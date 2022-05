Dosáhli jsme bodu, kdy čínská auta vypadají lépe než německá prémie

Čína postavila ekonomiku na levných produktech inspirovaných kvalitnější konkurencí. Tamní automobilky nejsou jiné a bohatě přebírají prvky původních modelů ze zbytku světa. Inspirace lepšími není žádné tajemství, ale doby nepovedených kopií mercedesů, porsche nebo BMW jsou pryč a dosáhli jsme přelomu, kdy čínská auta nohou vypadat lépe než německá prémie.

Otázkou je, zda se rostoucí počet asijských výrobců přizpůsobil západnímu designu, nebo pokulhává vývoj středoevropských návrhářů. Odpověď bude subjektivního charakteru po srovnání nového BMW řady 7 a Hongqi H9.

Mnichovský koráb je nevzhledný, míní řada kritiků marně vyvažovaných přívrženci revolučních změn. Co člověk, to názor, obecně lze snad jen konstatovat vysoké a roztažené ledvinky, nečekaně úzké reflektory denního svícení daleko od hlavních světlometů a ploché boky vůči různorodým koncům předních a zadní části nesourodé novinky. Obočí nadzvedávají i modré akcenty exteriéru kontrastující s vysoce elegantní paletou barev laku.

Objevil se zajímavý tip na propracovanější verzi německé limuzíny – abychom údajně našli lépe vypadající BMW 7, je třeba zaměřit čínskou společnost FAW Group, konkrétně dceřinou firmu Hongqi produkující v Čchang-čchunu velmi podobný sedan. Podobizna nazvaná H9 má prý řadu snesitelnějších řešení nezvyklého designu.

H9 je vlajkovou lodí, možná proto se nejvyšší výbava označuje Flagship. O doplňcích to tolik není jako o snesitelnějším zpracování vnějších částí vozu. Německé ledvinky by zde vůbec nevypadaly špatně, denní svícení je na svém místě a zvláštně povědomě působí stříbrný lem po stranách mezi blatníky – stejnou ozdobu mělo BMW G11 a G12. Zadní světla sedmičky vypadají jako z řady 2 Gran Coupe s pohonem předních kol, kdežto čínské dvojče vozí osobité propojené svítilny kopírující nástup boční linky, neokoukané provedení evokuje vyšší ligu. Pohled ze strany připomíná Cadillac CT5 a tvar oken H9 je blízký lexusu. Vzhledem k řadě paradoxně sladěnějších detailů by u Hongqi stačilo přelepit znaky a z čínského podceňovaného modelu by bylo více BMW než milionový originál.

Četné podobnosti čínské a německé limuzíny lehce zamění obě auta, záměna lehce zafunguje zejména u méně všímavých jedinců. Pominula doba úsměvných napodobenin z Asie rozeznatelných na kilometry daleko, slušný rival BMW 7 se zatím prodává v Číně, Izraeli, Japonsku a Saúdské Arábii.