Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Důsledně budeme vymáhat, aby mezi úřady obíhala data, nikoli občan. Přesně tuhle větu najdete ve dva roky starém programovém prohlášení vlády. Netřeba asi dodávat, že vítr fouká od Pirátů. Jenže digitalizace zatím dost pokulhává. Motoristé aktuálně řeší nové technické průkazy a přesun agendy na sítě, což odhalilo nepřipravenost registru silničních vozidel, plného chyb a nedopsaných údajů. A vy se připravte na dlouhé čekání u okének, protože teď úřednice tráví čas přepisováním dat z dokladů do databáze.

Po klid duše uvádíme, že staré doklady jsou nadále platné, a pokud nemáte internet, stále můžete chodit k okénku, jak jste byli zvyklí. Nicméně změnám stejně neutečete třeba hned při návštěvě STK!

Kupé, nebo kabriolet?

Od ledna 2024 začaly úřady vydávat nové technické průkazy ve velikosti dosavadního „malého“ dokladu s osekanými informacemi a dovětkem, že zbytek najdete snadno na internetu. Veřejnost sice dostala několik možností, jak se dostat k údajům z centrálního registru vozidel (více níže v části Kde zjistíte informace o svých vozidlech), jenže jsou plné chyb.

V dostupných databázích běžně chybějí alternativní rozměry kol, zapsaná tažná zařízení nebo výčet změn, které byly v čase do dokladů zaznamenány. Hned v prvních dnech roku jste nás tak zavalili svými zkušenostmi s chybami v registru.

Zkusmo jsme zadali pár soukromých aut a motorek členů redakce a nestačili se divit. V prvních dnech roku jsme mezi provozovanými vozidly dokonce našli opel, který byl už před čtyřmi lety prokazatelně sešrotován. Jiné chybky jsou spíš pro zasmání: „Už dvacet let nepřetržitě vlastním jedno auto, u kterého se mi v databázi ukazuje informace, že jsem ho před deseti lety po dva dny nevlastnil,“ krčí rameny sběratel klasických škodovek Marcel Tiler a přidává další zkušenost, kdy je v registru veden jeho kabriolet coby kupé. To by se policista při silniční kontrole asi pořádně divil.

Nedávat z ruky?

V prvních dnech roku proto kolovaly rady nedávat vůbec doklady z ruky a pořizovat kopie technických průkazu ještě před tím, než je při nejbližším úkonu odevzdáte na úřad. Veteránisté se netajili úmyslem ručně psané historické dokumenty jednoduše „ztratit“. Pokud máte takové po dědečkovi nebo slavné osobnosti, význam nápadu nemusíme vysvětlovat.

Jak nám v minulém týdnu potvrdil ředitel odboru dopravně-správních činností pražského magistrátu Milan Hubka, opravdu zaznamenali výrazný nárůst počtu nahlášených ztracených technických průkazů. A taky lavinu dotazů – občané ihned zareagovali na výzvu zjistit si detaily o svých vozidlech na kterémkoliv registračním místě a využili toho, když nenašli správné informace ve veřejné internetové databázi. „Portál dopravy čerpá data z informačního systému centrálního registru vozidel a je zde možnost, že údaj není přenesen správně,“ naznačuje úředník část problému.

Nastalá panika přiměla ministerstvo dopravy spustit kampaň na webu, kde „vyvrací mýty“ ohledně nových techničáků. „Na sociálních sítích a některých motoristických serverech se po 1. lednu 2024 šíří zavádějící informace. Starý, „velký techničák“ kopírovat nemusíte,“ stojí na oficiální stránce. Mělo to kouzelný efekt, když motoristé na resortním facebooku uvedli řadu příkladů, kdy našli chyby v databázi a techničák nedají.

A výsledek? Minulý týden se tam v tichosti objevila informace, že občané mohou požádat o zneplatněný doklad. Ustřihne se roh a dokument vrátí. Veteránisté ale pořád nejásají, cenu pro ně mají jen „živé“ historické doklady, ne zmrzačené ustřiženým rohem a razítkem.

