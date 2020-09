Audi RS 6 Avant – Golf R Variant pro bohaté

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Připlácet si tak musíte za automaticky zatmavitelná vnější zpětná zrcátka s pamětí, dva dodatečné USB sloty pro zadní část vozu nebo dokonce adaptivní tempomat. Dobře, to jsou prvky v řádech tisíců, jenže pak je tu spoustu detailů, které jsou všechno, jen ne levné. Počítejte se mnou, čalounění stropu černou alcantarou, to je 50.200 Kč, hudební systém Bang & Olufsen s 19 reproduktory (mimochodem skvěle hrající) pak 176.000 Kč a třeba paket červených detailů uvnitř zase 55.100 korun. Jasně, jsou to věci, bez nichž se obejdete, pohled do ceníku RS 6 Avant ale dokáže zamotat hlavu. Příplatkové prvky totiž umí významně zvýšit cenu auta, testovaný exemplář tak ve výsledku přišel na 4.552.000 korun. Na výbavu na přání tak v jeho případě padl více než milion.

Naopak s příplatky už je to horší. Když za Audi RS 6 Avant dáte v základu přes 3,1 milionu korun, mohli byste si myslet, že naprostou většinu prvků budete mít už v ceně a připlácet si budete leda tak za jinou barvu kůže nebo odlišný dekor. Jenže ono tomu tak není, ne že by nebyla základní výbava špatná, stále tu jsou ale detaily, u nichž překvapí, že se za ně připlácí.

Těch změn je opravdu hodně, ostatně sama automobilka hovoří o tom, že z výchozího modelu byly zachovány jen přední dveře, střecha a zadní výklopné víko. Výsledkem je tak fakt, že je RS 6 Avant rozhodně nápadnějším vozem než dříve, což mně osobně nijak zásadně nevadí. Šedý lak Nardo z něj pořád dokáže na první pohled udělat sleepera, což bylo vždy předností RS 6. Já osobně mám jen trochu problém se zadní partií. Specificky tvarovaný nárazník s difusorem a pro modely RS charakteristickými oválnými koncovkami výfuku na mě kvůli svému zdobení působí přece jen trochu těžkopádně. To je ale snad jen jediná výtka k vzhledu.

Novinka přitom dokazuje, že v Ingolstadtu zkrátka kombíky umějí, minimálně co do vzhledu. Však podívejte se na něj, RS 6 Avant vypadá prostě fantasticky a vedle něj stojící A6 najednou vyhlíží naprosto obyčejně. Ostře řazené tvary už na první pohled jasně dávají najevo, že máte co dočinění se sakra rychlým autem. Vyboulená kapota, svébytná maska s nárazníkem doplněným o nápadné boční otvory pro přívod vzduchu nebo na každé straně o 40 mm vytažené blatníky přibližují tento vůz spíš sporťákům než praktickému kombi.

Motor, jízdní vlastnosti

Famózní motor

Tak už to ale ve světě luxusních automobilek bývá, v tomto případě navíc v útrobách dostanete opravdu vycizelovanou techniku. Audi RS 6 mívalo ve své druhé generaci vidlicový desetiválec, ostatní generace ale sázely vždy na osmiválcové motory, což je i případ nejnovějšího provedení. Motor však prošel důležitou úpravou, a to teď nemám ani tak na mysli zvýšení výkonu na rovných 600 koní (441 kW), nýbrž spárování s elektromotorem do mildhybridního ústrojí s 48V elektrickou sítí.

Dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 3996 cm3 (u předchůdce 3993 cm3) tak doplňuje řemenem poháněný generátor s funkcí spouštěče. Cílem bylo v tomto případě především snížení spotřeby paliva. Při mírném zpomalování lze rekuperovat kinetickou energii (při výkonu až 12 kW) a ukládat ji do samostatného lithium-iontového akumulátoru. Díky tomu auto při uvolnění pedálu plynu vybírá ze dvou možností, buď brzdí rekuperací, nebo naopak jede setrvačností při zcela vypnutém spalovacím motoru, a to až po dobu 40 sekund. Při nízkém zatížení pak motor deaktivuje válce 2, 3, 5 a 8 vypnutím vstřikování a zapalování a uzavřením sacích a výfukových ventilů.

Audi RS 6 Avant – srovnání s konkurencí Model Audi RS 6 Avant Alpina B5 Touring AWD Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo Motor 4.0 TFSI V8 quattro 4.4 V8 biturbo AWD 4.0 V8 biturbo 4Matic+ 4.0 V8 biturbo 4WD Zdvihový objem [cm3] 3996 4395 3982 3996 Válce/ventily 8/4 8/4 8/4 8/4 Největší výkon [kW/min] 441/6000-6250 457/5500-6500 450/5750-6500 463/6000 Točivý moment [N.m/min] 800/2050-4500 800/2000-5000 850/2500-4500 820/2300-4500 Převodovka 8A 8A 9A 8DS Max. rychlost [km/h] 250 (305)* 322 290 315 Zrychlení 0-100 km/h [s] 3,6 3,6 3,5 3,1 Komb. spotřeba [l/100 km] 11,5 11,2 11,9 11,0 *Bez omezovače

Výsledkem toho je fakt, že ve výchozím komfortním režimu RS6 působí vlastně jako obyčejná A6. Je to naprosto pohodlný automobil, který pohodlně filtruje nerovnosti a skvěle ukrývá, co v něm třímá. Síla pod kapotou je sice pořád znatelná, reakce na pokyn pedálu jsou ale váhavé, stejně jako pomalejší, ale naprosto hladké řazení, u něhož si přece jen všimnete výraznější prodlevy. Ono to má ale v každodenním provozu smysl. V takovém případě se totiž náramně hodí, že je auto utlumené a ne výbušné.

