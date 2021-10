Co byste řekli na návrat Peugeotu ke kabrioletům? My jsme rozhodně pro!

Za poslední roky jsme se museli rozloučit s nespočtem dříve populárních automobilových kategorií. Vzpomeňme prostorná rodinná MPV, stylové sedany, městské třídveřové minivozy… nebo třeba kabriolety.

Dnes musíte vítr ve vlasech a otevřené nebe nad hlavou poptávat u exkluzivnějších značek, mezi mainstreamovými nás napadá snad jen Volkswagen T-Roc Cabriolet, jenž kombinuje kabrio s tvary SUV. Historie kabrioletů u běžných značek je přitom velice pestrá, což dokazuje například archiv Peugeotu. Vzpomeňme modely 306 Cabrio, 205 Cabrio či 206 CC.

Není divu, že si náš kolega a grafik Honza Lušovský vybral pro stavbu moderního kabrioletu právě tuto francouzskou automobilku. V galerii vám ukáže, jak by dnes vypadala otevřená verze nové 308. Po vzoru někdejšího předchůdce má protažený zadní převis a dlužno říct, že extravagancí rozhodně nešetří. Tak co vy na to, ocenili byste takové auto na českých cestách? My ano!