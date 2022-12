Diego Maradona a jeho auta: První i poslední vůz argentinské fotbalové legendy

Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru je za námi. A patří Argentině, v čele s Lionelem Messim. Jeho auta jsme si již ukázali v předchozím článku, ale čím jezdil Messiho fotbalový vzor, Diego Maradona?

Nejmladšímu bohu na Zemi by dnes bylo přes 62 let. Bez legrace. V Argentině je oficiálně registrována Iglesia Maradoniana, Maradonova církev, která považuje Diega Armanda Maradonu za boha. A čítá již 130 tisíc věřících.

Maradona byl kromě fotbalových veleúspěchů také známým bohémem. A na jeho autech je to znát. Jezdil většinou tím nejlepším a navíc ještě "úkoloval" samotné automobilky. Nejde ale o typický vkus (nevkus) fotbalisty. Tahle garáž nás baví!

Video: Diego Maradona s jeho auty:

Video se připravuje ...

První auto: Porsche 924

Diego se stal hvězdou už jako teenager a v 19 letech si pořídil své první auto. Ojetou a poněkud ošuntělou 924 s nejmenším možným motorem (2 litr od VW).

"Vůz byl registrován v Argentině fotbalovou legendou Maradonou 22. února 1980, když bylo Maradonovi pouhých 19 let. Snad jediný vůz registrovaný výhradně na jeho jméno z doby jeho fotbalové kariéry," stojí v inzerátu umístěném na webu jameslist.com, kde bylo na prodej za 500.000 dolarů!

"Vůz prodal těsně před přestupem do španělského fotbalového klubu Barcelona. Od té doby byl ve vlastnictví seriózního sběratele, který vůz udržuje ve velmi dobrém stavu. Dodává se se všemi původními dokumenty a certifikáty, které uvádějí, že se skutečně jedná o vůz Diega Armanda Maradony," pokračoval inzerát.

Porsche 924

První nové auto: Fiat Europa 128 CLS

Tento model vyrobený v argentinské továrně Fiatu je prvním zcela novým vozem, který Diego koupil. Mladý talent si ho pořídil jen několik týdnů před přestěhováním do Barcelony a jezdil s ním za svou tehdejší přítelkyní Claudií na procházky.

V roce 1984 Maradona vůz prodal. Objeven byl až o devatenáct let později, ve staré nevyužívané drůbežárně v Buenos Aires.

Fiat Europa 128 CLS

Mercedes-Benz 450 SLC 5.0

Klasický Mercedes, který poprvé vlastnila fotbalová legenda Diego Maradona, půjde začátkem příštího roku do dražby. Očekává se, že cena v přepočtu překoná 5,5 mil. Kč. Můj tip je, že cena půjde ještě mnohem výš, vzhledem k úspěchu Argentiny na MS v Kataru a speciálnosti samotného auta.

Mercedes-Benz 450 SLC s 5 litrovým motorem z roku 1980 byl Diegovi dodán jako nový, během jeho rané profesionální kariéry v klubu Boca Juniors z Buenos Aires. Tedy krátce předtím, než odešel do Evropy, aby se proslavil v Barceloně. Byl to dar od vlivné skupiny příznivců jako projev jeho důležitosti pro předchozí tým.

Jedná se o jeden z pouhých 816 homologačních speciálů SLC 5.0 vyrobených za účelem umožnění účasti v tehdejším mistrovství světa v rallye. Měl hliníkové panely karoserie a motor.

Je příznačné, že Maradonovi, budoucímu vítězi mistrovství světa UEFA a držiteli ocenění FIFA pro nejlepšího hráče 20. století, předala vůz další argentinská sportovní legenda – Juan Manuel Fangio, pětinásobný mistr světa Formule 1! Fangio tou dobou totiž vlastnil jediné oficiální dealerství Mercedesu v Argentině.

Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 (1980)

Ford Sierra XR4

Než Maradona přešel na jaře 1983 do Barcelony, vlastnil také sportovnější verzi legendárního Fordu Sierra, označovanou jako XR4 (v Evropě XR4i). Tento třídveřový hatchback s pohonem zadních kol měl V6 o objemu 2,8 litru ze staršího Capri. Nicméně, i když Maradona auto vlastnil, jezdil s ním hlavně předchozí majitel – jeho táta.

