Ford Ranger Raptor – Loučení s dinosaurem

Po stránce prostornosti není Rangeru Raptor příliš co vytknout, tedy přinejmenším interiéru. Po vyšplhání do kabiny, k čemuž se náramně hodí připravený schůdek i madla, bude mít posádka dostatek prostoru na předních sedadlech i zadní lavici. Přední sedadla přitom nabízí nejen dostatečné pohodlí, ale také solidní boční vedení, které dobře drží tělo. Zadní lavice pak nabízí dostatek místa pro kolena i nad hlavou, opěradlo je však poměrně tvrdé. Potěší ale loketní opěrka s držáky nápojů nebo zásuvky (klasická domácí 230V/150W i USB) na zadní straně středového tunelu.

Volba tvrdých plastů v kombinaci s příjemně zvoleným čalouněním nepřekvapí – ostatně auto by mělo něco vydržet. Celkem rozmrzelý jsem však byl z kvality zpracování – vrzající panel s ovládáním oken, loketní opěrka vyžadující hrubou sílu k dovření, nezhasínající kontrolka ruční brzdy navzdory odbrzdění… Jasně, původně se jedná o užitkový model, ovšem Raptor už míří spíše mezi osobní vozy. Navíc s cenovkou 1,5 milionu – to už by člověk čekal trochu větší důraz na detail.

Auto přitom funguje velmi dobře také na dálnicích, ačkoliv je zde cítit méně přesné řízení, kterému ostatně neprospívají ani zvolené pneumatiky. Práci může trochu usnadnit systém hlídání jízdy v pruzích, ten však zasahuje poměrně pozdě a do řízení sahá možná až trochu nevybíravě. Největším problémem ale nakonec bývalo vejít se občas do pruhů, zejména v rekonstruovaných úsecích.

Dohromady podvozek funguje jednoduše geniálně. Zvlášť na rozbitých českých silnicích. Tam, kde by vám normální auto při předpisové rychlosti vyklepalo plomby, Raptor jednoduše proplouvá. O nerovnostech pod koly přitom dává vědět buď jen velmi plavným nadskakováním, nebo je zcela vyžehlí. Zpomalovací prahy ve městě, nebo zvýšené obrubníky, pak nepředstavují nejmenší problém. A v terénu? Za běžných podmínek snad ani neexistuje problém, s nímž by si tenhle podvozek neporadil.

A spotřeba? V kombinovaném režimu se dá pohodlně vejít do desíti litrů, což vlastně není špatné. Klidná noha na okreskách může znamenat spotřebu pod 9 l/100 km, zatímco jízda po dálnici okolo 11 l/km. Jakmile se ale budete chtít pobavit, ať už na okreskách nebo v terénu, začne apetit pochopitelně růst. Nádrž na 80 litrů paliva je přitom v Evropě spíše nadstandard, přesto bych si dokázal představit i trochu větší objem. Raptor přeci původně vznikl pro divokou jízdu plnou skákání v dunách, kde pumpu jen tak nenajdete. V evropských podmínkách sice nejde o žádný problém, pokud už bych ale měl podobné auto, rozhodně bych se s ním dříve nebo později chtěl vydat na expedici do méně civilizovaných krajin.

Závěr

Ford Ranger Raptor se mi dostal pod ruce poměrně dlouho od svého představení a nedlouho před odhalením nové generace Rangeru. Jeho zápůjčku tak můžeme chápat nejspíš jako loučení s první generací evropského dinosaura, který zanechal veskrze pozitivní dojmy.

Jeho podvozek je jednoduše skvostný a jen velmi těžko se mi s jeho komfortem loučilo. Kabina je přitom poměrně praktická, příjemně odhlučněná a nic zásadního ji z mého pohledu nechybí. Trochu zklamáním je omezená praktičnost, zejména tedy nosnost, což Raptoru trochu ubírá z jeho univerzálnosti. Asi největším zklamáním ale zůstává motor. Není sice vyloženě špatný, jenže mu chybí nějaké výraznější emoce, kterými jinak Raptor přetéká.

A pak tady máme cenu. Ford Ranger Double Cab sice začíná od 999.460 Kč, pokud ale toužíte po vrcholném 2,0litrovém Bi-Turbo Dieselu, dostává se klasický Ranger na cenovku 1.324.950 Kč. Kdo by ale zatoužil po vrcholném Raptoru, musí si připravit minimálně 1.579.050 Kč. Testovaný kousek s příplatkovým topením a polepy pak vyšel na 1.661.354 Kč včetně DPH.

Ford Ranger Raptor

Pokud byste chtěli pick-up primárně jako pracanta, pak Raptor absolutně nedává smysl. Pokud vám ale jde především o styl, dovádění v terénu a praktičnost zas tak moc neřešíte, pak může příplatek za Raptor smysl dávat – nabízí totiž maximální výbavu, ve které toho navzdory stáří modelu moc nechybí. Na cestu svítí výkonné LED světlomety, infotainment Sync3 podporuje konektivitu Apple CarPlay i Android Auto a nechybí ani asistenční systémy varující před čelní srážkou.

Během týdne za volantem Raptora jsem si říkal, že pokud bych náhodou trefil jackpot, asi bych s koupí současného modelu neměl problém. Jenže pak přišlo nové představení Rangeru, které by mě asi donutilo váhat. Příslib 3,0litrového šestiválce a pár praktických doplňků i technologií by mě totiž nejspíš přiměl ještě chvíli počkat, co nového modrý ovál nabídne. Pokud se totiž ze současného Raptora technici poučili stejně jako ze základního Rangeru, pak by jeho případný nástupce mohl být dokonalou záležitostí.

Nejlevnější verze modelu 999.460 Kč (Ranger Double Cab XL, 2.0 EcoBlue 170 k, 6st. manuál) Základ s testovaným motorem 1.324.950 Kč (Ranger Double Cab XL, 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 213 k, 10 st.automat) Testovaný vůz bez příplatků 1.579.050 Kč (Ranger Raptor, 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 213 k, 10 st.automat) Testovaný vůz s výbavou 1.661.354 Kč (Ranger Raptor, 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 213 k, 10 st.automat)

