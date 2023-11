Povinné ručení: Přicházejí velké změny

Poslanci minulý týden pustili do třetího čtení návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ten nahradí dosavadní z roku 1999. Změn je mnoho. Zdraží to pojistky?

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z roku 1999 byl zásadní: na trh místo jediné, České pojišťovny pustil i další. Pro řidiče to znamenalo jednak výběr a díky konkurenčnímu boji pak velmi příjemné ceny. Vždyť průměrné roční pojistné bylo před deseti lety pouhých 2936 Kč, letos 3666 Kč – inflace jako by se u povinného ručení neprojevila zdaleka tak jako v obchodech, hospodách a službách.

Teď je tady největší změna v novém století. Návrh, který minulý týden prošel ve Sněmovně do třetího, tedy posledního možného čtení, především rozšiřuje okruh vozidel, za něž bude nutné platit pojištění. Také zvyšuje minimální pojistný limit ze současných pětatřiceti na padesát milionů korun.

Hospodářský výbor minulý týden doporučil zákon schválit, ale navrhl několik úprav. Zpřesnit chce hlavně ustanovení umožňující pojišťovně žádat zpět po řidičích peníze, které za ně předtím vyplatila jako náhradu újmy poškozenému. Formulace nového ustanovení by měla znít tak, že pojišťovna bude muset prokázat, že příčinou vzniku újmy byly skutečnosti stanovené v zákoně. Vládou navrhovaná formulace slovo příčina neobsahovalo.

Žádá také vyjasnit ustanovení, podle něhož se za vozidlo pro účely nového zákona nepovažuje invalidní vozík.

Výbor do něj chce doplnit, že musí jít o vozík užívaný výlučně osobou s tělesným postižením. Výbor dále doporučil upřesnit pravidla pro situaci, kdy bude Česká kancelář pojistitelů nebo konkrétní pojišťovna žádat úřady či policii o údaje týkající se škodné události. Kancelář i pojišťovna budou muset řádně zdůvodnit, proč požadují konkrétní údaje, a musí být nezbytné jen pro zjištění škodné události. Další zpřesnění se týká výjimky z povinnosti pojistit vozidlo. Návrh psal o těch provozovaných v uzavřených prostorech a objektech. Výbor chce výjimku doplnit o místa, která jsou v souladu se zákonem jinak nepřístupná veřejnosti. Týkat se to bude nemovitostí, kam jejich vlastník zakáže vstup.

Je jasné, že úpravy zaberou ještě nějaký čas a zákon podle Světa motorů nemůže začít platit 23. prosince 2023, jak zamýšlela vláda. Ostatně výbor doporučil posunout účinnost na první den druhého kalendářního měsíce po zveřejnění zákona ve sbírce. Podle nás tak nový zákon nezačne platit dříve než v březnu 2024. Změny, které přinese, už jsou ale dané – a my je můžeme rozebrat.

Průměrná sazba povinného ručení

Změna první: Odpovědný nebude vlastník, ale provozovatel

Dosud je odpovědný za sjednání pojištění vlastník vozidla, nově to bude provozovatel. Nepřevádí se tím ale povinnost na sjednání smlouvy, ale právě „jen“ odpovědnost za její uzavření. Nový text zní tak, že provozovatel zajistí, aby nebezpečí vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou provozem tohoto vozidla bylo kryto pojištěním odpovědnosti. „Stejně jako dosud může ručení uzavřít osoba, která má potřebu chránit se před následky pojistné události. Se změnou si tedy není třeba dělat hlavu. Stále bude důležité, aby auto mělo uzavřené povinné ručení. Pokud si někdo půjčí vůz od rodičů a zaviní nehodu, právě toto pojištění škody zaplatí. V tomto případě je tedy jedno, jestli má ručení sjednané vlastník, nebo provozovatel,“ vysvětluje Nela Maťašeje z Directu. „Zdůraznění role provozovatele tedy nepřináší v podstatě nic průlomového. Pomineme-li leasingové smlouvy, budou všechny tři role – pojistník, vlastník i provozovatel – beztak totožné,“ vidí v praxi Václav Bálek ze Slavie. „Ano, dopad vidím u leasingových smluv. Tam totiž patří vozidlo leasingové společnosti a klient je v roli provozovatele,“ doplňuje Martin Podávka z Pillow. „Sankce vůči osobě provozovatele bez povinného ručení může vyšplhat až na 50.000 Kč,“ doplňuje Renata Čapková z ČPP.

