenciální konkurenti v podobě Audi A3, BMW 1 a Mercedesu A jsou obchodně velice úspěšné a k těmto značkám přivádějí množství nových, mladých klientů.

Otázkou však je, nakolik se podaří uchovat tradiční charakter Alfy Romeo. Kvůli snížení nákladů byla zahozena někdejší myšlenka pohonu zadních kol (které ostatně u kompaktního hatche opustilo i BMW) a vsadí se ta v segmentu typické řešené pohonu předních kol. To by tolik nevadilo, protože s ním má Alfa mezi svými nejmenšími modely zkušenosti, hovoří se však o možnosti využití benzinového tříválce 1.2 PureTech, stejně jako o plug-in hybridním ústrojí s šestnáctistovkou pod kapotou, tedy systému, kterého se dočká právě zmíněné DS 4. Do budoucna pak není vyloučena ani čistě elektrická verze nástupce loni ukončené Giulietty.

Zákulisní zprávy přitom naznačují, že Alfa bude chtít využít spojení FCA a PSA co nejrychleji. Nová generace kompaktního hatchbacku by totiž mohla dorazit v roce 2023, což je ve světě automobilů krátká doba, s ohledem na to, že její vývoj zatím neprobíhá tak dlouho. Ve stejném roce má přijít také malé městské SUV, o rok dříve se má začít prodávat sériové Tonale, kompaktní SUV využívající základ Jeepu Compass.

V minulosti se plány Alfy obvykle posouvaly, jenže pod novým vedením se očekává, že stanovené termíny budou Italové dodržovat pečlivěji. Tak se nechme překvapit, jak to dopadne.