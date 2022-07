Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 228 kW DSG 4WD – Pochopení podstaty

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Model Formentor známe od roku 2020, respektive od roku 2019, počítáme-li jeho koncepční podobu. Nepůsobí proto už tolik nezvykle jako na začátku, přesto mi s prvním usednutím do auta v hlavě naskočila otázka: „Co jsi zač?“ Na jednu stranu je Cupra značkou zaměřující se na sportovně orientovaná auta, ale Formentor si zároveň vypůjčuje některé rysy vozů SUV.

Což o to, dnes kvůli popularitě vozů kategorie SUV vznikají i z nich odvozené sportovní varianty, které se různými triky snaží popírat fyzikální zákony, to není nic nového. Ale od prvního samostatného modelu značky zaměřující se na sportovně orientovaná auta by možná člověk čekal něco trochu jiného. Jenže v Cupře to udělali hodně chytře. Auto označují za CUV, tedy Crossover Utility Vehicle, což bych osobně tak nekomplikoval a říkal mu jednoduše crossover, ovšem označení Formentoru není podstatou.

Hlavní je myšlenka, kterou za jeho tvary vnímám. V Cupře vědí, že se SUV a crossovery prodávají. A pokud se chce relativně nová značka rychle prosadit, je lepší vsadit na vůz s vyšší stavbou karoserie a pokusit se ho postavit co nejlépe. Formentor je ve skutečnosti o něco menší, než by člověk z fotek odhadoval. Například ve srovnání s Cuprou Ateca je o celých 85 milimetrů nižší, o 64 mm delší a podobně široký.

Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 228 kW DSG 4WD

Jako v hatchbacku

Podobné je to i po usednutí do vozu. Když sedíte za volantem, auto se podstatně liší od představy, kterou jste o jeho interiéru měli při pohledu zvenku. Především sedíte dost nízko, tedy alespoň na poměry vozů s vyšší stavbou. Uvnitř se cítíte pomalu jak v nějakém větším hatchbacku nebo kompaktnějším kombíku. Prostoru je ve všech směrech dostatek a i přes to, že je vůz o tolik nižší než Ateca, máte díky nízkému posedu dostatek místa nad hlavu.

Překvapení pokračovalo i vzadu, kde je místa o něco méně, ale stále jsem se tam dokázal pohodlně posadit. I se svými 184 centimetry a rozměrnou postavou jsem za sebou stále měl dostatek místa na to, abych se tam vměstnal. Na kolena to bylo trochu těsnější, i když kratší trasy bych bez potíží zvládl, zato s hlavou jsem neměl problém. Díky vyšší spodní lince oken a tmavé stropnici (standard pro VZ) jsem se na všech místech v autě cítil útulně, ovšem dokážu si představit, že na někoho by to mohlo působit lehce klaustrofobicky. Obzvlášť děti nebudou mít ze zadních sedaček nejlepší výhled. Nastupování dozadu je naopak velmi snadné.

Kufr o objemu 420 litrů je obstojně využitelný, čemuž pomáhají háčky a poutka na bocích, stejně jako zadní sedačky dělené v poměru 60:40 a s průvlakem na lyže. Pod podlahou zavazadlového prostorou se v našem případě skrývala dojezdová rezerva, což napovídá, že se u testovaného vozu nepřiplácelo za brzdovou soustavu Brembo, která si vynutí sadu na lepení pneumatik.

Auto zkrátka využívá oblibu SUV a crossoverů, ale umí jejich charakteristické prvky zabalit tak, aby zároveň dokázalo nabídnout nízký posez a těžiště, které je pro sportovnější svezení vhodnější. Samozřejmě je to jen moje domněnka, ale myslím si, že to byl ze strany Cupry chytrý krok, díky němuž prodá více Formentorů, než kdyby měl model karoserii některého z tradičnějších tvarů jako hatchback či kombi.

Zpátky za volant

Když se vrátím za volant, musím znovu zmínit osvětlenou lištu, která se táhne pod čelním sklem a svými konci zasahuje do výplní dveří. Už jsme ji v našich testech Formentoru zmiňovali, ale stále mě baví. Moje obava, že mě její jasné červené světlo bude obtěžovat při noční jízdě, se v praxi nepotvrdila. Vtipným detailem je její část v úrovni vnějších zpětných zrcátek, která se přepne do oranžové barvy, když systém kontroly slepého úhlu šikmo za vámi detekuje auto.

Výhled z vozu bych označil za průměrný. Například směrem vzad a šikmo vzad je trochu omezený. Parkování alespoň usnadňují standardní zadní parkovací senzory a pro VZ standardní parkovací kamera. Trochu mě pozlobil také sloupek B, který mi při mé poloze sedačky trochu zavazel v pohledu do boku.

Digitální přístrojový štít dokáže zobrazit velké množství informací, včetně údajů o přetížení, ale nebyl jsem schopný se proklikat k žádnému nastavení, které by mi vyhovovalo. V základním uspořádání s kruhovými přístroji umí ukázat až zahlcující množství informací, naopak v některém jednodušším zobrazení mi zase chyběla možnost ukázat některé (pro mě) důležité údaje – například jeden layout zobrazoval velký render auta s údajem o zbývajícím dojezdu, ale nebylo možné se nabídkou doklikat k tomu, aby místo zbytečné ikonky auta ukazoval třeba jízdní údaje od startu či načerpání. Tohle je ale dost o osobních preferencích. Za sebe bych si však dokázal představit promyšlenější řešení dostupných layoutů.

Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 228 kW DSG 4WD

A stejně jako jsme už v dřívějších testech zmiňovali svítící lištu pod čelním sklem, mluvili jsme také o nešikovném detailu, kdy po úpravě nastavení jízdních asistentů zůstane digitální přístrojový štít přepnutý do zobrazení věnovanému právě těmto systémům. Nevrátí se do vámi nastaveného layoutu, takže se do něj musíte vždy proklikat zpátky. Pokud jste zvyklí například vypínat hlídání jízdy v pruhu, která se po každém nastartování opět aktivuje, budete se layouty proklikávat při každé jízdě.

Rozvržení layoutů a zůstávající layout asistentů však souvisí s obecným charakterem Formentoru. Působí to, jako by se chtěla Cupra odlišit i za cenu méně přehledného digitálního prostředí, které navíc není úplně intuitivní. Budete si na něj muset chvilku zvykat a překousnout některá nešikovná řešení.