Komentář Světa motorů

Nová úprava nezmění sjednávání pojistek, zato zjednoduší zánik pojištění a také vyřizování přestupků. U nich vlastně dojde ke sjednocení, neboť nově i za nepojištěné vozidlo bude odpovídat provozovat stejně jako za přestupky v souvislosti s jeho provozem – tedy pokutami za rychlost z radarů, parkování a podobně. Kontrola (ne)pojištěných aut bude probíhat dál jako nyní: jen ČKP kvůli nepojištěným vozům už nebude jako dosud obesílat vlastníky, ale od roku 2024 provozovatele. Půjde tedy za ním, aby si pohlídal, že je dané vozidlo pojištěno. A pokutu (až 50.000 Kč) bude platit on, dnes ji platí majitel. Ten, kdo pojištění skutečně uzavírá (je v roli pojistníka), může být dál majitel, provozovatel, nebo dokonce někdo úplně jiný. Důležité je, že má zájem, aby bylo auto pojištěno.

Změna druhá: Vyšší limity

Roky byly zákonem dané minimální limity 35/35 milionů korun. Lomítko značí 35 milionů korun na majetkovou škodu a 35 milionů na újmu na zdraví nebo smrt. Zvýšení limitů na 50/50 milionů korun si vyžádala doba, mělo by postačovat pro úhradu většiny škod, které jsou způsobeny dopravními nehodami. Už dnes ale mnoho pojišťoven nabízí vyšší limity a nemálo řidičů sahá i po variantách 100/100 milionů.

Komentář Světa motorů

Změna minimálního limitu je sice masová záležitost, ale řidičům nepřinese žádné administrativní komplikace. Kdo má dosud limit 35/35, dostane od pojišťoven automaticky 50/50 bez dalších zásahů. Naráz to ani nezdraží pojistky, případná korekce pojistného přijde až s výročím smlouvy. Ale cenový efekt zvýšení limitu z 35 na 50 milionů je proti inflaci i tak zanedbatelný, mnohem větší vliv na ceny pojištění v roce 2024 budou mít růst průměrné vyplacené škody zapříčiněný zdražením náhradních dílů, lakýrnického materiálu a práce.

Průměrná škoda nehod na majetku

Změna třetí: Konec karty, vše on-line

Nový zákon přichází s tím, že jako je tomu například u dálniční známky, má být sjednané pojištění okamžitě platné - a tato informace v reálném čase odejde do České kanceláře pojistitelů. Například proto, aby si mohla policie obratem tuto skutečnost v databázi pojištěných vozidel ověřit. S tím také zákon nově spojuje zrušení povinnosti se na území Česka prokázat platnou zelenou kartou. Ale pozor: i nadále půjde smlouvu sjednat jak podpisem, tak zaplacením. Jenže k zaplacení bude muset dojít hned s uzavřením, aby mohla pojišťovna tuto skutečnost v databázi ČKP potvrdit, což by u pozdějšího zaplacení nebylo možné. Pojišťovny tak budou muset využívat například platebních bran, jako je to dnes běžné u internetových nákupů, kdy bez okamžitého zaplacení produkt nedostanete. Nepochybně u podpisů pojistných smluv dojde k využívání moderních forem v podobě vzdálených digitálních podpisů.

„Myslím, že to, co skutečně končí, je vlhký podpis propiskou, kdy nelze dodržet on-line přenos dat stanovený novým zákonem. Podpis bude nejspíš už pouze elektronický, prostřednictvím jakéhokoliv zařízení, které je schopné snímat pohyb prstu po displeji, tedy například i chytrého telefonu. Pro řidiče bude nový proces znamenat, že informace o uzavření pojištění se přenesou okamžitě do databáze České kanceláře pojistitelů. Díky tomu budou všechny informace k vozidlu na jednom místě, data budou využívat policisté při silniční kontrole, registr vozidel a podobně,“ vysvětluje Milan Káňa z Kooperativy.

