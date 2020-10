Cupra Ateca 2020 – Rychlejší všeuměl s novou tváří

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

To je patrné především z nových sportovních skořepinových sedadel s integrovanou hlavovou opěrkou, která jsou již v rámci standardní výbavy výškově nastavitelná, vyhřívaná a nechybí jim ani nastavitelné bederní opěrky. Testovaný vůz navíc dostal paket koženého čalounění Nappa (+20.000 Kč), díky němuž byly sedačky čalouněny netradičně modrou kůží v odstínu Petrol s prošíváním v odstínu mědi. Modrá kůže Petrol se dostala také do výplně dveří a celkově v interiéru nahrazuje čalounění černým velurem Dinamica/černou umělou kůží. Samotné sedačky jsou přitom i přes výrazné boční vedení stále pohodlné i pro rozložitější postavy, v zatáčkách nabízejí skvělou oporu a za příplatek +18.000 Kč k nim můžete dostat elektrické ovládání s pamětí. Daní za tuhle vymoženost je však ztráta praktických přihrádek pod sedadly.

Sportovní charakter navíc podtrhují příplatkové Performance brzdy Brembo s čtyřpístkovými pevnými třmeny, které se vpředu zakusují do 370 mm kotoučů s vnitřním chlazením. Tahle praktická drobnost, která díky třmenům lakovaným v odstínu mědi a s výrazným nápisem Brembo potěší i oko, ovšem vyjde na 63.900 Kč a připraví vás o dojezdové rezervní kolo. Nástup brzd je přitom působivý a jejich dávkování není nikterak záludné. Osobně jsem s nimi na okreskách neměl nejmenší potíže, jak ovšem odhalil Martin během testů první Cupry Atecy v Mostě, na okruhové dovádění to už úplně není.

Pokud ale navolíte režim Comfort a vydáte se na delší cestu, během níž si odpustíte touhu vymést ostře každou zatáčku a předjet vše, co se pohybuje rychlostí těsně pod zákonným maximem, pak můžete bez problému jezdit i se spotřebou okolo 8,5 až 9 l/100. Na sportovní SUV s provozní hmotností 1626 kilogramů a výkonem 300 koní to rozhodně není špatné. S automobilkou uváděným kombinovaným průměrem 7,3 l/100 km bychom však rozhodně nepočítali. Pokud budete kombinovat klidné korzování s občasnou radostnou projížďkou na okreskách, počítejte s dlouhodobým průměrem okolo 10 litrů.

Závěr

S Cuprou Ateca jsem se setkal až po faceliftu, i když verze před modernizací prošla několika redakčními testy. Její čtyřhvězdičkové hodnocení naprosto chápu, zvláště pokud byla posuzována přísnými měřítky pro vůz, který by už jen z podstaty sportovně zaměřené značky Cupra měl být na okruhu jako doma.

Já jsem ale na okruh nemohl a upřímně by mě to ani moc nelákalo. Ostatně co si budeme povídat, tohle auto se tam nejspíš jen tak nepodívá, což je pro něj spíš dobře. Během běžného používání mě však Cupra Ateca velice mile potěšila svou vstřícností, schopností smysluplně využívat svůj výkon i praktičností pro každodenní využití. Už samotný Seat Ateca je velmi zdařilým vozem, v podání Cupry se však stává speciální záležitostí. A i když nemám ostrá SUV moc v lásce, celkem si dokážu představit, proč by se pro atecu někdo uměl nadchnout.

A to i navzdory vyšší ceně, startující na částce 1.279.900 Kč. Pokud se totiž podíváte na koncernového sourozence VW T-Roc R, zjistíte, že jeho cena začíná od 1.088.900 Kč. Jenže žádná sleva není zadarmo. Abyste totiž vyrovnali obsah základní výbavy, budete muset u Volkswagenu zabrousit hluboko do katalogu příplatkové výbavy. Volkswagen přitom nenabízí parádní sportovní sedačky, brzdy Brembo a některé výbavové prvky jsou v jeho podání o poznání dražší.

Pokud tedy hledáte kompaktní sportovní model z koncernové produkce, který nabídne nadstandardní porci praktičnosti a trochu nevšedního vzhledu, rozhodně bych se nebál podívat i směrem k Cupře. Pokud ale vaše ambice nejsou tak sportovní a rádi si něco přišetříte, nebude marnou volbou ani běžný Seat Arona ve výkonnější verzi, jak již dříve naznačil srovnávací test dvojčat vyráběných v Kvasinách.

Nejlevnější verze modelu 1.279.900 Kč (Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive) Základ s testovaným motorem 1.279.900 Kč (Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive) Testovaný vůz bez příplatků 1.279.900 Kč (Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive) Testovaný vůz s výbavou 1.556.900 Kč (Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive)

Plusy

Výraznější vzhled

Parádní zrychlení

Prostorný interiér

Překvapivě schopný podvozek

Bohatá základní výbava

