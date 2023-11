Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Továrnu Hispano-Suiza založil v roce 1904 v Barceloně švýcarský konstruktér Marc Birkigt (1878–1953) spolu se dvěma španělskými průmyslníky. Birkigt se stal spolumajitelem a hlavním konstruktérem tohoto výrobce leteckých motorů a luxusních automobilů.

Švýcarský a španělský původ zakladatelů se projevil v názvu firmy a také vlajkami Španělska a Švýcarska v logu značky. Od roku 1918 měly vozy Hispano-Suiza na zátce chladiče sošku letícího čápa se svěšenými křídly. Tento symbol Alsaska začal používat slavný francouzský letec Georges Guynemer na svém letadle Spad VII, poháněném motorem Hispano-Suiza.

Prvními automobily Hispano-Suiza byly v roce 1904 šestiválcové modely 10, 14 a 16 CV. Později se přešlo na čtyřválce navržené Birkigtem a v roce 1911 byla otevřena továrna na předměstí Paříže, neboť se ukázalo, že pro luxusní a drahé vozy bude daleko větším trhem Francie. Po skončení první světové války se Hispano-Suiza vrátila k výrobě automobilů a v roce 1919 představila na autosalonu v Paříži model Hispano-Suiza H6, poháněný řadovým šestiválcem odvozeným od leteckého motoru V12. Přibližně stovku H6 vyrobila v licenci plzeňská Škodovka.

V roce 1934 se představil model Hispano-Suiza K6, používající řadu dílů z modelu Hispano-Suiza J12, poháněného 9,3litrovým vidlicovým dvanáctiválcem.

Motor a podvozek

Zadní kola modelu Hispano-Suiza K6 poháněl zážehový, kapalinou chlazený řadový šestiválec s rozvodem OHV, objemem válců 5184 cm3 (vrtání/zdvih: 100/110 mm) a kompresním poměrem 6,0:1. Navrhl jej Rodolphe Herrmann spolu s Birkigtem. S jedním karburátorem měl šestiválec nejvyšší výkon 120 koní (88 kW) při 3200 min-1 a vozům Hispano-Suiza K6 umožňoval dosáhnout rychlost až 140 km/h. Na motor navazovala manuální třístupňová převodovka.

Zadní kola modelu Hispano-Suiza K6 poháněl zážehový řadový šestiválec s rozvodem OHV a objemem válců 5,2 litru.

Podvozek Hispano-Suiza K6 měl klasický žebřinový rám s tuhými nápravami vpředu i vzadu. Obě nápravy byly odpruženy podélnými poloeliptickými listovými pery. Na všech kolech byly mechanicky ovládané bubnové brzdy se servomechanismem zesilujícím tlak na pedál brzdy. Později dostaly bubnové brzdy hydraulické ovládání.

Video se připravuje ...

Zakázkové karoserie

První podvozek Hispano-Suiza K6 se představil na podzim 1934 na pařížském autosalonu. Do roku 1937 bylo vyrobeno ve Francii jen něco přes 200 podvozků K6, na kterých stavěly své karosářské kreace specializované karosárny z Francie, například Vanvooren z Courbevoie, Brandone z Cannes a karosárny sídlící v Paříži nebo v blízkém okolí Paříže: Fernandez & Darrin, Figoni & Falashi, Letourneur & Marchand, Chapron, Franay a další.

Podvozky se dodávaly s rozvorem náprav 3420 mm nebo 3720 mm, tedy stejnými, jaké nabízel J12. Není proto divu, že některé karoserie K6 byly podobné karoseriím J12. Podívejme se podrobněji na nejznámější výtvory karosářů na podvozcích K6.

Brandone

Jeden z podvozků K6 byl v květnu 1935 prodán panu Copley-Mayovi z Nice a ten pověřil karosárnu Etienne Brandone se sídlem v Cannes na Azurovém pobřeží, aby na něm postavil dvoudveřový dvoumístný kabriolet (foto). Tak jako většina Brandoneho návrhů měl kabriolet K6 správné proporce a eleganci. Svislá chromovaná maska chladiče s výrazným mřížováním byla poněkud skryta za velkými kruhovými světlomety, upevněnými na příčce mezi předními blatníky.

Chromem se nešetřilo i na bocích (lišty nad klikami dveří, větrání motorového prostoru, prahové stupačky s lištami prodlouženými až na zadní blatníky se zakrytými koly). Ve splývavé zádi byl umístěn zavazadlový prostor s víkem otevíraným nahoru. Zdobil jej letící čáp, stejně jako zátku chladiče.

Elegantní kabriolet K6 postavila v roce 1935 karosárna Brandone.