Komentář Světa motorů

Uzavření smlouvy zaplacením je už nyní převažující, v době pandemie to vlastně ani jinak nešlo. Novinku kvitujeme, „přímý přenos“ platných smluv v reálném čase do registru je čistá záležitost. Navíc tím odpadá povinnost vozit zelenou kartu, pokud nejedete za hranice. Jen už nepůjde odložit platbu dál za termín počátku pojištění, jak tomu někdy bylo dosud, kdy platba musela přijít třeba do týdne od počátku pojištění a auto bylo i bez zaplacení pojištěno od sjednaného prvního dne. Nyní už to takto zpětně nepůjde. Řidiči tak buď nebudou moci nechávat uzavření pojištění na poslední chvíli, nebo budou muset zvolit způsob placení, který garantuje okamžité připsání peněz pojišťovně.

Změna čtvrtá: Přibudou další vozidla

Podle nového zákona se bude povinnost pojištění vztahovat na nové druhy vozidel: třeba elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka. Zákon to formuluje tak, že povinnost mít ručení připadne všem motorovým vozidlům s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a na motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů. Zároveň zákon stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu – takže to neplatí pro elektrokola. Pokud policista při kontrole vozidla podléhajícího povinnému pojištění zjistí, že povinné ručení nemá, bude moci nařídit, aby ho řidič odstavil. „Pojistky za e-koloběžky, sněžné skútry, zahradní traktory či rolby, které jsou okrajovým vozovým parkem, nepřinesou pojišťovnám velkou zátěž,“ myslí si Eva Svobodová z Uniqy. Tato změna tak zatíží jen „řidiče“.

Komentář Světa motorů

Rozhodnutí nová vozítka s motorem pojistit považujeme v principu za správné, ale nemůžeme se zbavit dojmu z lobby výrobců elektrokol. Proč koloběžka pojištění bude muset mít, a mnohem větší elektrokolo (neb u něj motor plní „jen“ pomocnou úlohu při šlapání) nikoliv?

Anketa: Které z novinek považujete za zásadní?

Veronika Hašplová, Allianz: Všechny přinášejí nové přístupy v různých segmentech. Co se dotkne všech, je plošné zvýšení dříve sjednaných limitů na minimálně padesát milionů korun. A v neposlední řadě se jedná o odpovědnost provozovatele namísto majitele mít sjednané ručení.

Renata Čapková, ČPP: Jednou z nejvýznamnějších změn je rozšíření okruhu vozidel s povinností uzavírat ručení. Vítám i zvýšení minimálních limitů pojistného plnění, protože dochází k občasným případům, kdy stávající limity nemusí být dostatečné.

Petr Milata, ČSOB Pojišťovna: Z pohledu legislativy je to bezesporu nepovinnost mít u sebe zelenou kartu a s tím spojené online předávání dat o pojištěných vozidlech do České kanceláře pojistitelů, potažmo do registru vozidel.

Nela Maťašeje, Direct: Zásadní jsou všechny. Dobrou zprávou je zvýšení limitů. Škody bývají vysoké, člověk si to často neumí představit: v první chvíli ho napadne, že i kdyby někomu naboural aston martin, tak se na tuto částku nedostane. Mnohem více ale stojí to, když doživotně platíte újmu.

Jan Marek, Generali Česká: Za nejzásadnější moment považujeme navýšený pojistných limitů. Podobně pozitivní dopad pro motoristy bude mít jistě i fakt, že zvýšená digitalizace umožní řidičům a řidičkám minimálně prozatím v Česku jezdit bez papírové varianty zelené karty.

Milan Káňa, Kooperativa: Jsem velmi zvědavý, jak se vyvine trh v pojištění nově vytvořené kategorie vozidel, do které spadají elektrokoloběžky, zahradní traktory nebo elektrické golfové vozíky. Celkové zjednodušení představuje sjednání pojištění a povinnost pojistku okamžitě zavádět do evidence ČKP.

Martin Podávka, Pillow: Už nyní se kategorie „musí být registrováno“ a „musí mít ručení“ nepřekrývaly a existují vozidla, která ho musí mít i bez registrace. Nyní bude podobných vozidel mnohem více. Základní rada: u různých elektrovozítek by si měli majitelé zkontrolovat, zda musí či nemusí mít ručení, zda musí nebo nemusí být registrované a mít tedy SPZ a zda musí či nemusí mít k řízení řidičské oprávnění dané kategorie. Hranice nejsou pro jednotlivé povinnosti stejné.