Ford Sierra XR4

Černé Ferrari Testarossa

Diego se vrátil do Neapole na vlně úspěchu, když po neuvěřitelném triumfu na mistrovství světa roku 1986 v Mexiku dovedl své spoluhráče k vítězství.

Po přistání poslal svého sebevědomého manažera Guillerma Coppolu za Ferlainem, bývalým pilotem Mille Miglia, s žádostí o něco, co dosud nevzniklo...

Původně chtěl Diego Ferrari F40 – ale ta byla stále ve vývoji, oficiálně debutovala až následující rok. Proto padla volba na Testarossu, která se vyráběla už od roku 1984.

Největším požadavkem Diega však nebylo samotné Ferrari, ale barva – muselo být černé. Enzo Ferrari však zpočátku trval na tom, že Testarossy budou pouze červené. Nakonec k výjimce svolil, za 130.000 dolarů navíc. Za další tučný příplatek byla také klimatizace, stereo systém a bílé kožené čalounění.

Diego Testarossu prodal s přestupem do Sevilly. Později byla majetkem španělského sběratele luxusních vozů, který se ji rozhodl prodat v roce 2014 za 250.000 eur. Na tachometru měla 20.200 km.

Další černou Testarossu se podařilo na výjimku získat Sylvesterovi Stallonovi. A také Michaelovi Jacksonovi, který ji měl přestavěnou na kabrio a ukázal se s ní v reklamě na Pepsi. Později Ferrari slevilo ze své striktnosti a černý lak se objevil i v oficiální nabídce modelu. Vždyť právě na individualizaci vydělávají nejvíc.

Ferrari Testarossa

Ferrari F40

Dalším Ferrari, které Diego dostal darem v Itálii, byla F40. Tentokrát se však musel spokojit s červeným, přestože chtěl opět černé. Enzo Ferrari tentokrát výjimku nepovolil.

V F40 chyběl posilovač řízení i brzd, rádio, koberce, obložení interiéru, kliky dveří, nebo klimatizace (tu později dostaly pouze verze pro USA). Šlo o závoďák na značkách a komfortu bylo ještě mnohem méně, než v Testarosse. Diego si F40 vyzkoušel po přistání na letišti v Neapoli.

Byl ohromen zrychlením a zvukem, ale vzhledem k nulové komfortní výbavě prý vůz komentoval slovy „Tak to nechci, ať si to strčí do p*****!“. Ano, argentinská hvězda odmítla dárek od svého klubového prezidenta, dokud nenainstalovali alespoň kazetový přehrávač a dodatečné čalounění.

Renault Fuego GTA Max

Maradona si tento sportovní Renault koupil jako nový v červnu 1991 a vlastnil ho do července 1992. Objevil se s ním v temném okamžiku svého života – poté, co byl v roce 1991 zatčen za držení kokainu.

Roku 1992 tento Renault prodal a v roce 2018 byl vydražen za 23.000 dolarů – více, než byla původní cena nového. Vůz měl motor o objemu 2,2 litru a maximální rychlost 198 km/h.

Porsche 911 964

Další Porsche měl Diego během ročního angažmá ve španělské Seville, kam se přesunul po vypršení 15 měsíčního zákazu fotbalové činnosti za užívání kokainu.

Porsche 911 generace 964 si Maradona převzal 6. listopadu 1992. Šlo o verzi Carrera 2 Cabriolet Works Turbo Look, kterou Porsche vyrábělo jen dva roky. Vyrobeno bylo jen okolo 1.200 exemplářů. Měla plochý šestiválec 3,6 litru o výkonu 184 kW.

1992 Porsche 911 Type 964 Carrera 2

Dvě Ferrari F355 Spider

S návratem do Bocy roku 1995 požádal Diego Maradona své šéfy hned o dvě Ferrari F355 Spider. Dostala poznávací značky AXX 608 a BWY 893.

V roce 2005 Diego prodal první jmenovaný vůz s pouhými 37.000 najetými kilometry za 670.000 dolarů. Později vyšlo najevo, že kupec byl členem známého mafiánského klanu Loza a vůz byl zabaven při policejní akci.

