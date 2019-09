Audi A5 se dočkala faceliftu, v Evropě nás připravili o benzínovou S5

Omlazení Audi A5 se nese v podobném duchu, jako u květnového faceliftu Audi A4. Začněme ale tradičně u exteriéru, který by měl být podle automobilky ještě výraznější a dominantnějším. Vidět by to mělo být již na masce chladiče Singleframe, která by měla být plošší a nepatrně širší. Designéři však poupravili i vzhled prahů a v zadní části decentně pozměnili difuzor, díky čemuž by měl vůz vypadat širším.

Nová A5 bude standardně osazena LED světlomety, ve vyšších výbavách se však lze setkat i s LED Matrix světlomety a zájemci o vrcholnou verzi se mohou těšit dokonce i na laserové světlomety. Zadní lampy jsou také standardně vybaveny LED technologií, ve vyšších verzích jim však nechybí ani dynamické blinkry a speciální světelná sekvence.

Automobilka navíc nabídne i tři volitelné vzhledy exteriéru. Kromě základního bude k dispozici ještě Advanced a S Line. Modely S5 a A5 kabriolet navíc dostanou své vlastní unikátní designové prvky, díky čemuž mají působit unikátněji. Zájemci se navíc mohou těšit i na 12 odstínů laku, mezi kterými se nově objevuje výrazná zelená metalická barva District Green.

Uvnitř kabiny se odehrály podobné změny, jako uvnitř faceliftované Audi A4. Zájemci se tak mohou těšit například na nový 10.1 palcový infotainment systém MMI s dotykovou obrazovkou, který nahradil starší otočný volič. Systém běží na platformě Volkswagen Group MIB 3 a díky vyššímu výkonu by měl nabídnout podstatně plynulejší chod. V kapličce přístrojů je ukryta 12.3 palcová obrazovka digitálního přístrojového štítu Audi Virtual Cockpit.

Automobilka samozřejmě myslela na bohaté možnosti konektivity. Vůz je například vybaven systémem inteligentní navigace, která se učí z předešlých tras a současně je schopna získávat informace z online dopravního servisu. Ve výbavě vozu pak nechybí ani Wi-Fi hotspot a podpora aplikace myAudi app, díky které lze propojit vůz s chytrým telefonem. Uživatelé zařízení s OS Android navíc mohou proměnit svůj smartphone v klíč, se kterým půjde odemknout dveře i nastartovat.

Pod kapotou modernizované Audi A5 bude na evropském trhu k dispozici čtveřice motorů, jejichž výkon bude začínat od 120 kW (163 k). Všechny motorizace budou splňovat emisní standard Euro 6d-temp a všechny budou vybaveny mild-hybridním systémem MHEV. Ten sestává z řemenem poháněného startér/generátoru, který získává energii z brzdění a ukládá ji do Li-ion akumulátoru. U čtyřválcových modelů se jedná o 12voltový sytém a u šestiválcové S5 o 48voltový.

Na vrcholu evropské nabídky bude stát Audi S5 TDI, pod jejíž kapotu se nastěhovala třílitrová vznětová V6 o výkonu 255 kW (347 k) s točivým momentem 700 Nm. Motor by měl nabídnout silný zátah a kultivovaný chod, za což částečně vděčí i mild-hybridnímu MHEV systému s elektrickým kompresorem, který pomáhá turbodmychadlu. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak modely S5 Sportback a Coupé zvládnou v čase pod 5 sekund a maximální rychlost by měla být elektronicky omezena na 250 km/h.

Zákazníci na mimoevropských trzích se však dočkají 3.0 litrového motoru TFSI, který nabídne 260 kW (354 k) a 500 Nm točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 km/h pak Coupé zvládne v čase 4,7 sekundy a Sportback 4,9 sekundy.

Vrcholné modely S5 Sportback a Coupé jsou standardně vybaveny pohonem všech kol, osmistupňovým automatem tiptronic a sportovním podvozkem S sport. Unikátnost modelů S5 bude zvýrazňovat řada doplňků exteriéru a interiéru, mezi kterými nebude chybět například čtveřice kulatých koncovek výfuku.

Prodej modelů Audi A5/S5 by měl být na evropském trhu spuštěn již během podzimu, kdy automobilka nabídne edici A5 Edition One pro všechny Coupé a Sportbacky s výkonem minimálně 140 kW (190 k). Tyto vozy by měly již ve standardu nabídnout například sportovní podvozek a řadu černých S line doplňků exteriéru, které ozvláštní jeden ze tří laků: Daytona Grey, Quantum Green nebo District Green. V interiéru si zákazníci budou moci vybrat z balíčků Selection nebo S Line.

Nejlevnějším modelem na evropském trhu by se měla stát Audi A5 Coupé 40 TFSI, jejíž cena bude startovat od 42.900 euro (cca 1.100.000 Kč).