Václav Bálek, Slavia: Za nejzásadnější považuji dvě: nový rozsah vozidel spadajících pod povinnost uzavření pojištění, která dosud pojištěna být nemusela a pak samozřejmě přechod na on- -line v tomto segmentu pojištění.

Eva Svobodová, Uniqa: Změna minimálního limitu je sice masová a bude se týkat opravdu velké množiny motoristů, nicméně jde z našeho pohledu v prvním roce spíše o jednostranné rozhodnutí, že zkrátka kdo má limit 35/35, bude mít automaticky 50/50 milionů bez dalších zásahů. Případná korekce přijde až s výročím smlouvy.

Kolik zaplatí za ručení?

Rozhovor s Pavlem Wiesnerem: V cizině počítají i podle barvy

Jedna z tří největších pojišťoven pro řidiče má od letoška nového šéfa. Jak vidí trh povinného ručení Pavel Wiesner z ČPP?

Pavel Wiesner není v pojišťovnictví žádným zelenáčem: jen v České podnikatelské pojišťovně pracuje třiadvacet let. Rok 2023 je pro něj ale přelomovým: po náhlém skonu legendárního Jaroslava Besperáta ho nahradil v křesle šéfa celé ČPP.

Jste v oboru dlouhé roky. Co vás u pojišťovnictví stále drží?

To, jak je tento obor komplexní. V pojišťovnictví máte všechno: vznik produktu, jeho marketing, matematiky, právníky, ekonomy i IT.

Když vidíme, jak se vše digitalizuje, hrají IT čím dál větší roli, že?

Ano, vždyť digitalizace je dneska alfou a omegou pojištění. Skočili jsme na ni téměř ze dne na den, když jsme během covidu museli přejít na online – a už to zůstalo.

Jak se vám to zamlouvá?

Začátek byl složitý. Co si budeme povídat, pojišťováci i řidiči byli celá desetiletí zvyklí jednat osobně, tváří v tvář – a najednou se vše překlopilo do obrazovek.

Co řidiči preferují?

Je to na střídačku. Mnohým lidem se po osobním kontaktu stýskalo a těšili se, až se vrátí k osobnímu jednání. To se ale nakonec tak úplně nestalo. A to je fajn.

V jakém smyslu?

Pojištění je ještě pestřejší, sjednává se přes finanční poradce, u makléřů, prodejců aut, v bazarech, přímo v pojišťovnách, na internetu, přes srovnávače. Nejsem ještě nijak starý, přitom si živě vybavuji dobu, kdy se smlouvy uzavíraly přes průpisáky. Dnes je vše daleko jednodušší, a hlavně rychlejší. Vždyť likvidátoři už ani nemusejí jezdit k nabouraným autům.

Tento Svět motorů je konkrétně o povinném ručení, které nyní potkávají dost zásadní změny. Jednou z nich je právě další posun v digitalizaci, kdy smlouva zaplacením rovnou letí do všech systémů. Ulehčuje to život pojišťovnám?

Jasně, produkce jede v online prostředí, ať v samotných pojišťovnách, tak i pak dál v řetězci. Vlastně ve stejnou chvíli, kdy dojde k uzavření smlouvy akceptací platbou, je už vše nalité v provozním systému a rovnou se rozjede kontrola, zda sedí všechny náležitosti. To pojištění opravdu výrazně proměňuje. Dřív jsme opisovali informace z technických průkazů, dneska máme auta i řidiče napojené na registry. Takže stačí zadat dva údaje, rodné číslo člověka a registrační značku auta a můžete okamžitě vytvořit kalkulaci se všemi variantami: podle spoluúčasti či rozsahu krytí. Co se dřív dvacet minut datlovalo, je dneska vidět hned.

Kde je v Česku pojištěno 9,2 milionu aut

Co to znamená pro řidiče?

