Dacia chce elektrifikovat mezi posledními a špatné výsledky nárazových testů ji netrápí

Šéfem rumunské automobilky Dacia, spadající pod francouzský Renault, se na začátku loňského roku stal Denis le Vot, který je zároveň členem představenstva skupiny Renault. Zdánlivě se nebojí upřímnosti, jež je mezi vedoucími pracovníky automobilek vcelku vzácná. Přesvědčit se o tom mohli kolegové z britského magazínu Top Gear, kterým řekl, že Dacia bude elektrifikovat mezi posledními a že ho netrápí špatné výsledky nárazových testů.

Kolegové z Top Gearu měli příležitost le Vota vyzpovídat při příležitosti odhalení konceptu Dacia Manifesto. Protože bylo terénní vozítko poháněno elektřinou, první dotaz pochopitelně směřoval na to, jak se značce zaměřené na levná auta daří popasovat s elektrifikací. Odpovědí jim bylo, že účelem Dacie je přijít na trh pozdě a využít již ověřenou (a tedy levnější) techniku Renaultu.

Konkrétně jeho slova zněla: „Naším úkolem je přijít pozdě. To je to, co děláme. Naší prací je přijít v poslední možnou chvíli a vzít si ze skladu cokoliv, co potřebujeme. Renault má všechna aktiva – investuje do gigatováren, investuje do Méganu E-Tech a mnoha dalších [modelů], které teprve přijdou, investuje do elektromotorů. Máme [k dispozici] nejlepší hybridní systém E-Tech. Máme nejlepší plug-in hybridní systém E-Tech. Máme malé elektrické auto. Máme velké elektrické auto. Máme čím dál víc z čeho vybírat. Renault je v čele a my jsme poslední.“

Už víme, že se prvním hybridním vozem značky stane model Jagger, jehož provedení vybavené technikou E-Tech dorazí v příštím roce. Co ale bude se zbytkem modelového portfolia, to zatím není zřejmé. Denis le Vot říká, že se jako šéf značky, která je součástí skupiny Renault, může jedině usmívat, protože má možnost s elektrifikací vyčkat jak dlouho to bude možné a pak jednoduše adaptovat již vyvinutou techniku Renaultu.

Elektrifikace ale proběhne v typickém stylu Dacie: „…nevyvineme Sandero s dojezdem 800 kilometrů, rychlonabíjením a 800V architekturou za 35.000 euro (863 tisíc korun). To nejsme my. To je Renault.“ Dacia si samozřejmě bude muset pohrát s vysokonapěťovými systémy, rychlostí nabíjení a nějakou formou autonomní jízdy, ale vždy se bude snažit najít správnou kombinaci, která vyhovuje jejím zákazníkům. Za příklad le Vot dává model Spring, který je postavený specificky pro dojíždění do práce a po okolí. Proto má hmotnost do jedné tuny, díky čemuž může využít menší baterii a stát kolem půl milionu korun.

Podobně otevřený byl le Vot i v okamžiku, kdy padl dotaz na jedno- a dvouhvězdičkové hodnocení modelů Dacia v posledních letech v nárazových testech pořádaných nezávislou organizací Euro NCAP. V dubnu loňského roku jsme vás informovali, že si model Sandero dojel pro pouhé dvě hvězdičky z pěti a model Jogger se dokonce proboural k jediné. „Vlastně se ničeho neobávám,“ řekl Denis le Vot.

Ovšem to neznamená, že by Dacii byla bezpečnost ukradená. Pasivní bezpečnost jejích modelů je i podle hodnocení Euro NCAP na slušné úrovni, body ztrácí především za aktivní bezpečnost. V jejím případě ale le Vot trvá na tom, že by měla být volitelná. Jako příklad uvedl asistent hlídající jízdu v pruhu: „Mnoho lidí asistenční systém pro jízdu v pruhu vypíná. Děláte to, protože jste lidská bytost a vy si situaci vyhodnotíte, takže tu technologii deaktivujete. Co děláme my je, že vám ji neprodáváme. My víme, že lidé vypínají kontrolu jízdy v pruhu, tak proč bychom to prodávali?“

„Je to velmi filozofické, mohli bychom o tom mluvit sedm hodin, ale je to vlastně volba. Děláme ji velmi vážně a velice nám záleží na pasivní bezpečnosti, ale v oblasti aktivní bezpečnosti se rozhodujeme. Není pro nás klíčová,“ uzavřel v rozhovoru s kolegy z Top Gear Denis le Vot.