BMW 750i xDrive vs. Mercedes-Benz S 560 e L – Tradice, nebo moderna?

Naopak náhradní díly jsou víceméně stejně nákladné – světlomety a přední brzdové destičky jsou dražší u sedmičky, čelní sklo a tlumiče zase u S-Klasse. Výhodou BMW je však fakt, že servisní prohlídky jsou do ujetí 100.000 kilometrů (respektive do pěti let) zdarma, zatímco u Mercedesu lze servisní prohlídky do ujetí 100.000 km (respektive na čtyři roky) objednat za 29.900 korun. Záruka je u obou standardně dvouletá, Mercedes však boduje pro něj dnes už typickou třicetiletou záruku na neprorezavění karoserie.

Za částku převyšující 3,1 milionu korun jsou oba vozy samozřejmě již bohatě vybaveny. Oběma v základu nechybí diodové světlomety, kožené čalounění, ambientní osvětlení, parkovací senzory nebo sledování mrtvého úhlu. To by v běžných kategoriích už víceméně každému stačilo, jenže u nejluxusnějších aut na trhu to není jen tak.

Nejluxusnější sedany na trhu se obvykle nevybírají podle ceny, přesto naše srovnání jako již tradičně zahájíme nahlédnutím do ceníku. Testovaný stuttgartský plug-in hybrid je nabízen výhradně v prodloužené verzi, a tak jsme do cenového srovnání postavili prodlouženou sedmičku, abychom porovnávali porovnatelné, byť jsme testovali kratší provedení.

Ta se také nabízí ve formě plug-in hybridu (745e), my jsme se však tentokrát rozhodli srovnávací test dvou limuzín pojmout trochu jinak. Místo přímého srovnání dvou shodně koncipovaných verzí jsme srovnali plug-in hybrid s konvenčním osmiválcem. Zkrátka to bude takové srovnání moderně pojatého pohonného systému s tradičním motorem.

Současná generace S-Klasse se už pomalu chystá k odchodu na zasloužený odpočinek, v roce 2020 má debutovat nástupce , to však neznamená, že by na ni výrobce opomněl, ba naopak se dočkala inovované plug-in hybridní verze. A právě tu jsme se rozhodli postavit proti modernizované řadě 7.

BMW a Mercedes-Benz jsou odvěkými rivaly, kteří hlavně v posledních letech spolu soupeří ve stále více segmentech, ať už mezi kompakty či mezi SUV kupé. To jejich rivalita v segmentu luxusních automobilů je dnes už tradiční, desítky let si konkurují řadou 7 a třídou S. Sedmička letos dorazila v modernizovaném kabátě, a tak opět nastal čas ji porovnat s konkurencí. A o slovo se přihlásila právě třída S, která už se v našem srovnávacím testu jednou sedmičce přede faceliftem postavila .

Design, interiér

Extrovert vs. konzervativec

BMW řady 7 vždy sázelo na výraznější vizáž, vždyť mnichovská automobilka odjakživa razí sportovní charakter, a to rovněž u své vlajkové lodi. Aktuální generace to ale v rámci modernizace dotáhla do extrému, když dostala opravdu obrovitánské ledvinky masky chladiče. Jejich plocha se oproti verzi před faceliftem zvětšila o neskutečných 40 %, přičemž si dokonce vyžádala zvýšení předních partií o 50 milimetrů. Příď je kvůli tomu kolmější a nepřehlédnutelná.

Řešení při premiéře vzbudilo množství kontroverze, sama automobilka ale přiznala, že změnou vzhledu reagovala na přání cílové klientely – hlavně té z Číny. Pravdou je, že naživo nové ledvinky vypadají lépe než na fotkách, jenže já osobně je stále za krásné nepovažuji. V redakci jsme se s Martinem shodli, že z některých úhlů vypadají trochu jak vesnický tuning. Jenže při jízdě se sedmičkou jsem hned několikrát viděl zdvižený palec od okolních řidičů, což se mi stalo leda tak s Mercedesem G 4x42 nebo Audi R8, a tak má inovovaná sedmička nepochybně své fandy nejen v Asii.

Naopak Mercedes-Benz S odjakživa cílí spíše na konzervativnější klientelu, což je obzvlášť znát ve srovnání s modernizovanou sedmičkou. Oproti ní působí usedle a možná i trochu nudně. BMW díky hranatějším tvarům se jeví moderněji, spíše mi ale vadí, že je S-Klasse stále příliš zaměnitelná s menší E-Klasse a vlastně i C-Klasse. To by se u vlajkové lodi podle mého názoru stávat nemělo. Snad bude nástupce osobitější a nebude se to řešit jako u BMW jen obří maskou, která sedmičku konečně více odlišila od menší pětky,7-Series totiž do faceliftu trápil stejný problém jako konkurenta, že vypadá příliš shodně s menším členem portfolia značky.