Třeba konec pojišťovacího turismu. Doba, kdy se odcházelo od jedné pojišťovny k druhé, protože u ní nevěděli o nehodě, je pryč. Veškeré informace se dnes sdílejí přes Českou kancelář pojistitelů, na síti běhají údaje od všech pojišťoven, systém bonusů a malusů nikdo nemůže obejít. Zároveň se snáz odhalují typické podvody, využívají se k tomu prvky umělé inteligence. Pokus něco obejít se často pozná už podle hlášení a fotodokumentace. A když k tomu přidáme zkušenosti z dlouholeté praxe, je odhalování podstatně snadnější než dřív.

Máte příklad?

Třeba u nás nedávno sražená srna. Téměř celá kapota od krve, srna byla ale podivně zasunutá do masky. Stačilo se pak podívat na srst: byl konec léta a srst srny zimní…

Čím takové případy o podvod končí?

Většinou přiznáním člověka, že se pokusil vydělat. Pachatelé pojistných podvodů si však často neuvědomují, že se svým jednáním vystavují trestnímu stíhání. Pojistný podvod je trestný čin, za který může být pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody až ve výši deseti let.

Vy jste taky vydělali, a to na nápadu spojit ČPP s postavičkami Pata a Mata. Jak jste na tohle propojení produktů pro dospělé s večerníčkem pro děti přišli?

To si velmi dobře pamatuji, ač už je to hodně let. Byli jsme na výjezdní poradě s tehdejším generálním ředitelem Jakubem Strnadem a probírali tři návrhy, s kým se obrazově propojit. Jedním z nich byli Pat a Mat. Hlasovali jsme a tyhle postavičky jasně vyhrály. Dávaly nám smysl v tom, že jsme pojišťovna zaměřená na širokou masu lidí a Pata s Matem znají zkrátka úplně všichni. Takže byť nám třeba Pat a Mat nepomáhají v korporátním pojištění, u domácností a aut zcela určitě. A že nás lidé mnohdy identifikují víc podle postaviček než názvu? Nevadí. Řeší to krásně i vymýšlení dárků. Děti měly Pata a Mata rádi před deseti dvaceti třiceti lety – a mají i dnes.

Na auta jste se vrhli jako další s demonopolizací trhu v roce 2000. Jak se přihodilo, že jste jako relativně malí skočili u aut brzy mezi trojici největších a zůstáváte v ní se skoro milionem a půl pojištěných vozů dodnes?

Pomohla nám progrese hned na začátku. Pamatuji si, že jsme třeba autobazarům nabídli náš prodejní systém pojistek. Nebylo snadné je přesvědčit, ale když v bazarech pochopili, že jim náš systém ihned eliminuje chyby, klaplo to. Byli jsme první, kdo tenkrát online systémem disponoval, zatímco jiní ještě běhali s disketami. Bavíme se zhruba o letech 2002 a 2003. To nás tenkrát hodně odlišovalo a pomohlo nám vyrůst.

Jste jiní i dnes?

Jdeme všemi distribučními kanály. Není to tak, že bychom se zaměřovali na přímý obchod, který pojišťovny většinou preferují. Působíme přes externí sítě, máme vlastní distribuční kanály, jsou tu zmíněné autobazary a autosalony.

Co má na pojištění aut dneška největší vliv?

Rozhodně ceny náhradních dílů a práce. Škodní inflace byla loni někde kolem šestadvaceti procent, což je vysoké číslo.

A škod ubývat nebude, že?

Ani nemůže, protože aut na silnicích je čím dál víc a škody jsou stále vyšší. Moderní bezpečnostní systémy na jednu stranu snižují riziko nehod, na druhou je s nimi jakákoliv škoda daleko vyšší než na vozech v minulosti. Když jste kdysi naboural škodovku, nový nárazník byl za patnáct stovek. Dneska, když jsou díly plné čidel a radarů? To jdou škody do desetitisíců, někdy statisíců. A k tomu si přidejte škody na zdraví, tam jsme ještě výš tím, jak roste průměrná mzda, tedy cena péče, o odškodnění ani nemluvě.

V Česku je pojištěno 9,2 milionu aut. Když nepočítáme ty oborové s malými počty smluv, o řidiče se pere devět pojišťoven. Je to adekvátní počet?

Přijde mi to jako zdravý počet, který tvoří velmi tržní prostředí. To neustále nutí pojišťovny zlepšovat své produkty a procesy, reagovat na podněty od konkurence.

