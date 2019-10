Audi SQ8 TDI quattro – Když obří SUV umí jezdit jak hot hatch

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Ke sportovně střiženému vozu ale logicky patří nějaká sportovní varianta a právě té jsme se dočkali v letošním roce. Jmenuje se Audi SQ8 TDI quattro a stává se prozatímním vrcholem nabídky tohoto modelu. A to do doby, než přijde opravdový vrchol v podobě Audi RS Q8 .

Audi se vstupem do segmentu SUV kupé značně váhalo, vstoupilo do něj až v roce 2018 prostřednictvím velkého modelu Q8, a to dávno potom, co konkurenční BMW a Mercedes měly každý hned dva takové vozy ve své kategorii. Q8 ale přišlo ve velkém stylu, na rozdíl od jiných takových modelů je to opravdu krásný kus auta a navíc navzdory sportovní siluetě stále poskytuje prostorný interiér.

Motor, jízdní vlastnosti

Tlukoucí dieselové srdce

Jak z názvu vyplývá, Audi SQ8 TDI quattro je poháněno vznětovým motorem. Jedná se tak o součást strategie značky, kdy sportovní řada S postupně přezbrojuje na silné turbodiesely – naftového agregátu se postupně dočkaly i modely S4, S5, SQ5, S6 nebo S7. Konkrétně SQ8 ale navazuje na již dříve nabízenou SQ7, která měla vznětový osmiválec už od svého uvedení v roce 2016.

Právě z SQ7 SUV kupé přebírá trojitě přeplňovaný osmiválec 4.0 TDI, který se spoléhá na kombinaci dvou turbodmychadel a elektřinou poháněného kompresoru. Doplňuje jej však kvůli snížení spotřeby o mildhybridní ústrojí, kterého se SQ7 dočkala až v rámci letošního faceliftu. To znamená elektrickou síť s napětím 48 V, jejíž energie se ukládá do lithium-iontových baterií s kapacitou 0,5 kWh.

V praxi mildhybrid znamená především to, že Audi umí jezdit se zcela vypnutým spalovacím motorem, a to až po dobu 40 sekund. Ve sportovně laděném vozu ale stejně raději budete sledovat, jak funguje třikrát přeplňovaný osmiválec, který by měl mít minimální turbodíru. Eliminovat ji má právě elektřinou poháněný kompresor, který doplňuje dvě sekvenčně pracující turbodmychadla pracujících až s tlakem 2,4 baru (to větší se přidává až při 2200 otáčkách).

V praxi se nicméně ukazuje, že se prodlevu zcela vymazat nepovedlo. Je to ale spíše otázka převodovky než motoru. Dobře známý osmistupňový automat od ZF je totiž naladěn spíše tak, aby nechával využít točivého momentu motoru, než že by zbytečně podřazoval, což však ve výsledku znamená, že toho elánu je někdy o chlup méně, než byste očekávali.

Když už se ale motor naladěný na 320 kW jednou nadechne k životu, táhne neskutečně. Sešlápněte pedál, počkejte tu chvilku, než automat najde ten správný převod, SQ8 si přidřepne na zadní kola a s neskutečným zápalem vystartuje kupředu. Zátah těch 900 N.m dostupných od 1250 do 3250 otáček je opojný a zatlačí vás do sedačky, skoro jako když startuje letadlo. A pak znovu a znovu, protože toho pocitu si budete chtít dozajista užívat.

To všechno doprovází příjemné hutné tóny, to když auto přepnete do sportovního režimu. Ve výchozím nastavení je naopak zvuk motoru potlačen, aby nerušil na dlouhých cestách – uslyšíte jen jemné vrnění. Jen si nestahujte okénka, to dá V8 TDI hned najevo svůj dieselový klapot, zvlášť když motor ještě není zahřátý.

Samotná převodovka řadí hladce a jemně, za běžné jízdy změnu převodu poznáte jen podle jiných otáček. Při sportovním tempu je ale vhodnější převzít otěže. Audi rychle reaguje na pokyn páčkou pod volantem, a tak je manuální změna vhodnější než automatika. Jak už jsme uvedli, občas by se hodilo, aby podřadila dříve.

A spotřeba? Od pět metrů dlouhého SUV vážícího 2,4 tuny samozřejmě nelze čekat zázraky, zvlášť když má osmiválec pod kapotou, ve výsledku to ale vlastně není tak špatné. S SQ8 TDI quattro se dá jezdit průměrně za zhruba 10 l/100 km, což nám u takového auta přijde jako akceptovatelná hodnota. Vězte ale, že když zrychlíte, spotřeba roste strmě vzhůru.

Zatáčky miluje

Rychlé tempo byste od Audi SQ8 TDI quattro možná očekávali primárně na dálnicích. Přece jen je to velké těžké SUV, od něhož přece nelze čekat nějaké zázraky v zatáčkách. Jenže už při mezinárodní jízdní prezentaci ve francouzských Pyrenejích nás Audi šokovalo svou agilitou v horských vlásenkách a po týdenní zkušenosti jsme se jen v našem přesvědčení utvrdili.

Audi totiž vytáhlo ty nejtěžší zbraně a SQ8 TDI quattro vyzbrojilo tou nejlepší možnou technikou. Už v základu využívá důmyslný podvozek s pětiprvkovým zavěšením vpředu i vzadu, pohonem všech kol (rozdělujícím standardně hnací sílu mezi nápravy v poměru 40:60) a aktivním vzduchovým odpružením, které u testovaného kousku navíc doplňovalo příplatkové natáčení zadních kol, sportovní diferenciál s aktivním rozdělováním točivého momentu mezi zadní kola a také aktivní stabilizace náklonu karoserie, prostřednictvím elektromotorů na obou nápravách vložených mezi obě části stabilizátorů.

Tato kombinace znamená, že SQ8 TDI quattro není v obloucích ani trochu tak těžkopádné, jak byste odhadovali. Naopak je nečekaně hbité, skoro jak nějaký hot hatch. Auto rychle reaguje na pokyn, jeho karoserie se v obloucích i díky aktivní stabilizaci prakticky nenaklání. Jen po zkušenostech s karbon-keramickými brzdami z jízdní prezentace bychom do nich investovali, byť stojí závratných 246.100 korun. Přece jen dodají větší jistotu a nevadnou ani v náročnějších podmínkách.

Zároveň však SQ8 TDI quattro zůstává nadmíru pohodlným automobilem. Ano, podvozek je poněkud tužší, a tak při pohybu ve městě přece jen dá najevo ta obří dvaadvacetipalcová kola. V českých městech jsou přece jen slyšet někdy více, než by se nám líbilo, hlavně při překonávání příčných nerovností, jinak ale vůz poskytuje vysoký komfort. A to je nejdůležitější, protože v praxi bude Audi SQ8 TDI quattro jistě působit spíše jako dálkový křižník než jako řezač zatáček.