Pak totiž spustíte nějaký ostřejší režim, třeba prostřednictvím tlačítka RS mód na volantu umožňujícího přednastavit dva individuálně zvolené režimy, a najednou zjistíte, jaká bestie v RS 6 Avant třímá.

Auto okamžitě ožije. Jednotlivé kvalty převodovka sází důrazněji a rychleji, reakce na plyn je najednou okamžitá, bez prodlevy. Překonejte hranici 2000 otáček a osmiválec vám poskytne neuvěřitelný zátah, který nekončí ještě u hranice 6000 otáček. A na manuální pokyn páčkou pod volantem převodovka najednou okamžitě reaguje. Podržení plynu na podlaze a proklikání pár převodovými stupni rázem znamená, že se pohybujete rychlostmi, za které se bez diskuze odebírají papíry.

Ztuhnout může samozřejmě také řízení a podvozek. RS6 nicméně nadále zůstává komfortním autem. Sériově dodávané adaptivní vzduchové odpružení s elektronicky řízenými tlumiči a podvozek tvořený vpředu i vzadu pětiprvkovým zavěšením zkrátka dělá divy. Oproti standardnímu A6 Avant je mimochodem dílo Audi Sport o nemalých 20 mm snížené, v rychlostech nad 120 km/h se pak podvozek ještě automaticky sníží o dalších 10 mm. Režim lift naopak zvýší světlou výšku o 20 mm, avšak jen při pomalé jízdě, což se může hodit třeba při překonávání zpomalovacích prahů.

Audi RS 6 Avant 4.0 TFSI quattro (441 kW)

Zpět ale k dynamickému režimu. V něm se totiž plně odhalí duše supersportu. Ta RS6 Avant opravdu nechybí, byť jde o pět metrů dlouhé kombi s 565litrovým zavazadelníkem. Však z 0-100 km/h zrychlí z 0-100 km/h za 3,6 sekundy a při objednání paketu RS Dynamik plus za 116.000 Kč dostanete vedle sportovního diferenciálu a natáčení zadní nápravy také maximální rychlost posunutou z obligátních 250 km/h na 305 km/h. A to jsou hodnoty, za které by se ještě před pár lety superauta rozhodně nestyděla.

Při takovém stylu každopádně rychle roste spotřeba paliva, která se snadno dostává přes hranici 20 l/100 km a mnohem výše. Když se ale budete krotit, dá se s lehkou nohou dostat pod 10 l/100 km.

Neskutečně účinný nástroj

Audi RS 6 Avant však za všech okolností stále zůstává pohodlným nástrojem. Není to žádná řvoucí bestie, která by děsila okolí. Vidlicový osmiválec sice poskytuje hutný brumlavý zvuk (pravda, trochu uměle působící), stále je ale decentně odhlučněný, aby na dlouhých cestách nerušil posádku.

Zároveň se ale RS 6 Avant v průběhu let naučilo i výtečně zatáčet, už dávno to tak není ta nedotáčivá bestie jako kdysi. Využití pohonu všech kol pak znamená, že je automobil v oblouku naprosto jistý, a to jak na suché vozovce, tak když lehce naprší. Příplatkové natáčení zadních kol pak přispívá i k vzhledem k vnějším rozměrům neskutečné agilitě.

Příplatkový systém Dynamic Ride Control (DRC) za 36.300 korun zase znamená, že se karoserie vozu ani při prudkých průjezdech obloukem nenaklání. Využívá totiž ocelové pružiny a třístupňově nastavitelné tlumiče diagonálně vzájemně propojené olejovým potrubím s centrálně umístěným ventilem. Ventily přitom ovlivňují průtok oleje v tlumiči vnějšího předního kola, a to právě tak, že minimalizují nežádoucí náklon karoserie v příčném i podélném směru. Zároveň to však umožňuje zvýšit rozdíly v chování auta mezi jednotlivými jízdními režimy.

Audi RS 6 Avant 4.0 TFSI quattro (441 kW)

Audi RS 6 Avant zkrátka jako předchůdce jezdí fantasticky. Opět se ale v tomto směru vrátím k již zmíněným příplatkům. Testovaný exemplář byl dovybaven technickými příplatky až po střechu (však mrkněte do přiloženého seznamu příplatkové výbavy), což chování auta musí neskutečně ovlivňovat. O to víc tak musím zdůraznit, že tahle konkrétní RS 6 Avant, se svým sportovním diferenciálem, systémem DRC nebo karbon-keramickými brzdami jezdí fantasticky. Jak ale jezdí základní model, bez těchto prvků, vám nepovím. Logicky se ale bude chovat těžkopádněji.