V čem se povinné ručení liší od jiných pojistek?

Výrazně. Když mám pojištění na dům nebo havarijko, vím, na kolik si domácnost či auto cením. Ručení je úplně jiný produkt – chrání majetek, zdraví a odškodnění někoho jiného, vám neznámého. Ručení na starou felicii, kterou si ani nepojistím, mi musí umět pokrýt havárku s autem za tři čtyři miliony.

I na to myslí novinky z prosince 2023, které zahrnují navýšení minimálních limitů z pětatřiceti na padesát milionů. Je to dobře?

V každém případě. A mnozí řidiči sami sahají i po stomilionových limitech. Není divu, když si vzpomeneme na nehody s vlaky, karamboly v tunelech, obří ekologické škody, kdy se z cisteren vylijí stovky litrů nafty.

Poslední roky šly hodně nahoru asistenční služby. Podařilo se díky nim vytěsnit ze silnic takzvané lovce nehod?

Ve velké míře ano. Hodně v tom pomohla Česká asociace pojišťoven svou kampaní. Skoro každý dnes ví, kam a komu volat, nárůst využívání asistencí na silnicích je v posledních letech doslova exponenciální. A používají se i u drobností. Třeba s píchlou pneumatikou dřív lidé zavolali kamarádovi, dnes bez váhání vyťukají číslo asistenční služby. Posun v tomto směru je opravdu ohromný.

Podobně před lety vládly trhu internetové srovnávače, později skoro vymizely, teď se zase vracejí. Jak se na ně pojišťovny dívají?

Pro nás je důležité, aby srovnávače neřešily pouze cenu. Když si kupujete auto, také nevybíráte jen podle nejnižší ceny, ale preferujete značku, chcete dobrou výbavu. Takhle by to mělo fungovat i u povinného ručení. My se srovnávači ručení spolupracujeme, ale jen s těmi, které neřeší výhradně cenu, ale i pokrytí a kvalitu.

Dalším fenoménem posledních let je detailní segmentace podle mnoha kritérií od věku řidiče přes jeho bydliště po motor auta. Nerozmělňuje to pojištění aut až moc?

Rozmělňuje, vždyť takhle vzniká klidně deset tisíc různých kombinací. Ale je to dobře. Když se podívám na západ od nás, kritérií bývá ještě víc. Třeba v Anglii se počítá pojistka i podle barvy auta.

Třeba že červené je lépe vidět?

Nejen to. Například i fakt, že černými auty jezdí agresivnější řidiči. Zkušenosti z ciziny otevírají stále nové obzory. Třeba jak zapojit do sazeb bezpečnostní systémy aut, protože s nimi nehodám předcházíte víc než bez nich. Takže povinné ručení aktuálními změnami v Česku určitě nekončí. Je to živý organismus – a to mě na něm hodně baví.

Pavel Wiesner

V pojišťovnictví působí 25 let.

Vystudoval Vysokou školu finanční a správní, obor Pojišťovnictví.

Od roku 1998 pracoval v Kooperativě, v roce 2001 přestoupil do ČPP.

Od ledna 2023 je v ČPP předsedou představenstva.

Rozhovor s Jozefem Hrdým: Vyřízení škod se zrychluje

Nové technologie zrychlují řešení škod. Často k tomu ale může přispět sám řidič. Jak? To jsme rozebrali s Jozefem Hrdým z Generali České pojišťovny.

Mnohdy se prohlídka poškozeného vozidla obejde úplně bez návštěvy pracovníka pojišťovny, jindy pomůže virtuální průvodce. Detaily jsme probrali s Jozefem Hrdým, šéfem likvidace pojistných událostí z Generali České pojišťovny.

Když dojde ke škodě, který ze způsobů hlášení je nejlepší?

Nejrychlejším a také nejefektivnějším je škodu nahlásit přes internetové stránky. Hlášení škody přes web dnes může trvat třeba jen tři minuty. Navíc se v jeho procesu klientů neptáme na informace, které o nich už víme. Znamená to, že jsme počet otázek snížili on šedesát procent. Při nahlášení škody tak stačí zadat jméno, rodné číslo, e-mail nebo registrační značku auta. Odpadá nutnost si pamatovat číslo pojistné smlouvy. Všechny další informace, které s případem souvisí, si do hlášení doplníme sami.

