TEST Dacia Duster TCe 150 4×4 Journey – Když chcete jediný benzin se čtyřkolkou

Český ceník Dacie Duster aktuálně zná tři výbavové linie: základní Expression, prostřední Journey a vrcholnou Extreme. A výše uvedený přístup ke dvěma dostupným motorizacím s pohonem všech kol se samozřejmě projevuje v cenách. Naftový Duster Blue dCi 115 4×4 stojí nejméně 517.500 Kč, zážehové provedení TCe 150 4×4 pak 567.000 Kč. Cenový schod však netvoří jen rozdíl ve výbavě, vznětový Duster Blue dCi 115 4×4 je levnější než benzinová čtyřkolka i ve stejné verzi Journey - stojí 556.000 Kč. Zážehové provedení totiž představuje výkonový vrchol a proti Blue dCi nabízí podstatně vyšší výkon: 110 oproti 84 kW.

Teď si možná říkáte, že 567 tisíc korun je za Dacii hodně peněz – i když má pohon všech kol. Duster v posledních měsících zdražoval, nebyl v tom ale sám, takže ve srovnání s konkurencí stále představuje velice zajímavou nabídku. Kompaktní SUV se čtyřkolkou u jiné značky tak levně nedostanete. A Duster TCe 150 4×4 Journey navíc přidává slušnou výbavou.

Než si ji detailněji popíšeme, ještě připomenu, že Duster stejně jako ostatní modely značky loni dostal upravenou tvář spojenou s novou identitou rumunské značky. Auto obdrželo novou masku chladiče s bílými prvky a především čerstvým logem automobilky, které spojuje stylizovaná písmena D a C. Testovaný vůz se navíc chlubil novým příplatkovým lakem, zelená Dusty vyjde na 15.700 Kč.

K zajímavé změně došlo v kabině. A na mysli nemám nově stylizovaný nápis Dacia na volantu, který vystřídal staré logo značky, nýbrž přepracovanou palubní desku s hranatými výdechy klimatizace. Dříve byly výdechy kulaté. A novinkou jsou ještě automatická sklopná vnější zrcátka, ta předtím Duster mít nemohl.

Jednoduchost především

Elektricky sklopná zrcátka jsou součástí prostřední výbavy Journey. Kromě nich zahrnuje například 17palcová kola z lehkých slitin, automatickou klimatizaci, zadní parkovací kameru, infotainment Media NAV s 8palcovou dotykovou obrazovkou, navigací a zrcadlením chytrého telefonu, audio systém s 6 reproduktory, tempomat s omezovačem rychlosti, výškově a podélně nastavitelný volant, LED denní svícení, potkávací světlomety LED, mlhovky, výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou, světelný a dešťový senzor nebo modulární střešní lišty. K verzi Journey ještě patří šedá vnější zrcátka a specifické čalounění sedadel.

Testované auto navíc dostalo několik příplatkových prvků: kromě už zmíněného laku Dusty jde o kamerový systém Multiview s přední, zadní a dvěma bočními kamery (za 7.000 Kč), hands-free kartu pro bezklíčový přístup a startování a 2 USB (6.000 Kč), rezervní kolo (4.000 Kč) a vyhřívaná přední sedadla (6.000 Kč). Cena našeho kusu tak už překročila 600 tisíc korun.

Dacia Duster TCe 150 4×4 Journey

Interiér Dusteru jsme v testech popisovali několikrát, proto si dovolím jen stručnější shrnutí. Začít ale musím nastupováním a vystupováním. Rumunské SUV v současné generaci dostalo výrazně skloněné A-sloupky, které mají vliv na linii střechy v její přední části. Linie je poměrně nízká, takže osoby vyšších postav musejí při nastupování dávat pozor na hlavu. Týkalo se to i mě, a to měřím nikterak oslnivých 182 centimetrů. Při vystupování zase vadí nekryté prahy, docela snadno se o ně můžete umazat nohavice.

