Přepis auta online: Postup a co je potřeba. Na úřad stejně musíte
Prodat nebo koupit auto už dnes neznamená strávit půl dne na úřadě. Díky digitalizaci státní správy lze převod vozidla vyřídit z velké části online. Jak celý proces funguje a co si připravit?
Digitalizace veřejné správy se konečně promítla i do oblasti registru vozidel. Přes oficiální Ministerstvo dopravy České republiky a jeho Portál dopravy mohou od února 2024 fyzické osoby podat žádost o převod auta elektronicky. Neznamená to, že se úřadu vyhnete úplně, ale většinu administrativy zvládnete z domova.
Postup online převodu auta
Celý proces začíná přihlášením do Portálu dopravy pomocí elektronické identity – využít můžete například bankovní identitu, eObčanku, mobilní klíč eGovernmentu nebo datovou schránku.
Po přihlášení si v systému vyberete konkrétní vozidlo ze seznamu těch, která vlastníte, a vyplníte údaje o novém majiteli. Dobrá zpráva je, že většina technických informací se načte automaticky z registru.
Vyplatí se také zapnout notifikace – systém vás pak upozorní například na změny v bodovém hodnocení řidiče nebo jiné důležité informace, a to e-mailem či SMS.
Kolik to stojí a co si připravit
Správní poplatek za přepis na úřadě činí již tradičních 800 Kč. Pokud ale žádost podáte elektronicky, získáte dvacetiprocentní slevu – výsledná částka je tedy 640 Kč.
Platba se zatím obvykle řeší při převzetí nových dokladů, do budoucna se počítá s plnohodnotnou online platební bránou.
Ačkoli část procesu probíhá digitálně, bez dokumentů se neobejdete. Budete potřebovat:
- Doklad o nabytí vozidla (například kupní smlouvu nebo rozhodnutí o dědictví)
- Platné povinné ručení sjednané na nového majitele
- Evidenční kontrolu (nebo STK) ne starší než dva roky
- Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
Kupující sám žádost podat nemůže – iniciátorem je vždy prodávající, který se přes portál identifikuje. Plná moc se při čistě online podání nepoužívá.
Úřad ano, ale jen na skok
Ačkoli většinu kroků zvládnete online, závěrečná návštěva úřadu vás zatím nemine. Kupující zde dokončí převod, předloží fyzické dokumenty a převezme nové doklady k vozidlu.
Do budoucna se ale počítá s tím, že celý proces bude možné vyřídit kompletně na dálku – včetně doručení dokumentů poštou nebo kurýrem. Online služby by se měly rozšířit i na právnické osoby.
Kdo zaplatí přepis?
Zákon neurčuje, zda má správní poplatek hradit kupující, nebo prodávající. Záleží tedy čistě na dohodě. Často bývá částka zahrnuta do kupní ceny vozu jako bonus.
Pokud auto prodáváte, nenechávejte přepis jen na kupujícím. Dokud není změna oficiálně dokončena, můžete nést odpovědnost za případné pokuty, přestupky nebo třeba špatné parkování. To platí i tehdy, když byla žádost podána online, ale druhá strana ji nedokončila.
Evidenčka již bez papíru
Od března 2023 už není nutné nosit na úřad papírový protokol – úředník si údaje ověří elektronicky. Samotná kontrola ale zůstává povinná a nesmí být starší než dva roky (dříve to byl rok).
Probíhá na stanici technické kontroly (STK) a jejím cílem je ověřit, že údaje v registru odpovídají skutečnosti. Kontroluje se například VIN kód, barva karoserie, typ motoru, počet míst, rozměry pneumatik nebo zápis tažného zařízení.
Pokud absolvujete pravidelnou technickou prohlídku, evidenční kontrola je její součástí.
Zdroje: MDČR, Svět motorů