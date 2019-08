Auta na náplavce 2019: Bitva o Zlatý volant

Originální přehlídku toho nejnovějšího, co je na automobilovém trhu k mání, nebo bude ke koupi v nejbližší době, pořádá náš časopis od čtvrtečního odpoledne 29. srpna až do nedělního večera 1. září.

Tři přivezou dvě

V minulých článcích jsme si představili, co budou vystavovat čeští a korejští výrobci. Dnes se zaměříme na některé automobilky ze země vycházejícího slunce. Mitsubishi se třemi diamanty ve znaku přiveze na smíchovskou stranu vltavského břehu mezi Železničním a Palackého mostem hned dvě české výstavní premiéry. Asi největším lákadlem bude zmodernizovaná verze oblíbeného SUV ASX s novým dvoulitrovým motorem a převodovkou CVT. ASX bylo vždy v našich končinách nejprodávanějším modelem značky. Celosvětovým bestsellerem Mitsubishi je velký dříč pick-up L200 a na náplavce bude k vidění jeho úplně nová, zásadně přepracovaná generace.

Toyota to nevzdává

Průkopníkem nových, ekologičtějších pohonů je největší japonská automobilka Toyota. Ta se zúčastnila výstavy poprvé loni a celou expozici tehdy pojala jako podporu prodejů hybridních aut. Možná si vzpomínáte na modré parkovací zóny vyznačené na náplavkové dlažbě. Měly jasně napovídat, že s hybridy v Praze budete parkovat všude a zdarma. No, čas oponou trhl, noví vládcové Prahy veškeré výhody pro hybridy dost nepochopitelně ze dne na den zrušili, ale víru Toyoty v čistší zítřky nezměnili. Ona sama nevěští velkou budoucnost elektromobilům a hybridy bere pouze jako přechodový stupínek k vodíkovým palivovým článkům, jimž věří nejvíce. Ve společné expozici Toyoty a její luxusní odnože Lexusu tedy budou k vidění hlavně ekologická auta. My si troufneme předpovědět, že největší pozornost na sebe ale stejně strhne auto z úplně jiného břehu: sportovní Toyota Supra.

U Vltavy se bude závodit

Konstatovat, že náplavku letos doplní automobilové klání, by většinu lidí asi vyděsilo. Kde tam chcete závodit? Ve stanu přece! Svět motorů je dlouhá léta partnerem ankety o nejlepší automobilové a motocyklové jezdce Zlatý volant. Ta se letos rozroste o další kategorii: Simracing. Tedy pro nejlepší závodníky na simulátoru. Vybrána je hra RaceRoom Racing Experience, trať na Autodromu Most a vozy ADAC GT Masters. Pojede se pochopitelně na čas. Náplavka bude místem, kde se seriál rozběhne. Jezdit se bude po celou dobu trvání výstavy. Následně bude trenažér umístěn až do konce listopadu v pražském obchodním centru Arkády Pankrác. Deset nejrychlejších závodníků se počátkem února utká ve finále. Výsledky pak budou vyhlášeny při slavnostním večeru Zlatý volant 6. února v pražském multifunkčním centru Cubex. Vítěz získá závodní licenci a titul Zlatý volant, stříbrné místo vynese 10.000 Kč a bronz bude odměněn poukazem na kurz sportovní jízdy na Autodromu Most.

Jaká auta přivezou

Mitsubishi

Mitsubishi ASX

Mitsubishi L200

Toyota

Lexus

Program

Čtvrtek 29. srpna

16.00 Otevření výstavy

19.45 Slavnostní zahájení

20.00 Koncert kapely Mirai

22.00 Ukončení 1. dne výstavy

Pátek 30. srpna

10.00 Otevření výstavy

20.00 Koncert Thoma Artwaye

22.00 Ukončení 2. dne

Sobota 31. srpna

10.00 Otevření výstavy

11.00–16.00 Besedy a autogramiády

20.00 Koncert kapely Mandrage

22.00 Ukončení 3. dne

Neděle 1. září

10.00 Otevření výstavy

11.00–16.00 Besedy a autogramiády

18.30 Ukončení výstavy