Citroën bude vyvíjet jednodušší techniku. Stane se alternativou k Dacii?

Automobilový svět čeká velká změna, francouzská PSA se spojí s italsko-americkým koncernem FCA, k čemuž má dojít v roce 2021. Na fúzi nic nemění ani současná pandemie koronaviru, oba partneři dokonce v této souvislosti tvrdí, že je dnes spojenectví ještě důležitější než kdy jindy. Zároveň to ale logicky bude muset znamenat některé změny.

Pod jednou střechou bude totiž rázem 13 značek, které budou muset být jasně odlišeny, aby si navzájem nekonkurovaly. Na jasném odlišení jednotlivých členů již nyní pracují Linda Jacksonová, bývalá generální ředitelka Citroënu, a Yves Bonnefont, dřívější šéf DS. Detaily strategie zatím nejsou zřejmé, některé detaily ale už vyplouvají na povrch.

Vedení PSA třeba vidí, že nemá obsazenou pozici ryze levné značky, která by svým způsobem fungovala jakožto alternativa k Dacii konkurenčního Renaultu. A francouzská média naznačují, že by tuto roli mohl do budoucna hrát Citroën, který s jednoduchými levnými automobily má své zkušenosti. Vždyť takový vůz je ten zřejmě nejslavnější v jeho historii, 2CV. Nepůjde však zřejmě o vyloženě levnou značku ve stylu Dacie, ale dostupnější než dnes.

Citroën už dokonce pracuje na jednodušší technice, která vzejde z dnešní platformy CMP, primárně určené pro malé automobily. PSA tímto krokem bude vlastně následovat konkurenční Renault, který od architektury CMF-B odvodí dostupnější variantu, určenou třeba pro modely značky Dacia.

Jednodušší platforma je primárně určena pro indický trh, na který Citroën hodlá vstoupit v prvním čtvrtletí roku 2021. Tamější trh není natolik vyvinutý, a tak je pro snížení ceny vozů nutný jednoduchý základ, odstrojený třeba od v Evropské unii vyžadovaných elektronických asistentů, které jinde ve světě nejsou potřeba. Ostatně i Škoda pro koncern VW Group vyvíjí architekturu MQB-A0 In speciálně určenou pro tamější trh. Šéf Citroënu Vincent Cobée ale nevylučuje, že by se tato technika objevila také v Evropě. Zdůrazňuje však, že by auta pro evropský trh vypadala jinak než ty pro indický trh.

Tuto techniku nicméně PSA nebude využívat jen v Indii. Použijí ji také automobily navržené pro Jižní Ameriku nebo severní Afriku.

V souvislosti s touto technikou se mimochodem hovoří o jejím využití v nové generaci malého modelu C3. Ta je chystaná pro rok 2023, přičemž bude prvním sériovým dílem dnešního šéfdesignéra značky, Pierra Leclercqa, který k Citroënu nastoupil v roce 2018. Očekává se od ní zcela nový designérský styl, který následně převezmou i další modely značky. Malý hatchback se navíc údajně ještě více inspiruje ve světě SUV.

Po C3 má tuto platformu využít také nástupce malého SUV C3 Aircross nebo malý sedan jako náhrada za C-Elysée.