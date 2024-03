Diagnostiku auta zvládnete i sami. S telefonem a krabičkou za pár stovek

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na palubní desce našeho vozu se objevila nechvalně proslulá oranžová kontrolka motoru, řidiči přezdívaná grilované kuře. Něco je špatně, ale nevíme co. V dnešních vozech totiž tohle varování může znamenat asi milion věcí. Pokud vás tedy v takový moment zachvátí lehká panika, jsou obavy oprávněné. Naštěstí existuje rychlý a jednoduchý způsob, jak zjistit, co rozsvícení zlého světýlka u budíků způsobilo. Nemusíte tedy jezdit kvůli každé případné prkotině do servisu, aby vůz prohlédli. Chybové kódy, které se zapíšou do paměti auta při rozsvícení kontrolky, totiž můžete zjistit přímo na parkovacím místě.

Potřebovat k tomu budete jen chytrý telefon a mobilní diagnostiku, která se připojuje přes bluetooth. Pořídit se dá v obchodech s běžnou elektronikou za pár stokorun. Nás vyšel modul použitý v testu na tři stovky. Potřebovat budete ještě některou z mobilních aplikací, které dokážou s modulem pracovat. Těch je nepřeberné množství, jejich základní verze jsou v obchodech s mobilními aplikacemi zdarma. I v základních variantách však dokážou být užitečným pomocníkem, zobrazujícím množství údajů. Nemusíte se tedy hned nutit do jejich koupě. Za úplatu totiž většinou nabízejí jen o něco více údajů nebo například odstranění reklam.

Jako zkušební vůz posloužil Opel Zafira z roku 2017 s jednotkou 1.4 a výkonem 103 kW. Kontrolka motoru se občas rozsvítí, většinu času je ale zhasnutá. Auto bylo nedávno v servisu, kde se však žádná závada nijak neprojevila. Jako naschvál se na nás po návratu oranžové světýlko opět zle šklebí. Pocitově však jakékoli zhoršení při jízdě nevnímáme a zpět do dílny se nám hned nechce. Tedy ideální čas na vyzkoušení diagnostické krabičky.

Postup

1. Ze všeho nejdřív je potřeba v autě najít diagnostický konektor OBD II, ke kterému modul připojíme. Podle normy musí být snadno přístupný. Umístěný musí být v interiéru, ve vzdálenosti maximálně 50 centimetrů od volantu. Ve velké části aut proto zásuvku najdete pod ním. Přímo pod hranou palubní desky ji po chvíli hledání nacházíme i my. Ve vozech některých značek však může být zásuvka umístěna i na druhé straně palubní desky nebo pod krytem ve středové konzole.

2. Po připojení modulu můžeme zapnout zapalování a spárovat ho s telefonem. Ještě předtím je však v diagnostické aplikaci na telefonu potřeba zvolit značku vozu a rok výroby, abychom modulu pomohli v komunikaci s vozem. V seznamu bluetooth zařízení na telefonu pak nacházíme jedno s názvem OBDII a po zadání základního kódu 1234 je připojujeme. Nyní už je vše připravené.

3. Námi zvolený OBDclick, který jsme náhodně vybrali z bezplatných možností v obchodě s mobilními aplikacemi, je přehledný a s jednoduchým ovládáním. Nevýhodou však může být, že je pouze v angličtině. Některé aplikace jiných vývojářů jsou však dostupné i v češtině – například Car Scanner. Všechny ale nabízejí totožné funkce, jejich ovládání je rovněž podobné. V hlavním menu jsou uvedené základní informace o autě. Vidět tu jsou aktuální otáčky, napětí baterie nebo teplota chladiva. Kromě toho tu je zobrazena i teplota vzduchu v sání. Máme tu několik možností – zejména diagnostiku a výkonová data.

4. V hlavním menu nás zajímá hned první tlačítko – diagnostika. Po jeho zmáčknutí na nás vyskočí další menu, které už umožňuje přístup k jednotlivým datům. Nejdřív se podíváme na provozní informace o vozidle, které díky modulu vidíme v reálném čase. Kromě dat zobrazených v hlavní nabídce tu najdeme informace například o tlaku v sání, teplotě katalyzátoru, hodnotě předstihu, napětí sondy lambda nebo třeba zatížení motoru. Nás ale zaujaly hlavně údaje o kompenzaci poměru směsi v procentech. Právě ty už nám totiž napovídají, že je pravděpodobně něco špatně. Dlouhodobá hodnota je vysoká, což poukazuje na chudou směs, kterou musí počítač kompenzovat.

5. Po zhlédnutí dat v reálném čase přecházíme hned do následující volby – Error codes. Tím se dostáváme k výčtu chybových kódů zapsaných v paměti počítače. Nacházíme zde jen jediný kód P0171 s kupodivu českým, i když chybným popisem „systém příliš štíhlý, banka 1“. Do běžné řeči se dá přeložit jako příliš chudá směs. Naše podezření se tím potvrzuje.

6. Hledání na internetu prozrazuje, že kód P0171 není taková prkotina, v jakou jsme doufali. Příliš chudá směs totiž může mít několik příčin – od prasklin v systému sání přes porouchané senzory po vadné palivové vstřikovače. To už je nad naše domácí možnosti, takže vůz do autodílny zamíří co nejdříve.

7. Ze zvědavosti zkoušíme ještě poslední krok, který by modul měl umět – smazání chybových kódů. Během přípravy tohoto článku jsme se na několika místech dozvěděli, že mazání chyb je nespolehlivé. Smazání se údajně nemusí povést, dokonce prý může vypadnout spojení telefonu s modulem. Nám se však podařilo bezproblémově a na první pokus. Aplikace předtím ještě varuje, že smazání kódu problém neřeší a vůz je třeba opravit. Chyba se jinak může kdykoli objevit znovu.

Verdikt: Šikovný pomocník

Další návštěvě servisu se sice nevyhneme, ale malá krabička za pár korun se osvědčila. Příjemně překvapilo množství informací, které dokáže levné zařízení z auta získat. Zároveň potěšila i možnost kódy z paměti vozu rovnou a jednoduše smazat. Obávali jsme se, že to bude problém. Možnosti modulu jsou však omezené – připojit se dokáže jen k řídicí jednotce motoru či převodovky. Další jednotky ve voze nevidí. Proti klasickým diagnostickým zařízením v cenách mnoha tisíc korun, kterými disponují servisy, tedy tolik funkcí nenabízí. Na základní diagnostiku nejdůležitějších součástek však stačí bohatě. Pro identifikaci jednodušších závad, které jsou opravitelné doma, je diagnostika nepostradatelná.

Kde vám bude diagnostika užitečná

Modul lze připojit od všech aut vybavených konektorem OBD II. Ten by měly mít povinně všechny vozy vyrobené od poloviny devadesátých let. Ale pozor – diagnostika s těmi staršími pracovat neumí. Výrobce našeho modulu tvrdí, že spolehlivě bude fungovat jen s těmi novějšími.