Tmavomodrý kabriolet byl poprvé k vidění v březnu 1936 na soutěži elegance v Cannes a získal cenu za nejkrásnější francouzský vůz. O rok později se znovu objevil v Cannes, tentokrát s modro-černým lakováním. V roce 1955 jej získala jistá Francouzka a v roce 1964 Jim de Bickero z Chicaga, který financoval přestavbu s novou zádí a čelním oknem a konverzí na čtyřsedadlový kabriolet. Následně jej získalo muzeum Blackhawk Collection v americkém Danville a po druhé renovaci získal ceny na několika soutěžích elegance v Pebble Beach.

Fernandez et Darrin

Karosárnu Fernandez et Darrin založil na předměstí Paříže americký designer Howard „Dutch“ Darrin a pařížský bankéř Fernandes. Třímístný kabriolet Hispano-Suiza K6 s karoserií Fernandez et Darrin z roku 1935 (foto) vypadal o něco sportovněji než kabriolet s karoserií Brandone, hlavně díky drátovým kolům, přičemž zadní byla nezakrytá. Vzadu měl K6 poměrně velký kufr a na předních blatnících částečně zakrytá náhradní kola.

Vzadu měl kabriolet K6 poměrně velký kufr a na předních blatnících částečně zakrytá náhradní kola.

Jeden ze tří vyrobených kusů byl prodán do Velké Británie, kde absolvoval řadu závodů a soutěží. V aukční síni Bonhams byl prodán za 869.000 dolarů. Pro miliardáře Rotschilda byly v roce 1934 postaveny na delším podvozku dva kusy čtyřdveřového vozu Hispano-Suiza K6 Coupe Chauffeur, nazývané také Sedanca Coupé.

Franay

Karosárnu Franay založil v roce 1903 v Levalloys-Perret na předměstí Paříže Jean-Baptiste Franay. Na podvozku K6 s rozvorem 3720 mm postavil čtyřdveřovou limuzínu typu Landaulet Hispano-Suiza K6 Sedanca de Ville (foto) s přepážkou mezi předními a zadními sedadly a pevnou střechou jen nad zadními sedadly. Vůz byl dodán zákazníkovi v dubnu 1935. Černý vůz s krémovými boky má náhradní drátová kola v krytech na předních blatnících. Na vrcholu krytů jsou upevněna zpětná venkovní zrcátka.

Čtyřdveřová limuzína Hispano-Suiza K6 Sedanca de Ville s karoserií Franay.

Letourneur et Marchand

Karosárnu Letourneur et Marchand založili v roce 1905 v Bois-Colombes na předměstí Paříže Jean-Marie Letourneur a Jean-Arthur Marchand. Až do konce třicátých let minulého století se specializovali na návrhy a stavbu karoserií na podvozky luxusních vozů. Kabriolet Hispano-Suiza K6 s karoserií Letourneur et Marchand (foto) byl v roce 1935 postaven na podvozku s rozvorem 3420 mm. Dvoudveřový kabriolet 2+2 měl stahovací lichoběžníková okna dveří a sklopné čelní okno. Zadní kola byla zakrytá a rezerva byla umístěna na víku kufru v krytu.

Respekt budící kabriolet Hispano-Suiza K6 s karoserií Letourneur & Marchand.

Černě lakovaný vůz měl interiér s hnědým koženým čalouněním. Velké kruhové světlomety Marchal Strilux byly umístěny na příčce před chladičem a velké chromované nárazníky měly svislé dorazy. Vůz byl v aukci prodán za 451.000 Euro (v přepočtu přes 11 milionů Kč).

Vanvooren

Carrosserie Vanvooren založil v roce 1888 Achille Vanvooren (1857–1928). V Corbevoie na předměstí Paříže vyráběl kočáry a karoserie luxusních automobilů. Továrna Hispano-Suiza v Bois-Colombes byla vzdálená od Vanvoorenovy dílny jen několik stovek metrů, což usnadňovalo vzájemnou spolupráci. Vanvooren postavil na vozy Hispano-Suiza skoro třetinu karoserií.

Z výsledků této spolupráce jsou nejznámější dvoudveřový čtyřmístný kabriolet K6 s řadovým šestiválcem pohánějícím zadní kola a čtyřdveřový sedan K6 Berline se stupňovitou zádí (foto) a rozvorem náprav 3720 mm. Kabriolet byl dlouhý 4900 mm a s pohotovostní hmotností 2000 kg dosahoval maximální rychlost 145 km/h. Sedan Hispano-Suiza K6 s karoserií Vanvooren existoval i v provedení Pillarless Saloon bez středových sloupků.

Dvoudveřový čtyřmístný kabriolet Hispano-Suiza K6 s karoserií Vanvooren.

Výroba automobilů Hispano-Suiza K6 byla ukončena v roce 1937. Poslední vůz byl dodán k zákazníkovi na jaře 1938. Výroba automobilů Hispano-Suiza skončila znárodněním francouzských zbrojovek a Hispano-Suiza se dál věnovala pouze výrobě leteckých motorů.