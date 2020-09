Defender prošel první modernizací, nabídne plug-in hybrid a nové diesely

Zřejmě největší novinkou v nabídce omlazeného Land Roveru Defender je plug-in hybridní pohonná jednotka s označením P400e, která kombinuje 2.0 litrový benzínový čtyřválec P300 (221 kW/300 k) s elektromotorem o výkonu 105 kW a baterií s kapacitou 19.2 kWh.

Výsledkem je kombinovaný výkon 404 koní a 640 N.m točivého momentu, což dělá z plug-in hybridního Defenderu P400e nejvýkonnější motorizaci v nabídce. Ostatně z 0 na 100 km/h zrychlí za 5,4 sekundy a jeho maximální rychlost dosahuje až 209 km/h.

Pro zájemce o plug-in hybrid však bude nejspíš důležitější, že s plnou baterií zvládne v čistě elektrickém režimu až 43 kilometrů, jeho průměrná spotřeba by se měla pohybovat okolo 3,3 l/100 km a emise mají hodnotu 74 g CO 2 na kilometr.

Standardním prvkem výbavy hybridního defíku P400e budou 20 palcová litá kola, vzduchový podvozek a samozřejmě nemůže chybět nabíjecí zásuvka, umístěná na levém zadním blatníku. Všechny plug-in hybridy budou v základu vybaveny nabíjecím kabelem Mode 3, se kterým lze nabít baterii na 80 procent během cca 2 hodin.

Volitelně lze objednat i nabíjecí kabel Mode 2, se kterým však nabíjení na 80 procent kapacity baterie potrvá až sedm hodin. Praktickým doplňkem je ovšem podpora rychlonabíjení s výkonem 50 kW, díky čemuž lze baterii nabít na 80 procent kapacity již za 30 minut.

Plug-in hybridní Defender se samozřejmě neztratí ani v terénu, kde těží z lineární křivky točivého momentu. Lehčí i těžší terén je navíc možné zdolávat v plně elektrickém režimu. Defík si také poradí s tažením nákladu o hmotnosti až 3.000 kilogramů a maximální zatížení střechy je 168 kg (dynamické) až 300 kilogramů (statické).

Novinkou v nabídce vznětových motorizací je šestiválec Ingenium D300, který nabídne výkon 221 kW (300 k) a 650 N.m točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 km/h přitom zvládne v karoserii krátkého Defenderu P90 během 6,7 sekundy.

Motor je navíc vybaven mild-hybridní technologií a spolupracuje s novým inteligentním systémem pohonu všech kol. Mild-hybrid přitom přispívá k lepší hospodárnosti modelu ještě efektivnějším pracováním systému Stop-Start a současně zlepšuje odezvu při akceleraci.

Změny se ovšem nevyhnuly ani slabším dieselům. V současnosti nabízené vznětové čtyřválce D200 a D240 totiž nahradí vznětový šestiválec. Jde o stejný motor jako u modelu D300, pod kapotou modelu D200 však bude naladěn na 200 koní a model D240 se přejmenovává na D250 a jeho výkon vzroste na 249 koní.

Spotřeba motorizací D200 a D250 by se měla pohybovat okolo 8,8 l/100 km a emise CO 2 by měly mít hodnotu okolo 230 g/km. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládnou nové diesely (pod kapotou Defenderu 110) za 10,2, respektive 8,3 sekundy.

V nabídce výbav bychom se měli dočkat nového stupně X-Dynamic, který má překlenout mezeru mezi základní výbavou Defender a vrcholným modelem Defender X. Výbava X-Dynamic by tak měla kombinovat drsněji a hodnotněji vyhlížející exteriér s unikátními prvky interiéru.

Exteriér by měl nabídnout například část předních a zadních ochranných plastů v barvě Silicon Satin, se kterými bude ladit i mřížka chladiče a označení modelu. Zadní tažná oka by měla dostat lakování v barvě Satin Black, zatímco lité disky kol nabídnou barevnou kombinaci Satin Dark Grey/Gloss Black. Kryty zrcátek, lemování oken, lemy blatníků a prahy by pak měl nést barvu Narvik Black.

Uvnitř bychom se měli dočkat podsvícených lišt dveří a sedadel čalouněných materiálem Robustec v dvoubarevném provedení. Materiál Robustec by přitom měl být inspirován textiliemi používanými v extrémních outdoorových situacích, díky čemuž by měl odolat i většímu namáhání.

Na závěr pak nezbývá než dodat, že se snad s modernizací pro modelový rok 2021 konečně dočkáme i krátkého Defenderu 90, jehož výroby byla posunuta kvůli komplikacím spojeným s onemocněním Covid-19. Otázkou však zůstává, zda i na náš trh zamíří pracovně orientovaný Defender Hard Top, který automobilka představila již dříve.