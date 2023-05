Dostupný čínský kompakt Ora Funky Cat zaujal i přísné Němce! Měl by úspěch i v Česku?

Jisté je, že se ora postará o rozruch mezi konkurencí, přinejmenším u Volkswagenu a Renaultu. Míří přesně na jejich cílové skupiny. Ora Funky Cat, původně debutující pod názvem Ora Cat a loni předvedená na mnichovském autosalonu, pochází z dílny koncernu Great Wall. Plně elektrifikovaný hatchback o délce 4,26 metru tak patří do skupiny, která během loňského roku prodala více než jeden a čtvrt milionu vozidel.

Chvíli určitě potrvá, než si řidič zvykne na příjemný ženský hlas nabádající jej k pozornosti v silničním provozu. Stane se to již v momentu, kdy člověk na sekundu obrátí zrak na vedlejší sedadlo či k jinému dění mimo. Vůz to zjistí velmi jednoduše: kabinu po celou dobu sleduje miniaturní kamera, vestavěná do levého sloupku A. Ta navíc okamžitě rozezná, kdo drží volant, a podle toho zprostředkuje odpovídající nastavení sedadla a klimatizace, respektive volbu hudby. Ale řidič tím není zbavený iniciativy: může se zapojit do hovoru, a navíc virtuální dámu pojmenovat podle libosti, například „Olinka“ nebo „paní Nováková“.

Funky cat znamená v překladu zábavná či legrační kočka a tomuto jménu jsou přizpůsobeny některé prvky exteriéru. Dvojice předních reflektorů spolu se zaobleným profi lem kapoty připomíná britské vozy Mini. Při pohledu na kulatou záď vás možná napadne srovnání s populárním VW Brouk. Jejímu tvaru říkají Číňané „retrofuturistický“ a předpokládají, že se strefí do vkusu průměrného Evropana.

Video se připravuje ...

V polovině loňského roku se Ora Funky Cat začala prodávat na britském trhu, v roce 2023 se její odbyt má rozšířit do dalších evropských zemí, mimo jiné i do Německa. Great Wall vidí export do této automobilové velmoci velmi optimisticky, hodlá zde letos prodat 6000 kusů. Že to Ora myslí s evropským trhem vážně, signalizuje i její nejnovější počin, koncept Next Ora Cat, debutující na loňském pařížském autosalonu. Také v jeho tvarech je možné najít přinejmenším inspiraci modely nejznámějších značek. Jen dodáme, že o distribuci na starém kontinentu se má starat skupina Emil Frey.

Testovací ora je zatím jen prototypem, takže se nedá se zárukou říci, které systémy se dostanou do startovacích provedení. S tímto vědomím se obracíme k palubní desce a říkáme: „Ahoj, Olinko, zavez nás do Pařížské třídy 17 v Praze.“ Uplyne přibližně deset sekund, než se věci dají do pohybu. Virtuální „slečna“ zároveň otevře víko zavazadelníku, trvá to tři sekundy, po dalších třech se víko opět uzavře. Hlasovými příkazy se dá ovládat i topení, otvírání a zavírání oken nebo masážní funkce sedadel. Pokud řidič uvázne v dopravní zácpě, může si zahrát nějakou hru nebo mu bude „slečna Olinka“ na požádání vyprávět anekdoty. Předpokládáme, že slušné…

Chování na silnici skvěle prověřila klasická okreska s mnoha zatáčkami, stoupáními a klesáními, navíc místy vlhká a zkrápěná deštěm. Během chvíle jsme poznali, že na jízdních vlastnostech ory cat budou muset Číňané ještě zapracovat! Pneumatiky rozměru 215/50 R 18 nesoucí značku Giti by navíc potřebovaly trochu lepší adhezní vlastnosti. Tento nedostatek se projevil na stabilitě, takže s plynovým pedálem bylo nutné zacházet velmi jemně. V opačném případě se ora okamžitě stala nedotáčivou, příď hned projevila tendenci k pohybu po tečně. Naštěstí zasáhlo ESP, ale řidič stejně musel kontrovat volantem, aby udržel jízdní stopu. Voláme po zlepšení!

Co je už pevně dáno? Především čistě elektrický výkon 126 kW, snadné řízení a takové nastavení podvozku, že se automobil ve standardních situacích ovládá mimořádně příjemně. Akumulátor s kapacitou 48 kWh znamená dojezd 310 kilometrů, baterie o 64 kWh přidá minimálně dalších 100. Oba zdroje ale vykazují jeden nedostatek: maximální výkon dobíjení činí pouhých 67 kW. Tím pádem se menší akumulátor dobije z nuly na osmdesát procent za 50 minut, větší až za hodinu!

Video se připravuje ...

Po stránce komfortu a prostoru není co vytknout. Ani po delším sezení není nikdo rozlámaný, místa je dostatek pro nohy i hlavy. Jen zavazadelník ve stylu mini je nejen malý, ale pro nakládání navíc nepraktický. Na druhou stranu palec nahoru za použité materiály – všechno, čeho se člověk může nebo musí dotknout, je měkce čalouněné, mnohdy dokonce prémiovými materiály.

Co se týče ceny, můžeme zatím jen spekulovat. Ora Funky Cat s menší baterií by se v základním provedení neměla dostat přes 36.000 eur, cena provedení s akumulátorem 64 kWh se patrně dostane na 40.000. Není to žádná láce, ale s tím musí budoucí majitel počítat. Už proto, že bude mít virtuální slečnu výhradně sám pro sebe. Pak už jen zůstává starost, aby palubní konverzace nepřerostla v závislost…

Závěr

Čína se pustila do stavby stylovky! Ora Funky Cat překvapí kvalitním zpracováním, nabízí dostatek prostoru a vynikající multimédia. Má ale ještě slabiny v jízdních projevech. A je drahá!

Ora Funky Cat (baterie 48 kWh) Motor elektromotor na přední nápravě Výkon 126 kW Převodovka samočinná Vnější rozměry 4235 x 1825 x 1603 mm Pohotovostní hmotnost 1540 kg Zrychlení 0-100 km/h 8,3 s Maximální rychlost 160 km/h Normovaná spotřeba 16,7 kWh/100 km Německá cena 36 000 eur

Autor: Pavel Kopáček

Zdroj a foto: Auto Bild