Kolik lidí takto hlásí škody?

Když se podívám na uplynulé měsíce, webový portál pro nahlášení škod v případě aut u nás využívá přes 2200 lidí měsíčně. Což je proti předchozímu webu trojnásobný nárůst. Jasně to říká, že internet motoristé stále častěji preferují před hlášením škody po telefonu. Pravdou je, že proti němu je on-line způsob rychlejší.

Jaké možnosti řešení škody u poškozeného auta lidé dnes mají?

Stále platí, že škody primárně prohlídne smluvní servis nebo mobilní technik v reálném prostředí. Ve stále větší řadě případů ale mohou lidé škodu zdokumentovat sami. Nutno podotknout, že to celý proces řešení škody významně urychlí. Jedním z řešení je takzvaná videoprohlídka, kdy klient za pomoci svého chytrého telefonu a podle instrukcí natočí vzniklou škodu. Vzniknou při tom fotografie. Druhou možností je, že si škodu kompletně zdokumentuje sám klient s pomocí aplikace, kterou mu zašleme. Říkáme tomu samoprohlídka.

Jak to v praxi funguje?

Aplikace, která se u nás jmenuje „Moje škody“ má dvě hlavní funkce: prohlídku poškozené věci, kterou si klient díky telefonu udělá sám, a proces přikládání fotek a dokumentů ke škodě samotné. Aplikaci jsme připravili tak, že klientům v každém kroku velmi srozumitelně a návodně radí, jak má postupovat. Zvládne ji tak obsluhovat doslova každý a vše podstatné díky ní udělá za pár minut. Záleží jen na něm, kdy si na to najde čas. Aplikaci přitom není potřeba do telefonu stahovat a instalovat. Po nahlášení škody totiž klient od likvidátora dostane SMS či e-mail s odkazem, který si spustí v internetovém prohlížeči. Stačí na něj kliknout. Aplikace pak klienta provede velmi názorně a srozumitelně krok za krokem procesem zdokumentování škody a vysvětlí mu, jaké doklady musí ještě přiložit.

Jak moc technické novinky zrychlují vyřízení škod?

Výhodou je právě rychlost a jednoduchost vyřízení. Protože pokud nám klient doručí fotky a další podklady krátce po nahlášení škody, může s nimi likvidátor pracovat okamžitě. Není výjimkou, že škodu tak vyřeší a vyplatí i v řádech několika hodin. V praxi to máme hojně vyzkoušené. Aplikace při řešení zejména těch jednodušších případů vše urychluje opravdu velmi zásadně. U menších škod dokážeme díky ní škodu uzavřít a klientům odeslat pojistné plnění ještě ve stejný den, kdy ji nahlásili a doložili potřebné dokumenty. To se nedá s minulostí srovnat!

Mohou samotní motoristé nějak přispět k tomu, aby měli škodu vyřešenou co nejrychleji?

O tom, jak rychle peníze na svůj účet poškozený dostane nebo jak rychle se vzniklá újma vyřeší, nerozhoduje jen pojišťovna, ale může k nim významně přispět i sám pojištěný. Třeba tím, že do pojišťovny doručí potřebné podklady v kompletní podobě. I s tím poradí aplikace Moje škody, která uživatele upozorní na to, co vše po něm pojišťovna v jeho konkrétním případě vyžaduje. Digitalizace nám pomáhá snižovat i dobu řešení u majetkových škod – drtivou většinu jich ukončíme do dvou dní. Ale samozřejmě za situace, kdy máme od klienta všechny podstatné podklady, které k vyřízení škody potřebujeme.

Zvládne používat aplikaci každý?

Na lidi její používání neklade žádné zvláštní nároky. Je třeba mít k dispozici internetové připojení a ideálně chytrý mobilní telefon nebo jiné zařízení, ze kterého můžete vytvářet nebo přikládat fotografie a dokumenty. Všechno ostatní je doslova hračka. Provoz aplikace je nejen bezpečnostně chráněný, ale také datově optimalizovaný tak, aby zbytečně nezatěžoval datový účet uživatelů. Tímto způsobem už jsme s lidmi úspěšně vyřídili několik desítek tisíc pojistných událostí.