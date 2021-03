Citroën C4 1.5 BlueHDi EAT8 – Návrat bez kompromisů

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Máte-li pocit, že jste o tomto francouzském kompaktu nějaký čas neslyšeli, je to pocit správný. První generace Citroënu C4 se představila v roce 2004, nástupce se odhalil na pařížském autosalonu o šest let později. Ve výrobě setrval osm let, což by všude jinde znamenalo příjezd generace nové. Jenže namísto toho přišel konec.

Francouzi se z nižší střední třídy nestáhli úplně, jen místo cé-čtyřky povolali do služby model C4 Cactus. Do té doby extravagantnímu crossoveru dali ne tak nápadnou tvář a začali říkat, že je to klasický kompakt. Už toto rozhodnutí bylo zvláštní, neboť se bavíme o roce 2018, kdy se automobilky mohly přetrhnout, aby v nabídce měly co nejvíce SUV a crossoverů. Palčivějším problémem „kaktusu“ však byla celá řada lacinějších detailů. Příplatkové panoramatické okno za 19.000 Kč, kterému chyběla roletka či možnost otevření, zadní okénka nešlo stahovat, digitálním budíkům chyběl otáčkoměr… zkrátka mnoho kompromisů. Bylo tedy jasné, že pokud to Citroën s nižší střední třídou myslí vážně, musí časem vytasit něco zajímavějšího.

A tak před pár měsíci spatřil světlo světa zcela nový Citroën C4. Po vzoru ostatních členů PSA vsází na rozmanitou nabídku pohonů – může dostat benzinový, naftový i čistě elektrický pohon. Čekáte-li ale klasické karosářské pojetí, zklamu vás. Francouzští designéři se vyřádili a představili vůz s hodně, hodně netradičními tvary.

Od podlahy

Zcela nová cé-čtyřka má na délku 4360 mm (+31 mm ve srovnání s předchůdcem), čímž proti ostatním zástupcům daného segmentu nikterak nestrádá. Jenže to je teprve začátek. Byť má jít o klasického zástupce nižší střední třídy, dostává standardně zvýšený podvozek a oplastování kolem karoserie, které až nápadně připomíná módní crossovery. Pamatujete nedávno testovanou Cupru Formentor, kterou výrobce sám škatulkuje jako CUV? Tak ta je ještě o čtrnáct milimetrů nižší než C4.

Výrazně se svažující střecha vzadu zase navozuje dojem SUV-kupé. Takové karosářské provedení je u mainstreamových automobilek stále docela neznámé. Z poslední doby mě vlastně napadá jen Renault Arkana, který jsme si ale zatím stále ještě nemohli ani osahat. I když vám to může připadat úsměvné, testovaný kousek zachycený ve fotogalerii je na poměry cé-čtyřky vlastně docela šedou myškou. A to doslova. Příplatkové šedé lakování (15.000 Kč) doplňuje šedý paket Styl (+1900 Kč) s výraznými rámečky kolem mlhovek v dané barvě. Pokud už jste na auto viděli nějaký reklamní spot, jistě dobře víte, že co do barev umí být podstatně odvážnější. Mně osobně se však dané provedení líbí.

Ani vcelku nenápadná barva totiž nezamaskuje veškeré výstřednosti vozu. Kromě useknuté střechy je to zamračená příď inspirovaná pět let starým konceptem Cxpirience. Na logo s chromovanými lištami navazují úzké linky denního svícení. S nejvyšší výbavou Shine Pack je světelná technika vpředu i vzadu plně diodová, v nejnižších verzích byste však stále ještě našli halogeny. Poznávacím znamením Citroënu na bocích jsou ochranné airbumpy, ale jak jsme si ukázali v nedávném videu (a ostatně to přiznávají i sami Francouzi), spíše než pro ochranu jsou tu kvůli stylu. No a potom je tu svérázná záď s protaženým zadním oknem rozděleným černým spoilerem. Styl a originalitu nelze tvůrcům upřít. Na vzhledové pojetí C4 jednoduše nejde nemít názor.

Jenže ze snahy odlišit se pramení i některé uživatelsky méně příjemné věci. Zadnímu oknu zcela chybí stěrač. Masivní víko zavazadelníku není nejlehčí, v ceníku byste však marně hledali jeho elektrické otevírání. Vyšší výbavové stupně dostávají osmnáctipalcová kola s nezvykle úzkými pneumatikami 195/60 R18. Jeden takový plášť Michelin Alpin 6 (obutý na testovaném voze) vyjde na nějaké 4000 Kč. Alternativu pro cé-čtyřku představují menší šestnáctky s tradičnějším rozměrem 215/65. Jasně, asi to nebude mít takový efekt, na druhou stranu nenecháte u prodejce za novou sadu majlant.