HODNOCENÍ DESIGNU BMW 7 Mercedes-Benz S Vnější vzhled 6 8 Vnitřní vzhled 8 7 Zpracování 9 9 Ergonomie 9 8 Konektivita 9 8 Průměr 8,20 8,00

Obrazovky, kam se podíváš...

Na konzervativnější strunu hraje Mercedes také uvnitř, a to barokně tvarovanou palubní deskou, tvořící vlnu přes celý interiér. V době příchodu ale S-Klasse platilo za průkopníka, jako jedno z prvních sériových aut použilo kombinaci dvou obrazovek – jednu od multimediálního systému, druhou místo přístrojového štítu, přičemž v tomto případě opticky tvoří jednu část.

Vždy se nám to jevilo jako lacině působící řešení, jenže BMW 7 to má dnes také – dřívější krásnou obrazovku v kapličce přístrojů s kovovými rámečky nahradilo jednodušší řešení bez originálního okruží. Navíc s nepříliš přehlednou grafikou, na tachometru by mohly být výrazněji znázorněny tradiční limity 50/90/130 km/h, otáčkoměr by pak nemusel být proti směru hodinových ručiček. Že by se BMW v tomto směru inspirovalo u Peugeotu? Navíc nepochopíme, proč mnichovský sedan neumožňuje změnu grafiky...

To v Mercedesu najdete tři možnosti zobrazení, vedle tradičního s dvěma kruhovými ukazateli také sportovní a futuristické. Plug-in hybridní verze se oproti ostatním liší jen zobrazením informací spjatých se svým pohonem – nechybí ukazatel dojezdu na elektřinu, spotřeby elektrické energie nebo úrovně nabití baterií. Šikovný je též ukazatel počtu ujetých kilometrů na elektřinu.

Naopak z hlediska použitých materiálů a kvality jejich zpracování nelze co vyčítat ani jednomu z testovaných sedanů. V tomto směru bodují oba.

Jednotlivé detaily ale hovoří ve prospěch BMW. Nejnovější generace iDrive možná oproti předchůdcům žádá trochu zvyku, její ovládání je ale přesto intuitivnější a jednodušší než u konkurenčního Mercedesu, kde kombinace touchpadu a otočného kolečka nám stále přijde trochu nadbytečná. BMW má navíc ovládání gesty, což je v praxi možná trochu zbytečný prvek (ovládání multimediálního systému je stále jednodušší přes ovladač iDrive), techničtí hračičkové to ale ocení, navíc v luxusní kategorii je jakákoliv technická inovace bod navíc.

Co se týče sedaček, tak lépe se nám sedělo v bavoráku. Za příjemnější považujeme i jeho masážní funkci, která masíruje výrazněji než u Mercedesu, v němž je funkce až příliš jemná. Naopak zadní sedadla plně srovnatelná nejsou, logicky kvůli odlišné délce testovaných exemplářů – základní řada 7 a prodloužená třída S – je více místa v Mercedesu. Testované S 560 e L navíc dostalo do vínku unikátní sedadlo Executive s nastavitelnou opěrkou nohy za 30.232 korun, které umožňuje si vzadu vychutnat prostor jak v nějakém soukromém tryskáči. Systém umí sám posunout přední sedadlo spolujezdce a sklopit ho tak, abyste si vzadu mohli pohodlně sednout s nataženýma nohama. Pohodlnější jízdu zažijete v málokterém autě, chyběla nám tu ale masážní funkce.

To místo na zadních sedadlech je v základní verzi 7-Series poněkud omezené, zvlášť v případě zvolení elektricky nastavitelných sedaček vzadu. Opět vás ale může hýčkat vyhřívání nebo ventilování, líbí se nám i možnost ovládání vybraných prvků auta prostřednictvím tabletu umístěného v masivní loketní opěrce.

Naopak místa v zavazadlovém prostoru nabízí více i zkrácená sedmička, byť chápeme, že tato vlastnost o nákupu luxusního sedanu obvykle nerozhoduje. Jenže zavazadelník S 560 e L je kvůli plug-in hybridnímu pohonu opravdu maličký. Kvůli zástavbě lithium-iontových baterií je zmenšený na 410 litrů, využitelnost omezuje i mohutný schod mezi podběhy. To v BMW nic takového řešit nemusíte, jeho zavazadelník má objem 515 litrů, a to hlavně kvůli slušné délce.