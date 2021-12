I starší vozy Audi mohou mít chytré funkce. Stačí tato malá krabička

Značka Audi nabízí konektivitu pro starší vozy prostřednictvím Audi connect plug and play. Jak propojení auta s chytrým telefonem funguje a co všechno umí?

Nová služba Audi connect plug and play je k dispozici majitelům starších vozů Audi vyrobených od roku 2008. Kompatibilitu s konkrétním modelem lze snadno ověřit na webu. Pro aktivaci funkcionality nemusíte do servisu, stačí vám diagnostický modul Audi DataPlug a chytrá mobilní aplikace Audi connect plug and play, jíž stáhnete zdarma pro iOS i Android.

„Audi myslí na zákazníky, kteří zrovna nedisponují nejnovějšími modely své oblíbené značky a přesto by rádi využívali nejmodernějších online funkcí,“ uvádí k nové službě Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche ČR. „Stačí jen pár kliků na to, abyste v aplikaci zjistili, kam jste jeli, kde váš vůz stojí, za jak dlouho jej čeká servis nebo jak si přivolat pomoc.“

Podobnou vychytávku známe i z jiných značek koncernu Volkswagen a jak už jsme zmínili, aktivace je velmi jednoduchá. Stačí ověřit kompatibilitu vozu, stáhnout aplikaci a nainstalovat Audi DataPlug do vašeho auta skrz OBD II zdířku v prostoru pod volantem. Aplikace vás provede následnou instalací a jak se můžete přesvědčit ve videu přiloženém výše, celý proces zabere nanejvýš několik desítek vteřin.

Aplikace posléze sbírá údaje o automobilu a jednotlivých jízdách a sestavuje z nich pro motoristu zajímavé informace. Kromě počtu ujetých kilometrů či aktuálního množství paliva má majitel přehled o cestování díky knize jízd. S ní máte při ruce nástroj, který vám umožní vést si přehledné záznamy, a současně díky kategoriím rozlišovat mezi služebními a soukromými cestami. Vzhledem k funkci automatického zaznamenávání jízd lze snadno získat informace o začátku a konci cesty, době jízdy (datum a čas) a průběhu trasy. Data lze v případě potřeby z aplikace exportovat.

Stejně tak si může vést přesné informace o tankování a výdajích za pohonné hmoty. Malá krabička rovněž vytváří statistiky o jízdách – vyhodnocuje akcelerace, rychlost, otáčky motoru či brzdění a hledá rezervy v jízdním stylu řidiče, na kterých by mohl zapracovat.

Služba má samozřejmě nonstop přehled o tom, kde se vaše vozidlo zrovna nachází, takže nebudete mít problém jej najít na přeplněném parkovišti. Prostřednictvím několika kliknutí v aplikaci si lze také snadno sjednat servisní prohlídku či zavolat asistenční službu, když se zrovna dostanete do prekérní situace. Za malého, avšak velmi šikovného pomocníka si značka Audi účtuje jen 1090 Kč, což je vzhledem k výše popsaným funkcím férová nabídka.

Více o službě Audi connect plug and play se dozvíte na webu automobilky.