Poučení

Když už jsem naťukl ten kufr, můžeme část věnovanou interiéru odstartovat právě jím. Citroën se chlubí objemem 380 litrů, respektive 1250 l po sklopení zadních sedaček. Takové hodnoty jej řadí do průměru segmentu, pro každodenní používání je však objem plně dostačující. Kufr je dostatečně hluboký a vyjma dvou nejnižších výbav má dvojité dno, takže cennosti můžete schovat pod podlahu. Zároveň si zachovává pravidelné tvary, šířka mezi podběhy je 101 cm a nechybějí ani kapsičky po stranách či háčky na tašky. Rezerva se nedodává, prostor pro ni vyplňuje subwoofer audiosystému. Kromě absence elektrického otevírání nepotěší ještě fakt, že po sklopení druhé řady vznikne ložná plocha s dost výrazným schodem.

Možná až překvapivě hodně místa najdeme ve druhé řadě. Cé-čtyřka má rozvor dlouhý 2670 milimetrů a 178 cm vysoký Standa si vzadu nemá nač stěžovat (viz přiložené video). Dostatečná rezerva zůstává před koleny i nad hlavou, a byť tu sedačky nejsou kdovíjak tvarované, nesedí se tu jako na lavici. Při nastupování a vystupování musíte počítat s překonáváním výrazného prahu. Na druhou stranu potěší jeho zakrytí dveřmi, takže si při opouštění auta neušpiníte nohavice. Kolega s výškou přes 190 cm už měl hlavu blízko svažujícího se stropu, přesto si prostor na poměry dané třídy pochvaloval. Už ne tak spokojený byl s úchyty Isofix utopenými hluboko v opěradle, takže se sem dětská sedačka neumisťuje tak snadno.

Pracoviště řidiče rozvíjí dosavadní styl Citroënu, ale jak už jsme si řekli ve videu, kabina se v mnoha ohledech poučila. Předně chválím návrat otáčkoměru, i když tedy hodně malého a jen v jediném zobrazení digitálních budíků. Ještě větší pochvalu si ale zaslouží návrat klasických otočných ovladačů pro nastavování teploty. Právě PSA začalo před lety ve velkém přesedlávat na ryze dotykové ovládání, ze kterého jsme – mírně řečeno – byli otrávení. Takto nastavíte teplotu jednoduše, aniž byste museli opouštět například navigaci na obrazovce multimédií. A hlavně to zvládnete i poslepu.

Za volantem jsem si našel vhodnou pozici okamžitě, i když je pravda, že sedačky cé-čtyřky nemají ani vpředu výrazné boční vedení. Asi se tu úplně nepočítá s průlety zatáčkami ve svižném tempu. Pro dlouhé cestování napříč republikou mi zase přijdou přehnaně tuhé. Navzdory širokému středovému panelu tu zůstává dostatek místa pro nohy. Materiály ve spodní části přístrojové desky jsou však tvrdší a opírat si tu koleno na dlouhých cestách úplně nedoporučuji. Celkově to trochu působí, jako by se v Citroënu nemohli dohodnout, jaký materiál na přístrojovce vlastně použít. Někdo hlasoval pro hodnotnější měkčený plast, jiný chtěl lacinější tvrdší, třetí zase lesklý. Výsledek je nesourodý, ale to je jen takový detail, který na použitelnost nemá zásadní vliv.

Při každodenním užívání vás potěší obrovské kapsy ve dveřích i úložný prostor ve středové konzole. Citroën nabízí starší i novější typ USB konektorů a ve vyšších verzích dodá i indukční nabíjení chytrého zařízení. Specialitkou nové cé-čtyřky je držák na tablet umístěný na přístrojovce před řidičem. Když ho tady nechcete, lze jej vcelku snadno odstranit a umístit do šuplíku nad tradiční schránkou.

Co do ergonomie není kabině moc co vyčítat a proti zkušenostem z C4 Cactus je to vlastně sympatický posun kupředu. Některé detaily bych ale přeci jen ocenil dotaženější. Citroën dostává ve vyšších verzích head-up displej, avšak jen jednodušší řešení s promítáním dat na přídavné sklíčko. Nechci znít rozmlsaně z konkurenčních kompaktů, ale tak nějak už jsem si zvykl na uživatelsky přívětivější řešení s vyobrazením dat přímo na čelní sklo. Digitální přístrojový štít s 5,5“ obrazovkou je minimalistický, vůbec bych se nezlobil za větší displej. A pak je tu ještě specifikum v podobě nutnosti vybraná tlačítka déle podržet. Jak to pro startování, tak třeba i to vypínající hlídání jízdního pruhu. Chválím alespoň fakt, že tohoto asistenta vypnete (nutno před každou jízdou) klasickým čudlíkem a netřeba lovit v infotainmentu. Pro ostatní „pomocníky“ už to bohužel neplatí.

Multimediální systém navazuje na ostatní citroëny. Obraz je kvalitní a odezva okamžitá, s grafikou a barevným propracováním už si ale leckterá konkurence umí vyhrát podstatně lépe. Součástí infotainmentu je i vestavěná navigace, ale předpokládáme, že většina uživatelů dá přednost připojení chytrého telefonu kabelem a následnému používání služeb Apple CarPlay či Android Auto.