STK najde chyby

Pokud jste hned v prvních dnech letošního roku vyrazili na STK, sami jste nejspíš zažili dopady digitalizace agend. Zatímco do silvestra technik nahlédl do papírového technického průkazu a porovnal ho s realitou na lince, od Nového roku porovnává vozidlo s Informačním systémem technických prohlídek (IS TP), kam jsou data přenášena z registru silničních vozidel.

Jenže se ukázalo, že registr neodpovídá realitě a neobsahuje řadu záznamů uvedených v dokladech.

Vyrazili jsme proto na průzkum bojem s desetiletým fordem. „V elektronickém registru vašeho auta nevidím jakékoliv alternativní rozměry kol, a přitom je máte na voze. Ale vidím, že v technickém průkazu to máte dobře, čili auto prohlídku absolvuje,“ ohodnotil technik ve východočeských Ohrazenicích naši ojetinu – vůz byl mimochodem prodán jako nový v ČR, což potvrzuje, že chyby se neomezují jen na prehistorické registrace nebo individuální dovozy.

Na jiné středočeské STK nám potvrdili, že nedostatky v databázi nacházejí u poloviny vozidel. Mimoto se pokyny v prvních dnech měnily z hodiny na hodinu - nebožáci, kteří se dostavili na linku mezi prvními v lednu, byli nasměrováni na úřad, aby si nejprve chyby nechali odstranit. To už teď naštěstí neplatí. „Vzhledem k tomu, že vozidel s chybnými údaji v registru může být i více než dvě třetiny, ukázalo se, že by občané žádostmi registrační místa zcela paralyzovali. A tak došlo na popud ministerstva dopravy k úpravě pravidel, kdy STK dostaly za úkol nesoulady dokumentovat fotografiemi velkého technického průkazu a protokol o technické prohlídce včetně fotek se automaticky dostane na registrační místo bez nutnosti, aby tam občan musel chodit,“ říkají místopředsedové profesní komory Pavel Rubeš a Miroslav Pecha s tím, že úředníci na registru by měli srovnat údaje řádek po řádku s naskenovaným průkazem ve složce nebo z STK. A podle toho, jak pečliví budou, se chyby v registru odstraní, případně potáhnou dál. „Slibujeme si od toho vyčištění dat v registru silničních vozidel,“ netají se ministerstvo dopravy.

Nic to ale nemění na faktu, že byl nevyzkoušený systém spuštěn do ostrého provozu. „Z naší strany nebylo možné se na případné problémy dopředu připravit. I tak od řidičů od začátku roku schytáváme na STK spoustu nezasloužených slov,“ krčí rameny zástupci profesní komory STK s tím, že organizace se musejí řídit legislativou a snaží se být občanům co nejvíce nápomocni, i když jim instrukce chodí často jen několik dní před začátkem platnosti změn.

Nově s chybami

I přes uvedené chyby pokračuje digitalizace v Česku mílovými kroky. Minulý týden mohli Češi poprvé stahovat mobilní aplikaci eDoklady, kde stačí pro jednání s českými úřady jenom chytrý telefon. Nainstalovalo si ji hned 150.000 lidí, takže zavalili portál Identity občana, nutný pro přihlášení. Bohužel i pro funkci eReceptu. Vážně chceme korespondenční volby, když systém nezvládne ani tohle?

Ale až se vychytají drobné mušky, vstoupí Česko konečně do 21. století. Jenže se zase ukazuje, že za dobrým nápadem je tradičně realizace po česku. Například se zatím nelze zmíněnou mobilní občankou prokazovat policii při silniční kontrole – oficiálně od července, neoficiálně policie přislíbila akceptování od dubna. „První půlrok bude hlavně o tom, abychom si na eDoklady zvykli my i vy a naučili se s nimi zacházet. Postupně se budou přidávat ověřovatelé a od roku 2025 už budou eDoklady standardní součástí našeho života,“ šroubovaně vzkazuje digitální a informační agentura na svém facebooku.

