Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid (92 kW) ST-Line X – Stále dobré svezení

Bez pár měsíců to je rok, co k nám do redakčního testu zavítal Ford Fiesta naposledy. A nebyla to jen tak ledajaká Fiesta, kolega Standa Kolman proháněl parádně jezdící provedení ST. Od té doby stihl malý Ford projít modernizací, která přinesla drobné osvěžení vzhledu i techniky. Novinkou jsou LED světlomety ve standardní výbavě, nebo upravená čelní maska s výraznější mřížkou, do níž se přesunulo logo automobilky. Zadní světla se pak dočkala mírně tmavšího provedení, díky čemuž dle slov výrobce vypadají rafinovaněji.

Ford se zároveň snažil trochu zvětšit vizuální rozdíl mezi jednotlivými výbavovými stupni. Například výbava ST-Line X, ve které přijela „naše“ Fiesta, má v nabídce figurovat jako sportovnější provedení inspirované vozy od divize Ford Performance, se dá poznat například už podle čelní masky se šestiúhelníkovým vzorem. Mřížka je celá provedena v černé barvě, postrádá ozdobný chromovaný lem a je hlouběji zapuštěna do přídě vozu. Specifické jsou také oba nárazníky a sedmnáctipalcová litá kola Rock Metallic.

S faceliftem přišly dva nové odstíny laku karoserie – modrý Boundless a červený (někdo by mohl říci vínový) Beautiful Berry. Právě druhý jmenovaný zdobil i náš vůz. Ford si tuto barvu laku cení na částku 16.900 Kč, ale v konfigurátoru ji nehledejte. Dle českého katalogu pro model Fiesta je Beautiful Berry unikátní barvou určenou výhradně pro skladové vozy. Krom toho je po modernizaci pro Fiestu připraveno sedm vzorů litých kol. Celkem vzato nejsou úpravy nijak dramatické, spíše šlo o cizelování formy.

Neměň, co funguje

Uvnitř omlazené Fiesty je velkou novinkou digitální přístrojová deska, za kterou je však i v případě verze ST-Line X třeba připlatit – v tomto případě 17.900 Kč. Za to dostanete vcelku povedené digitální prostředí imitující klasické budíky. Jeho grafika se mění v závislosti na zvoleném jízdním režimu, který volíte tlačítkem mezi sedačkami. Na výběr je mezi režimy Normal, Sport a Eco, přičemž nejlépe čitelné mi digitální budíky přišly v režimu Sport. Minimálně otáčkoměr je totiž v režimech Normal a Eco hůře čitelný. Ovšem naše Fiesta přijela vybavena dvouspojkovou automatickou převodovkou Powershift bez možnosti manuálního řazení, tudíž otáčkoměr ani tolik nevyužijete. Maximálně, když budete chtít zjistit, kolik že ten EcoBoost pod kapotou vlastně zrovna točí.

Volba jednotlivých jízdních režimů – a odpovídajícího zobrazení digitální přístrojové desky – probíhá relativně pomalu. Mezi zmáčknutím tlačítka voliče jízdních režimů a reakcí přístrojovky, ve které proběhne animace změny režimu, je znatelná prodleva. Poté ještě chvilku trvá, než se digitální budíky převlečou do nového hávu. Jde o pár vteřin, takže to není zásadní problém, svižnější změna by ale nebyla od věci. Jinak moc výtek k interiéru nemám. Dobře, design prostředí v infotainmentu, jehož obrazovka sedí na vrchu palubní desky, není nejmodernější a ani zabudovaná navigace není bez chyb, ale Fiesta podporuje Apple CarPlay a Android Auto (vyžaduje propojení telefonu s vozem kabelem), takže jsem si po dobu testu vystačil s vlastními aplikacemi a navigací.

Naopak se mi na infotainmentu líbí, že si i po modernizaci auta zachoval pár fyzických tlačítek a knoflíků pod obrazovkou. Je zkrátka mnohem příjemnější pracovat se skutečnými tlačítky místo jejich dotykových napodobenin. Nejvíc nadšený jsem byl z tlačítka se symbolem připomínajícím přeškrtnutý obdélník. První stisknutí přepne displej do režimu, který bych přirovnal ke spořiči obrazovky na počítači – vidíte jen neurčité pozadí a čas. Druhým zmáčknutím displej vypnete, díky čemuž je jízda v noci mnohem příjemnější. Ne všichni výrobci však něco tak jednoduchého umí. Nutno ovšem podotknout, že Fiesta sama umí skvěle poznat množství světla v okolí a tomu přizpůsobit jas jak digitální přístrojové desky, tak displeje infotainmentu. Ani tohle nemají zvládnuté všichni.

Interiér obecně je na auto B segmentu překvapivě prostorný, minimálně vepředu. Potěší, že zvládne pojmout i rozměrnější postavy. Člověk takové konstituce se sice sám za sebe neposadí, ale lidé menších postav si vzadu nestěžují a vydrží i delší trasy. Když se ještě vrátím na sedačku řidiče, trochu zamrzí, že do dveří sice 1,5litrovou lahev dostanete, ale pak překáží vaší noze. Pedál plynu by na můj vkus mohl být o pár čísel vlevo, takto jsem musel kvůli široké palubní desce trochu vykroutit nohu. I tady však platí, že by to pro menší postavy nemuselo být stejnou potíží.

Zavazadlový prostor je s objemem 311 litrů (288 l v případě vozu s rezervním kolem) dostatečně prostorný a na běžnou potřebu zcela dostačuje. Ostatně i výhled z vozu je v rámci možností bezproblémový. Jediné, co bych si v tomto ohledu vlastně přál, jsou o něco větší vnější zpětná zrcátka. Případně bych si připlatil za systém sledování mrtvého úhlu. Nebo lépe řečeno, připlatil bych si, kdyby jej výrobce pro Fiestu nabízel. Až na pár drobností tedy interiér hodnotím převážně pozitivně. Jak je ale na tom Fiesta s jízdou?