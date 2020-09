VW T-Roc Cabriolet 1.5 TSI DSG - Kde otevřený Golf a Beetle skončily…

…já začínám, jako by se T-Roc Cabriolet snažil sdělit od první chvíle. Aktuálně je to jediné kabrio od mainstreamové značky, takže si Volkswagen mohl směle diktovat pravidla hry. Jak se mu to povedlo?

Design, interiér Kdo si chtěl nějakých patnáct let dozadu pořídit kabriolet, měl na českém trhu celou řadu možností. A nemusel nutně našetřit obrovský balík, aby pak investoval do prémiového kabria. Otevřené nebe nad hlavou nabízelo i mnoho všedních značek, navíc za vcelku rozumný peníz, ne až tak vzdálený od tradičně tvarovaných sourozenců s pevnou střechou. K takovým výrobcům se řadil i Volkswagen, jehož otevřené modely Golf či Brouk patřily mezi zájemci o kabrio k populárním volbám. Jenže automobilový trh se vyvíjel a ruku na srdce, kabriolet byl vždycky okrajovou záležitostí. A když automobilky zjistily, že namísto nich mohou stavět výdělečnější SUV a crossovery, nabídka se začala rychle zužovat. Až jsme se v roce 2020 dostali na 0 (slovy nula) mainstreamových kabrioletů a pár těch prémiových, které se nějakým způsobem stále ještě drží při životě… ale i jejich řady slábnou. Volkswagen T-Roc R – Sourozeneckou přetahovanou vyhrává. Ale co dál? Tak mě tady máte! Dobře. Máme tu vymírající kabriolety - pořád ale vcelku atraktivní záležitost v modelovém portfoliu - a stále populárnější SUV a crossovery. Co to zkusit spojit dohromady? Zmiňovaný Volkswagen však není autorem této myšlenky. Už dříve se do takového projektu pustil Land Rover s Range Roverem Evoque Cabriolet. A pokud bychom se do historických záznamů ponořili ještě hlouběji, vykoukne na nás praotec myšlenky - Nissan Murano Cross Cabriolet. Ten se však na evropské trhy nepodíval, šlo o ryze americkou záležitost, navíc obchodně nepříliš úspěšnou. Navázat na tyto projekty se Volkswagen rozhodl počátkem roku 2018, kdy oficiálně oznámil záměr postavit SUV-kabriolet. Už tenkrát prozradil, že se základem stane tehdy stále ještě čerstvá novinka jménem T-Roc. SUV v hierarchii značky posazené mezi T-Cross a Tiguan kombinující prvky koncernových prcků (interiér částečně převzatý z VW Polo) a kompaktů (architektura MQB). Než se myšlenka v roce 2019 stala realitou, stihnul T-Roc Cabriolet přijít o jediného (alespoň trochu podobného) konkurenta v podobě otevřeného RR Evoque. Ten se mezitím v tichosti vytratil ze scény, spolu s první generací výchozího modelu. A tak je dnes novinka VW jediným kabrioletem značky a zároveň jediným SUV-kabrioletem na automobilové scéně. Volkswagen je tak nejen favoritem zápasu, ve kterém nemá soupeře, ale zároveň i jeho rozhodčím, jenž určuje pravidla. Třeba ta cenová… ale pojďme popořadě. Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI DSG Kromě toho, že T-Roc Cabriolet přišel o pevnou střechu, musel se rozloučit také s druhým párem dveří. Ten první se protáhl a celkově se oproti uzavřené verzi lehce zamíchalo s rozměry vozu. Kabrio je o 34 milimetrů delší (4.268 mm), avšak osm milimetrů užší (1.811 mm) a citelných 51 mm nižší (1.522 mm). Kromě toho se měnil také rozvor náprav, jehož nárůst o 40 milimetrů znamená výslednou hodnotu 2.630 mm. A střecha? Je plátěná a díky elektrohydraulice a sklápění za zadní sedačky se sundá za devět sekund, navíc celý proces auto zvládá do rychlosti až 30 km/h. Výběr ze dvou výbavových stupňů Style a R-Line v praxi znamená, že kabrio jako nějaké holátko nepořídíte. Už úvodní Style je dobře vybavený, vyšší a testovaná ”erková” linie pak ještě lépe. Součástí jsou obouvané sedmnáctky, dvouzónová klimatizace, 10,25” digitální přístrojový štít, osmipalcová obrazovka multimediálního systému s navigací, kompletně diodová světelná technika, kožený multifunkční volant a tak dále. Takto vybavené auto najdete v ceníku za bratru 886.900 Kč, což není zrovna málo. VW California není jediný bydlík na kolech. Jaké podobné vozy nabízí konkurence? Uvnitř tvrďák Že už nejspíš nebude za co připlácet? Kdepak. Naše konfigurace zahrnovala devatenáctipalcová kola San Marino (+30.400 Kč) či kožené čalounění R-Line Vienna. To sice stojí 51.200 Kč, ale kromě posunu kabiny na vyšší úroveň zahrnuje i vyhřívání předních sedaček, což v chladnějších dnech rozhodně přijde vhod. Přičtěme ještě další položky jako adaptivní podvozek DCC (+24.400 Kč), prémiové audio Beats (+12.400 Kč) či bezklíčový přístup a startování (+9400 Kč) a nedivme se, že se cena za testovaný kousek katapultuje k částce 1,1 milionu korun. Uf! Jasně, jak už bylo řečeno, Volkswagen T-Roc Cabriolet nemá konkurenci a do jisté míry může udávat tempo. Sluší se ale připomenout, že je to stále “ten” T-Roc s tvrdými plasty napříč celou kabinou (nezbavil se jich ani v 300koňové verzi R), což může smýšlení kupujícího značně ovlivnit. Zároveň je to ale “ten” T-Roc se slušným prostorem, vyšším posezem a lepším rozhledem všemi směry. Nechybí moderní prvky konektivity, vestavěnou navigaci lze nahradit zrcadlením služeb Apple CarPlay či Android Auto a zapomenout nesmíme ani na ergonomii. Ano, infotainment už sice ve velkém sází na dotykové plochy namísto tradičních tlačítek, teplota se tu ale (narozdíl od nového Golfu) stále ovládá klasickými otočnými ovladači. Za to díky! Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI DSG Druhá řada je určena dvěma cestujícím a díky čtyřem centimetrům rozvoru k dobru se sem člověk vcelku snadno poskládá, ať už je střecha nahoře, nebo dole. S nataženou plátěnou střechou nad hlavou sice nezůstává tolik prostoru jako v klasickém T-Rocu, s výškou 178 centimetrů si ale sám za sebou nemohu stěžovat. A maličkou rezervu tu má i kolega s výškou 186 cm, přičemž oba si pochvalujeme dostatečný prostor pro nohy. Konverzí na kabriolet utrpěl především zavazadelník. Jeho základní objem činí 284 litrů, což je výrazně méně než 392 litrů výchozího T-Rocu. Inu, daň za vítr ve vlasech musí být někde znát. Pro dva dospělé na cestách je však kufr pořád dostatečně velký a kdyby náhodou nestačil, můžete zadní sedačky sklopit a získat takřka rovnou ložnou plochu. Jen počítejte, že zavírání kufru není pro slečinky. Chybí mu elektrická výpomoc, takže proces vyžaduje trochu více síly.