Dva až tři roky

Začátky digitalizace jsou zatím v Česku bolavé. „Ne každá novinka bude mít jen příznivce. Ale v populaci je apetit k digitalizaci,“ prohlásil na nedávném semináři k chystaným novinkám na Hospodářské komoře ministr dopravy Martin Kupka. Podle statistik Národní agentury pro komunikační a informační technologie už má dnes přístup k elektronickým registrům typicky přes bankovní identitu 6,46 milionu Čechů. A aspoň jednou už se prý do státních registrů přihlásila skoro polovina.

Ministr Kupka o historických chybách ví, občané prý dostali dostatek možností, jak je odstranit. A když nic neudělají, stane se tak na STK nebo přeregistraci vozidla. Snad ano, jinak se budou chyby v neúplné a chybné databázi dál kupit. Vždyť už se brzy spustí další funkcionality – elektronické podání žádostí o zápis nebo změnu vlastníka v registru silničních vozidel, vydání registrační značky na nosiče kol nebo zápis vozidla do registru.

Zatím to bude vyžadovat ve druhém kroku návštěvu úřadu pro zapsání do dokladů, do budoucna se počítá s úplným vynecháním byrokracie. „V dalších letech chceme umožnit doručování řidičských průkazů nebo nové registrační značky, obdobně jako při nákupu zboží v e-shopu,“ avizuje ministr Kupka. Doklady mají chodit na poštu nebo do alzaboxů. Doufáme, že nebudou vinou chyb v registru putovat na úplné jiné adresy…

Kde se chyby berou?

Nedostatky v registru vozidel přitom nejsou ničím neznámým, hovoří se o nich minimálně do roku 2001, kdy resort převzal správu pod své kompetence. Do té doby fungovala databáze historicky na vnitřní síti ministerstva vnitra – reálně až do roku 2012, kdy už garantem sběru a zpracování dat bylo ministerstvo dopravy.

Jenže filozofie byla úplně jiná než dnes a způsobila mnoho komplikací. Registr fungoval dvoustupňově, kdy se data nejprve ukládala na úrovni okresu a postupně předávala do centrálního registru. Tím, že šla v dávkách za sebou, mohly se ukazovat vícenásobné záznamy téhož vozidla. Aby toho nebylo málo, lišily se zvyklosti na různých registračních místech – někde zapisovali všechno, jinde stále preferovali papírové kartotéky, které později přepisovali ručně, zato s chybami. Čili pokud máte doma vozidlo přes dvacet let, takže jste mezitím nebyli na registru vozidel a po lednu ani na STK, úplně klidně se může stát, že toho elektronická databáze mnoho neobsahuje. My jsme ještě u motorky přeregistrované v roce 2005 nenašli údaje o maximální rychlosti, výkonu motoru ani další.

Nikam nemusíte

A co tedy dělat, pokud jste našli v registru nesoulad s doklady? V první řadě nikam nemusíte chodit! První cestou je STK, jak už jsme zmínili. Další se vyřeší samo. „Případné chyby opraví úředník na registru ve chvíli, kdy se mu například při přeregistraci vozidla dostane do ruky velký technický průkaz, který má přepsat, zkontrolovat, následně ten průkaz odebere,“ uklidňuje resort dopravy s tím, že při jakékoliv návštěvě registru má úředník povinnost zkontrolovat aktuálnost a úplnost záznamu o vozidle v elektronické databázi.

Jenže to nebude hned. „Oprava chyb bude trvat nejméně dva až tři roky s tím, jak budou jezdit vozidla do stanic STK a případně na registry vozidel. Největší potíž sledujeme u individuálně importovaných vozidel, kde je minimálně u třiceti procent z nich chybně zapsaný typ motoru,“ uvádí na základě obrovského množství zpracovávaných dat Martin Pajer ze společnosti Cebia, která se zaměřuje na prověřování historie vozidel. Varuje, že tím pádem může docházet u těchto aut třeba k nepřesnému měření emisí, jež neodpovídají konkrétní motorizaci. Mimochodem, společnost je na digitalizaci založená a jen díky orientaci v datech může dosledovat historii auta.