Druhá F355 Spider po Maradonovi se v roce 2014 prodávala za 285.000 dolarů. Podle fotek ve velmi dobrém stavu a s pouhými 22.705 najetými kilometry. Oproti prvnímu kusu byla cena podstatně nižší. Zřejmě proto, že auto bylo tou dobou téměř o dekádu starší, Maradona v něm jezdil jen sporadicky a bylo koupeno za legální peníze...

Scania 113H 360

Maradonu během jeho opětovného působení v Boce už novinářská pozornost dost rozčilovala. Jednoho dne tedy přijel na trénink v tahači Scania 360 113H. "Teď pro ně bude těžké mě vyslýchat, nikdo sem nevyleze," smál se.

Scania 113H měla ve své nejvýkonnější verzi šestiválcový turbodiesel o zdvihovém objemu 11 litrů a výkonu 360 koní. Převodovka měla 10 rychlostí.

Diego měl tyto Scanie dokonce dvě, obě byly modré. První z nich koupil za své peníze. Registrační značka byla (a je) AZM 765. Později byl tahač upraven, přestříkán na černo a používán pro komerční přepravu.

Druhou dostal v rámci sponzorské spolupráce od společnost LoJack, potom co se první Scania porouchala. Měla registrační značku AVP 115. Neměla takovou slávu jako ta první, protože obrázek Maradony řídícího kamion tehdy obletěl celou planetu. Je ale dodnes v původní barevné kombinaci.

Současný majitel ji občas vytáhne na automobilové akce v Argentině. "Je to kamion, který vyvolává spoustu vzrušení a dobré nálady. Lidé šílí, když ho vidí. Diego byl skutečným idolem. Dal Argentincům spoustu radosti a zanechal nám ty nejlepší vzpomínky," dodává.

Dva Mini Coopery S

Mezi lety 2005 a 2010 Diego Maradona často jezdil v Mini, přestože Anglii otevřeně nenáviděl kvůli válce o Falklandy. Celočerný Cooper S edice Hot Pepper, který koupil v roce 2005, prodal v polovině roku 2008 sběrateli. Ten ho později vydražil za 32 000 dolarů.

Druhý, modrý Mini Cooper S, používal jako trenér argentinského národního týmu. Médiím se ho podařilo vyfotografovat, když vstupoval do areálu Ezeiza, aby vedl jeden z tréninků před mistrovstvím světa 2010 v Jihoafrické republice. Maradona s ním také přejel nohu jednomu s fotografů, expresivně ho seřval a odjel.

Rolls-Royce Ghost

Po působení v národním týmu Argentiny trénoval Diego několik týmů ze Spojených arabských emirátů. Jedním z jeho služebních vozů v Dubaji byl Rolls-Royce Ghost vyrobený v roce 2016 za přibližně 300.000 dolarů.

Ve vlastnictví Maradony byl Ghost až do roku 2018, kdy jej přímo od něj koupil nový majitel. Za Maradonova vlastnictví vůz najel zhruba 5.000 km, další majitel s ním ujel dalších asi 15.000 km. Následně ho prodal za 154.000 eur a to v prosinci 2021.

BMW i8

Jedním z vozů, který Diego používal poměrně často v Dubaji, bylo hybridní BMW i8. Maradona přiznával, že nastupování a vystupování z něj je docela obtížné. Od Maradony vůz koupil v roce 2018 sběratel, který ho následně prodal v roce 2021 za 44.000 eur, s přibližně 10.500 km na tachometru.

Diego s BMW v Emirátech

Sayaad Overcomer Hunta

Maradona také krátce pobýval v Bělorusku, kde pracoval jako viceprezident Dynama Brest a dohlížel na rozvoj klubu. Tým sponzorovala společnost Sohra Group, výrobce legendárních nákladních automobilů BelAZ. Prezident společnosti poskytl Diegovi jako služební vůz další výrobek závodu: armádní SUV Overcomer Hunta.

Tento vojenský stroj měl v Bělorusku.

BMW M4

Jedno z posledních (ne-li úplně poslední) auto Diega Maradony bylo BMW. Během karantény se objevoval ve speciálně upravené M4, doplněnou o policejní světla a sirény. Jejich používání soukromými osobami je samozřejmě nelegální, ale na tehdy žijící legendu se patrně zákon nevztahoval.

Luxusní BMW M4 z roku 2016