Kabině samozřejmě dominují obyčejné plasty, které samozřejmě nemají vliv na funkci, „pouze“ nevypadají moc dobře. Dacia se zkrátka nesnaží nějak výrazně zakrýt, že Duster má být co nejdostupnější volbou. A znát je to i v pojetí komfortních výbavových prvků. Jak už víme, rumunské SUV jich nabízí několik, automobilka k nim však přistoupila „úsporným“ způsobem.

Automatická klimatizace je jen jednozónová, vyhřívání sedadel lze pouze vypnout a zapnout, na nastavení intenzity zapomeňte. Podobně prostě působí také jednoduchý palubní počítač, průměrná jsou sedadla a ani obraz ze soustavy kamer neohromí. Pořád je to ale samozřejmě lepší než nic, o tom žádná.

Nemilým překvapením pro mě však bylo zjištění, že Duster neupozorňuje na docházející kapalinu v ostřikovačích. Že v mém voze chybí, jsem tak zjistil až ve chvíli, kdy jsem potřeboval očistit čelní sklo.

V dalších oblastech si Duster zaslouží spíše chválu. Kabina je příjemně prostorná, poloha za volantem sympaticky vyvýšená, z vozu je fajnový výhled a výborná je díky fyzickým ovladačům i ergonomie ovládání. Jednoduchý infotainment pak potěší přehledností.

Uměl bych si snad představit větší rozsah nastavení volantu v podélném směru a vzadu delší opěradla. Zavazadlový prostor v autě s pohonem všech kol nabídne standardní objem 411 litrů (podle metodiky VDA, Dacia uvádí ještě údaj 467 litrů zahrnující také prostor pod podlahou), po sklopení sedadel se dostaneme až na 1444 litrů.

Na papíře neoslní, v praxi potěší

Pod označením TCe 150 Dacia ukrývá turbodmychadlem přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1332 kubických centimetrů, poskytující maximální výkon 110 kW mezi 5250 a 6000 otáčkami za minutu a nejvyšší točivý moment 250 Nm mezi 1700 a 3250 min-1. Přestože výrobce pro tento motor nabízí šestistupňovou dvouspojkovou samočinnou převodovku, s pohonem všech kol můžete mít výhradně šestistupňový manuál. Automat lze objednat jen s předokolkou.

Dacia Duster TCe 150 4×4 Journey

Duster TCe 150 4×4 jede maximálně 180 km/h a z klidu na stovku akceleruje za 10,4 sekundy. Čísla to nejsou zrovna oslnivá, jenže v praxi tohle auto působí nečekaně živě. Jen je potřeba mít trochu trpělivost s přeplňováním. Motor se projevuje tak, že v nejnižších otáčkách působí trošičku ospale, ale okolo dvou tisíc se „nadechne“, najednou mocně zatáhne a pak nepoleví až do šesti tisíc. Ve vhodných otáčkách a po nástupu turbodmychadla, které po sešlápnutí pravého pedálu potřebuje chvilku, aby se sebralo, jde motor krásně za plynem. Duster TCe 150 jede vážně moc hezky a pohotově si poradí s předjížděním nebo táhlým stoupáním.

Špatná není ani kultivovanost, minimálně při nízké zátěži. Ve vyšších otáčkách je čtyřválec slyšet, ale to se snad dá očekávat. Horší je, že od motoru pravidelně do interiéru pronikají drobné vibrace. Není to nic hrozného, ale asi si všimnete. Při akceleraci pak vibruje také řadicí páka. A tím se dostávám k řazení, které není z nejpřesnějších. Chod řadičky je takový neplynulý, trhavý. Jednotlivé kvalty navíc občas nezapadají snadno.

Specifické je také zpřevodování. Hodně krátká jednička supluje funkci redukční převodovky, což se hodí v terénu. V běžném provozu tohle řešení umožňuje pohodlné rozjíždění na dvojku.