Bourám bez dokladů

Uklidnit vás naštěstí můžeme v situaci, kdy nabouráte a nebudete u sebe mít doklady, jak zákon od ledna umožňuje – do nehodového formuláře zkrátka napíšete jen údaje, které jsou vám známy na místě: registrační značky, jména účastníků atd. „Důležité je správně popsat děj nehody a zajistit si případné důkazy, ideálně vyfotit místo nehody a poškození na vozidlech. Číslo řidičského průkazu ani zelenou kartu není nutné vyplnit, ale je samozřejmě dobré si zjistit viníkovu pojišťovnu, u níž mám nárok uplatnit. Podle registrační značky se dá zjistit na webu České kanceláře pojistitelů,“ radí Milan Káňa z Kooperativy s tím, že kdo má sjednáno pojištění nezaviněné nehody, nemusí ani tohle řešit a pojišťovna vše udělá za něj.

Nicméně pojišťovny se beztak shodují, že je v případě nehody přednostně zajímají data o jejich pojištěnci. „Na jejich základě pak postupujeme dále. Ať už jde o asistenční zásah, nebo nasměrování do servisu,“ říká Honza Marek z pojišťovny Generali Česká s tím, že to platí při hlášení škody on-line, protože nemusí být událost hlášena bezprostředně po jejím vzniku.

I potom ale systémy pravděpodobně data doplní automaticky za vás. A stejně jako nepotřebujete doklady, stačí vám zelená karta v mobilu. Od příštího roku dokonce i v zahraničí. Proč pojišťovny, banky nebo společnost na prověřování historie vozidel dávno digitalizaci zvládly, ale státu to nějak nejde?

Kde zjistíte informace o svých vozidlech

Portál dopravy a Portál občana

Pokud máte bankovní nebo jinou digitální identitu, najdete na Portálu občana - případně přímou linkou na Portálu dopravy - už tři roky možnost z pohodlí domova zjistit historii a současnost vámi vlastněných vozidel. Dokonce se objevují i dávno prodaná auta a motorky ještě za dvacet let zpětně. Zjistíte třeba, že některá už skončila ve šrotu. K dispozici jsou údaje z registru vozidel, ale vždy pouze za období, v němž jste vozidlo provozovali. A právě takto objevíte i údaje, které byste jinak hledali na zadní straně velkého technického průkazu. Funkce je dostupná pro každého občana ČR staršího 18 let. Přihlásit se lze například prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Datovou schránku lze zřídit online přímo v Portálu občana.

Data o vozidlech alias datová kostka

Pokud nemáte digitální identitu, jděte na webovou adresu dataovozidlech.cz. Tam se dostanete na takzvanou datovou kostku, kde lze najít statistiky o vozidlech v ČR, ale také údaje o vašem konkrétním. V záložce Data ke stažení můžete požádat o výpis přímo pro vaše exempláře. Buďto napřímo formou vyhledání vozidla ve formuláři pomocí VIN, případně čísla TP u jednodušších výrobních čísel. Eventuálně pošlete požadovaná VIN ve formátu .csv, který umí přečíst a přeuložit aplikace Excel. Následně dostanete data o vašich vozidlech na e-mail v tomto formátu.

eTechnicak

Šikovnou novinkou je mobilní aplikace eTechnicak, pro niž ani nepotřebujete bankovní identitu. Navíc dokáže naskenovat QR kód na přední straně nových dokladů a automaticky zobrazí chybějící údaje z registru. Od přelomu roku ji používají majitelé telefonů Apple, uživatelé androidů museli počkat do minulé středy. Prý se zaseklo schvalování aplikace ze strany platformy Google. Ale už to funguje.

Návštěva STK nebo registru vozidel

Pokud nemáte přístup k internetu ani možnost požádat někoho o náhled, stačí zajít na STK nebo registr vozidel. V prvním případě se technik od letošního roku řídí elektronickou databází, čili vidí rozpory proti realitě. Automaticky prověří soulad dat a nahlásí případné opravy do systému. U toho vám nikdo technický průkaz neodebere. Jiná situace je ovšem na registru vozidel, kde kontrolují data při každém úředním úkonu. Pokud tedy nahlásíte jakoukoliv změnu, automaticky vám doklad odeberou a vydají už v novém formátu. Naštěstí konečně existuje varianta požádání o vydání zneplatněného průkazu. Navíc můžete jen požádat o výpis dat.

