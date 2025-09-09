Audi Concept C naživo: Prakticky sériový design! Nahradí hned dva sporťáky
Odvaha tu rozhodně nechybí a velké umírnění už nečekejte. Podle vyjádření Audi bude finální vůz z 87 % odpovídat konceptu. Vypadá i ve skutečnosti podivně jako na původních fotkách?
Audi v Mnichově ukázalo svůj nový Concept C a my byli u toho. Jde o předzvěst dvoumístného elektrického sportovního vozu, který má v roce 2027 nahradit ukončené modely TT a R8. Koncept představuje nový designový směr značky nejen v oblasti sportovních vozů a zároveň navazuje na technickou spolupráci s Porsche.
Vůz velikostí i šířkou pneumatik výrazně překonává současnou R8. Zároveň ale nepůsobí tak těžkopádně jako na fotkách. Dokonce i maska, kterou celý internet popisuje jako „knírek“, je v reálu kompaktní a není to taková pěst na oko, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Po kontroverzním jaguaru
Za vzhledem Conceptu C stojí nový šéfdesignér Audi Massimo Frascella, který dříve působil u Jaguar Land Roveru a stojí za kontroverzním Jaguarem 00. Design využívá monolitické proporce s důrazem na jednoduché plochy a výrazné horizontální linie. Přední část vozu nese nově pojatý panel v místě tradiční masky chladiče, doplněný o úzké světlomety a čisté nárazníkové plochy.
Concept C je otevřený vlz s možností přeměny na kupé pomocí dvou střešních panelů, tedy taková targa. Z profilu zaujme dlouhá kapota, kabina posunutá dozadu a široký postoj. Zadní část má kompaktní světelnou linku a čistý tvar bez výrazného prosklení – chybí zde klasické zadní okno. Celkově vůz působí minimalisticky a využívá prvky brutalistického designu známého z architektury.
Kabina je navržena v jednoduchém stylu. Tady kontroverzi nevidíme. Řidič má k dispozici kompaktní a hlavně zcela kulatý volant. Je tu spousta hliníku a žádné obří displeje, což je dnes krásnou vzácností. Hodně připomíná původní TT. Displej infotainmentu je výklopný.
Porsche od vedle
Concept C je navržen jako čistě elektrický vůz. Využívá technický základ, který bude sdílet s příští generací Porsche 718 Boxster a Cayman. Platforma umožňuje pohon zadních kol s možností připojení kol přední nápravy.
Audi uvádí hmotnost prototypu 1626 kg, což je pro elektrický sportovní vůz velmi slušná hodnota, avšak u sériového provedení se může zvýšit podle kapacity použité baterie. U značky nepřekvapí použití 800V elektrického systému, který má zajistit efektivnější nabíjení a lepší energetickou účinnost.
Výroba v Böllinger Höfe
Produkční verze vozu se má vyrábět v závodě Audi Werk Böllinger Höfe v Heilbronnu, kde se nyní montuje model e-tron GT. Po ukončení výroby R8 v roce 2024 tak závod získá nový projekt sportovního vozu. Výrobní přípravy mají začít ještě letos a náběh sériové výroby se očekává v roce 2027.
Podle šéfa Audi Gernota Döllnera má nový model nabídnout přímý pocit z řízení, nízké těžiště, vysokou míru agility a intenzivní kontakt se silnicí. Automobilka si od modelu slibuje rozšíření nabídky elektrických sportovních vozů a zaplnění prostoru po dvou ikonických modelech značky najednou.
Rozměry vozu:
Délka: 4 835 mm • Šířka: 1 885 mm • Výška: 1 375 mm • Rozvor: 2 645 mm
Autorský text | Foto: Audi a autor