A spotřeba? Po Praze v hustém provozu Duster jezdil za 7,8 l/100 km, mimo města a dálnice za 6,3 l/100 km, na dálnici za 8,8 l/100 km. Věřím, že nebude problém držet dlouhodobý průměr mezi 6,5 až 8,5 l/100 km.

Na silnice i do terénu

Testovaný exemplář jezdil na sedmnáctipalcových kolech obutých do celoročních pneumatik o velice rozumném rozměru 215/60. I díky gumám s velkými bočnicemi Duster působí příjemně komfortně, hezky si poradí zejména s menšími nerovnostmi. Dokonalou poddajnost však rumunské SUV nenabízí, vlastnosti povrchu pod koly v kabině bezpečně poznáte – i po sluchu -, stejně jako budete vědět o každém ostřejším výmolu, který trefíte. S velkými nerovnostmi si podvozek bohužel občas neví rady a jejich trefení autem s bouchnutím zatřese.

Špatný není ani projev v zatáčkách, jen nesmíte čekat zázraky. Celkem snadno narazíte na nedotáčivost, kterou vehementně krotí stabilizace, a na výraznější náklony karoserie. Přeposilované řízení s pomalým převodem při dravé jízdě také nepůsobí zrovna přesvědčivě a vozu by rozhodně slušely lepší brzdy – i vrcholná motorizace má vzadu bubny. Přední kotouče mají průměr 280 mm.

V opravdu vysokých rychlostech (zhruba od 170 km/h) má Duster drobné problémy se stabilitou a vyžaduje pravidelné korekce volantem. Dostavuje se také aerodynamický hluk.

Je to prostě svezení s kompromisy. Dobrou zprávou však je, že kompromisy se týkají převážně „nestandardního“ zacházení. Když Duster budete používat „rozumně“ a tak, pro co byl navržen, měli byste být spokojeni.

Navíc se nemusíte bát cest do náročnějšího terénu, Duster projede opravdu hodně. Kromě pohonu všech kol s mezinápravovou spojkou a krátké jedničky, zastupující redukci, nabízí světlou výšku 214 mm, přední nájezdový úhel 29°, přejezdový úhel 18° a zadní nájezdový úhel 29°. A celoroční pneumatiky pomáhají trakci.

Závěr

Přiznám se, že když jsem po prvním usednutí do interiéru vylovil z přihrádky specifikaci testovaného vozu, trochu mě zaskočilo, že je v ceně přesahující 600 tisíc korun. Ptal jsem se v duchu, jestli už to na Dacii Duster není nějak moc. Jenže pohled na nabídky konkurenčních značek prozrazuje, že si tohle kompaktní SUV stále drží skvělý poměr „cena/výkon“. Ceníky většiny podobných aut se v posledních měsících výrazně změnily, pořád ale platí, že „es-ú-vé“ nižší střední třídy s pohonem všech kol dostanete nejlevněji u rumunské automobilky. Budete se pak muset smířit s jistými ústupky v interiéru, ale co má Duster dělat, dělá dobře. Kromě čtyřkolky totiž dostanete také příjemně živý motor, slušný podvozek a docela hezkou výbavu.

Zajímavý je však cenový rozdíl mezi testovanou verzí Journey, která je pro vrcholnou motorizaci TCe 150 4×4 Journey „vstupní“, a nejlépe vybavenou variantou Extreme. Činí 21.600 Kč, což není zrovna velký schod. Jenže z opravdu užitečných prvků navíc dostanete jen kamerový systém Multiview, za vyhřívaná sedadla a rezervní kolo si stále budete muset připlatit. Osobně bych tak asi zůstal u Journey a výbavu si obohatil o vyhřívané sedačky, kamery a rezervu.

Dacia Duster TCe 150 4×4 Journey

Plusy

Zajínavá výbava

Poměr „cena/výkon“

Schopnosti v terénu

Živý motor motor

Příjemný podvozek

Slušná prostornost

Ergonomie a jednoduchost ovládání

Minusy

Místy je znát důraz na nízkou cenu

Hluk ve vyšších rychlostech

Nepřesné řazení

Přeposilované řízení