Je jasné, že z prvního čtvrtletí zatím moc na celoroční výsledky usuzovat nelze, ale u Dacie přehnané obavy nepanují. Firma šlape a vydělává, přičemž ziskovost se pohybuje ve dvouciferných číslech. Šéf celé skupiny Renault Luca de Meo z toho je nadšený, v Rumunsku si zase nesmírně považují, jakou pozornost a chválu jim nyní adresuje.

Italský manažer automobilku chápe jako spojnici mezi Východem a Západem a skvělý příklad toho, že se rodinné stříbro někdejšího socialistického bloku podařilo přetavit ve firmu váženou a uznávanou i na vyspělých trzích. Tím ale „překlenovací“ role Dacie nekončí. Nové směřování ji obrazně staví na pomezí města a outdooru, respektive světa „drahé kvality“ a obecné cenové přístupnosti.

Rekordní prodeje a ambiciózní plány

Že to funguje, naznačují čísla. V prvním letošním čtvrtletí Dacia prodala skoro 172.000 vozidel, o více než 34 procent více než ve stejném období loni. Její podíl na evropském trhu tak stoupnul na 4,6 procenta. Základem odbytu je řada Sandero, která posílila o více než 26 procent a celkem nastřádala přes 68.300 kupců. Pozice kontinentální jedničky v prodejích fyzickým osobám už je přitom skoro samozřejmostí.

Duster na druhém místě se zvedl podobným způsobem, výsledkem je skoro 58.000 kusů. MPV Jogger v březnu překonalo hranici 100.000 exemplářů vyrobených od loňské premiéry a velmi dobře si vede rovněž elektromobil Spring. Kdo by navíc čekal, že hlavní čísla dělá domácí Rumunsko, byl by na omylu – největším trhem značky je Francie, v Itálii je Dacia jedničkou celého trhu…

Budoucnost by mohla být ještě zářivější, na prahu totiž už netrpělivě přešlapují dvě novinky. Za rok dorazí další generace bestselleru Duster. Známé tvary dostanou nové pojetí, podběhy zřejmě budou hranaté, do zpětných zrcátek se dostanou blikače, kliky zadního páru dveří asi zamíří do sloupku C. Použití platformy CMF-B umožní přijít s (plug-in) hybridním pohonem.

Rok 2025 pak bude ve znamení SUV Bigster, první exkurze značky do segmentu D. Spousta lidí v tom vidí odklon automobilky od levné nabídky, ale tak to není – opět se počítá s tím, že ceny modelu budou jasně pod úrovní běžné konkurence. Až sedmimístné SUV sice bude nejdražší řadou v portfoliu Dacie, ale ve svém segmentu bude patřit k jednoznačně nejpřístupnějším, pokud v tomto aspektu nebude přímo vládnout.

Konkurentem by sice mohly být čínské výrobky, ovšem vedení Dacie má v tomto jasno: „U Číňanů máme obavy v případě elektromobilů, pokud jde o spalovací verze, tak naopak vůbec,“ říká k tomu obchodní a marketingový šéf Xavier Martinet.

Video se připravuje ...

Jasné totiž je, že rumunská firma s elektrifikací nespěchá, i když model Spring se už pomalu blíží k metě 150.000 prodaných kusů a vývojem prochází bezemisní verze další generace Sandera (2027?). Jenže zároveň tu je silná tradice daná i variantami na LPG nebo nový společný podnik skupin Renault a Geely. Ten nese název Horse a zabývat se má právě i spalovacími jednotkami – Dacia by mohla být jedním z jeho silných zákazníků.

Rozhovor s Davidem Durandem, šéfdesignérem Dacie: Práce méně nemáme

Je vás tady spousta Francouzů. Není to přece jen šok, přijít sem z Paříže?

Možná se vám to tak jeví, protože jste viděl jen malou část Bukurešti. Ale tohle město má své kouzlo a nabízí toho spoustu. A pak je tu třeba blízkost hor, to v Paříži chybí. Mám tu třeba mladého kolegu, který se na přesun díval skrz prsty, ale teď je právě pro tyhle možnosti vyžití nadšený.

Dacia je levná značka, co to znamená pro designéry?

Určitě ne méně práce, to vůbec. Ale ano, nákladově se tady řeší doslova každá linka. Čili například s různými prolisy a podobně se moc rozparádit nemůžeme. Musím ale podotknout, že někdy z toho vzejdou zajímavé věci. Na zádi modelu Duster jsme například původně navrhli řešení, které výroba nedokázala akceptovat. Postupně jsme se ale dostali k úpravě, která k našemu překvapení působila výborně, do celku skvěle zapadla.

Kdy se dacie dočkají plně digitální přístrojové desky?

Někdy ano, samozřejmě. Jak zvyšujeme odbyt, dostávají se do naší zákaznické skupiny i lidé, kteří by ji bez problémů přijali. Jenže je tady stále mnohem silnější množina těch, kteří věří ve tradiční hodnoty Dacie. To jsou tak loajální zákazníci, že u nich vůbec nemusíme používat reklamu. Byla by bláhovost o toto jádro přijít.

Jaká auta konkurence se vám líbí?

Škodovky, vážně. Ale jsou drahé…