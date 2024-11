Barbora Minksová o podvodech s ojetinami: Havárii přizná málokdo

Jaké konkrétní nástroje nabízíte pro kontrolu skutečného počtu najetých kilometrů u ojetých vozidel? A jaké vaše služby pomáhají zjistit, zda bylo vozidlo v minulosti havarované nebo prošlo větší opravou?

To, zda nemá auto stočený tachometr, se mohou lidé dozvědět díky prověření historie daného auta přes nás na cebia.cz. V našem systému máme miliardy dat o autech z Evropy i zaoceánských zemí a data do systému neustále přibývají. Je zde možné si zkontrolovat průběžný kilometrový nájezd daného vozidla i to, zda má transparentní historii. Také se tu kupující může dozvědět, zda a případně i kdy bylo auto havarované či poškozené, jaký mělo kilometrový nájezd v danou chvíli a jak škodu vyčíslila pojišťovna. Mohou také vidět fotografie vozu po havárii z okamžiku ohledání technikem pojišťovny.

Jak se vyrovnáváte s novými trendy v oblasti automobilové kriminality? Například s falšováním elektronických servisních knížek nebo použitím zařízení, které znefunkční zaznamenávání kilometrů. Nasazujete i vy některé nové technologie?

Není v naší moci toto postihnout. Je to podobné, jako když je nepojištěné auto opravené v malém garážovém servisu. Nikdy nebude možné mít 100 % dat, vždy bude nějaké menší procento záznamů, o kterých se nikdo nedozví. Myslím tím žádná firma, která prověřuje historii vozů, prodejci ani kupující.

Jakým způsobem ověřujete platnost a správnost identifikačních údajů ojetých vozidel, jako je například VIN kód?

Při kontrole historie vozidla zákazníci zadají VIN kód a následně si mohou zkontrolovat, zda auto, které se jim zobrazí, souhlasí s vozidlem, kterému má VIN kód podle prodejce patřit. Pokud jde o kontrolu originality identifikátorů vozidla, nabízíme speciální službu VINTEST, při níž fyzicky kontrolujeme, zda se jedná o původní identifikátory, nebo zda došlo nelegálně k jejich změně například kvůli zakrytí krádeže či při sestavení vozidla z několika havarovaných aut. Zde kontrolujeme jednak umístění identifikátorů v daném modelu vozu, tedy zda odpovídá rozsahu a umístění identifikátorů z výroby, a dále samotnou podobu identifikátorů. Například ražba písmen a číslic vypadá jinak, pokud je strojově vyražená od výrobce, a jinak, pokud se někdo snaží manuálně této ražbě přiblížit či ji napodobit. Návod na tuto kontrolu získávají zákazníci i v rámci prověření historie vozidel.

A jaké jsou nejčastější příznaky manipulace s VIN kódem, na které by si kupující měli dávat pozor?

Jeho falšování. To znamená, že se na havarované nebo kradené auto použije VIN kód jiného vozu – zpravidla stejného modelu, roku výroby, barvy… Cílem je zakrýt, že auto bylo kradené či že bylo havarované. Kupující by si měli zkontrolovat originalitu ražby VIN a to, zda se nachází všude tam, kde má být. Podrobný návod, jak provést tuto kontrolu, poskytujeme v rámci prověření historie vozidla online. Kupující se tak dozví, kde všude by mělo být VIN a typové štítky umístěné a jak má vypadat ražba. Podvodníci ji razí zpravidla manuálně a snaží se napodobit ražbu z továrny výrobce, což ale nikdy není stoprocentní. Na druhou stranu, pro laika bez jakéhokoli návodu je to prakticky nerozpoznatelné.

Jaké služby máte k dispozici pro zabezpečení vozidel proti krádeži nebo neoprávněné manipulaci?

Nabízíme více variant, jak zabezpečit vozidlo proti krádeži. Levnější a populární varianta je bezpečnostní značení skel, ať už se jedná o leptání, které si mohou zákazníci sami po zaslání leptací sady na oknech udělat, nebo pískování skel, které má tu výhodu, že je zcela neodstranitelné. Cílem vypískovaného kódu je odradit zloděje od případné krádeže vozu. Kódem se auto pro zloděje prakticky znehodnotí, protože pro legalizaci vozu je potřeba přesklít celý automobil a to vyjde na desítky tisíc korun. Navíc jsou okna každého automobilu označena homologační značkou, která obsahuje datum jejich výroby, a to v drtivé většině případů odpovídá roku výroby vozidla. Znamená to tedy, že zloděj by měl skla vyměnit za jiná ze stejného roku. A to není jednoduché. Pokud to neudělá, je snadné zjistit, že s autem není něco v pořádku. Nikdo si totiž běžně nenechává přesklít celé auto. Zloděj si proto raději vybere jiný vůz, který nemá vypískovaný kód na sklech.

Dále zabezpečujeme vozy pomocí telematické satelitní jednotky. Díky tomu je možné kradené auto lokalizovat a v rámci této služby získají zákazníci také automatické přivolání pomoci záchranných složek v případě nehody. Pokud jezdí autem večer či na méně frekventovaných místech, může jim satelitní jednotka zachránit život.

Jakým způsobem hodnotíte úspěšnost svých služeb v prevenci podvodů? Jaké metriky používáte k měření efektivity?