Motor, jízdní vlastnosti Zatím jen takto Volkswagen od počátku avizoval, že naftový motor pod kapotou otevřené stylovky postrádá smysl, stejně jako pohon všech kol. Asi nepočítal, že by majitelé využívali kabrio jako alternativu k plážovým buggynám. Zapomenout máme i na ostré třísetkoňové “erko”, takže se vcelku jednoduchou selekcí dostáváme ke dvěma dostupným možnostem. Tohle je nejstarší registrovaný VW Transporter na světě. Na 70 let vypadá skvěle, viďte? Tou základní je litrový tříválec 1.0 TSI původně naladěný na 85 kW. Aktuálně však v motorových paletách koncernu probíhají rošády, jejichž výsledkem bude snížení výkonu na 81 kW. Než se homologace motoru spojeného výhradně se šestistupňovou manuální převodovkou dokončí (přelom října a listopadu), najdeme v nabídce jen čtyřválcovou patnáctistovku o síle 110 kW. Tu lze pojit se stejným manuálem, případně sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG. To je také náš případ. Výsledkem je 110 kW v 5000 otáčkách a 250 newtonmetrů točivého momentu již od 1500 ot/min. To v praxi znamená zrychlení z klidu na stovku za 9,6 sekundy (o 1,2 s pomaleji než standardní T-Roc se shodnou motorizací) a maximální rychlost 205 km/h. Byť je T-Roc Cabriolet stále novinkou, jeho patnáctistovka není mild-hybridem, jako je tomu v případě osmé generace Golfu. Namísto elektrického pomocníka tu najdeme jen deaktivaci dvou válců. Tedy najdeme… nebýt malého indikátoru na přístrojovém štítu, ani si nějaké změny nevšimnete. Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI DSG Pokud jste motorizaci 1.5 TSI DSG řídili třeba ve standardním T-Rocu, velké rozdíly nečekejte. Jasně, motor má s těžším kabrioletem o něco více práce, jeho charakter je ale stejný. Agregát je dobře odhlučněný a byť to není žádný velký silák a sportovec, dynamika pro předjíždění ve stoupáních je pořád dostačující. Ne oslnivá, ale dostačující. Jen se občas projeví tolikrát omílané nedostatky dvouspojky - prodleva po sešlápnutí plynového pedálu a občasné cuknutí při rozjíždění. Tedy to, co se mild-hybridu v novém Golfu s motorem 1.5 eTSI daří tak hezky vyhladit. A spotřeba? Počítejte, že nejčastěji se budete pohybovat kolem sedmilitrové hranice. Dálnice či městské poskakování si řeknou ještě o litr více, pohodová okresková plavba a kochání se krajinou zase nějakou tu desetinku ukrojí, takže lze jezdit i za hodnoty začínající šestkou. Jede jako T-Roc Když za přední řadou sedadel vztyčíte větrolam, můžete jet s otevřenou střechou klidně i na dálničním limitu. Okresky zvládnete bez něj, nad 80 km/h už ale počítejte s výrazným větrem v kabině a určitým diskomfortem. S nataženou střechou sice okolní zvuky vnímáte intenzivněji než v T-Rocu s pevnou střechou, dlouhé cesty se tu ale dají zvládnout zcela bez problému. Volkswagen zvažuje ještě levnější elektromobily, prioritou ale zůstávají SUV Pravdou je, že podvozek T-Rocu (nejen toho otevřeného) je už tak naladěný na dost tuhou notu a velká kola s nízkým profilem gum mu úplně neprospívají. Testovaný kousek na příplatkových devatenáctkách s adaptivními tlumiči měl tedy tendence dávat vědět také o výmolech, které bych na menších kolech s “rozumnějšími” pneumatikami ani nezaregistroval. O palec menší obutí by komfortu rozhodně prospělo a po vizuální stránce by auto nijak neutrpělo. Naopak mile překvapilo chování v zatáčkách. Kabrio se do nich vrhá s ochotou a jistě drží zvolenou stopu. Jasně, při ostřejším tempu dochází k projevům nedotáčivosti a progresivní řízení (byť přesné) nedává kdovíjakou zpětnou vazbu, to by ale od otevřené stylovky s patnáctistovkou pod kapotou asi ani nikdo nečekal. Důležité je, že se serpentinami si T-Roc rozumí a působí pevně, o nějakém kroucením karoserie nemůže být řeč. Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI DSG