Příklady chyb ve veřejně dostupných registrech vozidel

Audi A3: Zatímco v dokladech vidíme bohatě popsanou stránku s poznámkami ohledně alternativních rozměrů kol a dalšího, v elektronickém výpisu z registru stojí pouze základní rozměr

Zatímco v dokladech vidíme bohatě popsanou stránku s poznámkami ohledně alternativních rozměrů kol a dalšího, v elektronickém výpisu z registru stojí pouze základní rozměr

Babetta: Úsměvné rozpory jsou i vzájemně mezi databázemi, takže zatímco v datové kostce u padesátikubíkového mopedu vůbec nenacházíme údaje o spotřebě, na Portálu dopravy se dozvídáme, že „žere“ 27 litrů/100 km

Úsměvné rozpory jsou i vzájemně mezi databázemi, takže zatímco v datové kostce u padesátikubíkového mopedu vůbec nenacházíme údaje o spotřebě, na Portálu dopravy se dozvídáme, že „žere“ 27 litrů/100 km

Ford S-Max: Ačkoliv jsou jinak údaje u fordu přihlášeného před dvěma lety včetně poznámek nečekaně košaté, na Portálu dopravy nenacházíme zapsané tažné zařízení A50-X, zatímco v Datové kostce nechybí…

Ačkoliv jsou jinak údaje u fordu přihlášeného před dvěma lety včetně poznámek nečekaně košaté, na Portálu dopravy nenacházíme zapsané tažné zařízení A50-X, zatímco v Datové kostce nechybí…

Případ plného TP: Registr nezná schválené úpravy

Nesoulad papírových dokladů s elektronickým centrálním registrem vozidel trápí nejvíc majitele speciálních kousků. Schválené a později zanesené úpravy totiž v systému zhusta chybějí. To je i případ sběratele automobilových veteránů Karla Slabocha z Prahy, který má razítky zhusta zaplněné doklady a knihy z ověřovacích zkoušek svých veteránů. Jenže v elektronickém registru je nevidí. U vzácného kabrioletu Škoda Rapid chybějí správné rozměry kol a pneumatik, na druhou stranu aspoň souhlasí typ karoserie. Nicméně u vozu Škoda 110 Speciál Sprint, která má s produkčním modelem totožný jen skelet karoserie, chybí dobrá polovina zapsaných změn. „V dokladech mám zapsáno deset výjimek, kvůli nimž jsem v minulosti absolvoval testy za pětatřicet tisíc korun, kdy auto podrobně všemožným způsobem namáhali třeba na hluk a výkon. Přece o to takhle nemohu přijít,“ zlobí se majitel a ukazuje zapsaná speciální široká sportovní kola, změnu kilowattů nebo zásadní nárůst vnějších rozměrů karoserie vinou laminátových blatníků. Mimochodem, jako „průzkum bojem“ vyrazil k okénku pro třetí registrační značku a vyslechl si stesky úřednic na šanony plné dokladů čekajících na přepsání do databáze. Dobrou zprávou je aspoň fakt, že se značka na nosič kol uvádí i na novém osvědčení o registraci vozidla v kolonce „Jiné záznamy“.

Odkdy stačí občanka v mobilu

Od 20. ledna 2024

Ústřední správní úřady, to znamená všechna ministerstva a další orgány

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český báňský úřad

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Národní bezpečnostní úřad

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Český telekomunikační úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Národní sportovní agentura

Digitální a informační agentura

Od 1. 7. 2024

Další státní orgány:

policie, soudy

finanční úřady

úřady práce

ČSSZ

živnostenské úřady

katastrální úřady

matriční úřady

kraje

obce s rozšířenou působností

Od 1. 1. 2025