Tím, že sledujeme a vyhodnocujeme, kolik máme v průměru informací a ke kterým autům. Tedy havárií, stavů tachometrů atd. Samozřejmě k prevenci podvodů to samo o sobě nestačí, pokud lidé tyto informace nebudou využívat. Nedávno jsme připojili nové databáze z USA a Kanady, protože se k nám tato auta čím dál více dováží. Nyní máme informace k 93 % z nich. A díky tomu víme, že jen 15 % z nich je nehavarovaných, většina je po vážné nehodě a nejčastěji po totální škodě. Ti, kdo si u nás takové auto prověří, se to mohou dozvědět, ale ti, kdo se rozhodnou důvěřovat prodejci či vlastnímu úsudku a nebudou ochotni investovat pár stokorun do prověření, pravděpodobně naletí na podvod.

Na trhu je více podobných společností, proč konkrétně by měli zájemci o ojetinu sáhnout po vašich službách?

Žádný jiný poskytovatel údajů z historie vozidel nemá tolik informací z českého trhu jako my. Máme rovněž data o autech ze zahraničí. Co je také pro české zákazníky důležité, je náš zákaznický servis, kdy se na nás mohou obracet klienti s jakýmikoliv dotazy a mohou s námi komunikovat v češtině, a to jak prostřednictvím e-mailu, tak telefonicky.

Jaké konkrétní dotazy nejčastěji dostáváte od zákazníků?

To je různé. Starší lidé někdy potřebují pomoci třeba s platbou. Někdy volají lidé a chtějí potvrdit, že vidí správně, že má auto stočený tachometr.

Jaké metody používáte k identifikaci vozidel poškozených povodněmi a jak tyto informace zpřístupňuje svým zákazníkům?

Zpravidla se jedná o informace od pojišťoven. Lidé, kteří si prověří auto v našem online systému pro prověření historie vozidel, pak mohou vidět fotografie zatopeného vozu a u vozidla může být ikona – pozor, zatopený vůz.

Jaký je váš postup při spolupráci s pojišťovnami a dalšími partnery v oblasti prevence prodeje vozidel, která byla poškozena povodněmi?

Sdílení informací. Oni si u nás mohou prověřit, zda auto nebylo zatopené, a my od nich získáváme data o zatopení. Například pokud zde někdo prodá vozidlo, které v Německu pojišťovna označila za zatopené, místní pojišťovna se díky nám o předchozím zatopení dozví. Stejně jako by se to mohl dozvědět člověk, který si chce takové auto koupit, pokud si u nás prověří jeho historii.

Co činí nákup vozidla, které bylo zasaženo povodněmi, rizikovým pro jeho budoucího majitele?

Zaplavená auta je prakticky nemožné uvést do původního stavu a problémy se mohou projevit až po několika měsících, kdy si výměny dílů mohou vyžádat i desetitisícové sumy. Budoucího majitele pak mohou čekat závady elektroniky, předčasné opotřebení motoru a podvozku či nadměrná koroze. Navíc prodejní cena těchto aut bývá kvůli zatajení předchozího zatopení vysoce nadhodnocena.

Jaká bývá reakce autobazaru nebo prodejce, pokud kupující odhalí, že byl vůz vytopený, a dožaduje se kompenzace?

Tato otázka by měla směřovat spíše k nim. Féroví prodejci taková auta nevykupují, a jak se chovají podvodní prodejci… Možná si to dokážeme představit. Výmluvy, degradování našeho systému a našich dat, tvrzení, že máme v systému chyby nebo že si data vymýšlíme… Ale třeba by to některý přiznal. Pokud si však nevezme auto zpátky a nevyplatí kupní cenu, je těžké stanovit kompenzaci.

Jsou určité signály, které by měli kupující sledovat, aby rozpoznali, že ojeté auto mohlo být v minulosti zatopeno?

Kupující by se měli při prohlídce vozu zaměřit na stopy po blátě v interiéru, a to hlavně pod čalouněním a na koberci. Varováním může být i zatuchlý zápach v interiéru či snaha zamaskovat jej vůní do auta. Právě sedačky, do kterých se kalná voda nasákne, mohou šířit zápach. Proto se v těchto případech často vyměňují za jiné, například z vrakoviště. Vyplatí se také zkontrolovat, zda není uchycení sedaček zoxidované či rezavějící. Samozřejmostí je kontrola funkčnosti elektrických částí a všímat by si měli kupující také případného nepravidelného chodu motoru. Nejlépe je obrátit se na specialisty, kteří vám před koupí prohlédnou auto. Zatopení vozu je možné zjistit také díky našemu online systému pro prověření historie vozidel dostupného nonstop.

Jak povodně ovlivnily situaci na evropském trhu s ojetými automobily?

Teprve ji ovlivní. Na trhy ojetých aut ve střední a východní Evropě se začnou tato auta dostávat. Půjde minimálně o stovky vozů. Podobně se na tyto trhy začnou postupně dostávat i auta z Ameriky zasažená hurikánem Milton, a často se budou tvářit jako ojetiny z Německa. Někteří lidé se nechají napálit a koupí je. Do budoucna je bohužel problémy s těmito auty neminou.

Můžete na závěr uvést některé zajímavé a alarmující statistiky nebo případy z letošního roku?

Statistiky se dlouhodobě moc nemění. Podíl ojetých aut, která se prodávají jako v minulosti nehavarovaná, je 99,62 %, což by znamenalo, že nejsou havarovaná ani čtyři auta z tisíce vozidel. A přitom je po havárii zhruba 60 % z nich. Stočený tachometr má necelá třetina prověřovaných aut, 19 % je uměle omlazeno o rok či o dva a výjimečně i o více let, 21 % aut má uvedený falešný původ, nejčastěji je u nich uvedeno, že se jedná o dovoz z Německa, přitom ta auta pocházejí z úplně jiné země. Dvě třetiny inzerátů, které uvádějí, že auto je po prvním majiteli, lžou a mohli bychom pokračovat kradenými auty, auty zatíženými leasingem atd. Proto se vyplatí být při koupi vozu opatrný.