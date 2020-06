Honda Civic Type R GT – Superhrdina oprášil kostým

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Už tak jásat nebudou cestující vzadu. Prostoru je tu sice na poměry kompaktů tak akorát, sezení ale odpovídá lavicím z docela obyčejných hatchbacků a má jen minimální tvarování. Zavazadelník pojme v základu 457 litrů, přístup do něj je díky rozměrnému víku snadný, po sklopení zadní lavice ale kvůli schodku za zadními sedačkami nevznikne úplně rovná ložná plocha. To kdybyste potřebovali něco fakt rychle přestěhovat. Nevšední zajímavostí oproti evropské konkurenci je roletka rolující se do boku. V čem to má být lepší než osvědčená klasika, to mi zůstává záhadou.

A také intuitivnějším ovládáním. Za celý testovací týden jsem nepřišel na to, jak vynulovat dlouhodobou spotřebu. Položka pro smazání spotřeby hluboko v menu je, po jejím stisknutí se ale nic nestane a pořád svítí původní hodnota. Problém jsem řešil už v litrovém Civicu, ale tehdy jsem to připisoval vadě kusu. V modrém Type R ale do puntíku stejné trable. Apetit auta jsem tak musel sledovat jen na základě aktuální (a předchozí) jízdy.

V interiéru dnes začnu trochu netradičně infotainmentem. Honda před časem naskočila na módní vlnu a ovládání drtivé většiny funkcí napěchovala do multimediálního systému, takže je řidič musel obsluhovat dotykem. Japonci ale na rozdíl od evropské konkurence vyslyšeli stížnosti zákazníků, podle nichž je tento způsob náročnější a nebezpečnější. A tak vrátili do interiéru stará dobrá fyzická tlačítka a otočné ovladače. Třikrát hurá! Pravdou ale je, že samotné prostředí multimédií neodpovídá dnešní době, natožpak postavení a cenovce daného auta, tady už bych si představoval svižnější systém s výrazně lepší grafikou.

Uvědomila si to i Honda, která vedle dobře známé a nejvyšší varianty GT nově nabízí střízlivější provedení Sport Line s decentnějším zadním spoilerem či menšími koly. My ale chceme Type R takový, jaký mají hondisti rádi. A tak tu máme absolutní vrchol, u nějž se připlácí pouze 13.900 Kč za metalický lak. V našem případě je to barva Racing Blue, která už tak nepřehlédnutelnému vozu dodává ještě větší šmrnc, stejně jako dvacetipalcová kola (standardně se dodávají devatenáctky).

Civic Type R nikdy nebyl volbou introvertů a nejnovější vydání to jen podtrhuje. To však neznamená, že by zůstal stejný. Ufoidní tvary Honda v roce 2014 vyměnila za komixového superhrdinu, z něhož inspirace japonskou mangou stříká všude kolem. Ani po letech neztratil nic ze svého kouzla, takže Japonci s nedávnou omlazovací procedurou vlastně neměli zas tolik práce. A když už na nějaké změny došlo, pak výhradně k lepšímu, což si povíme v dalších odstavcích.

Motor, jízdní vlastnosti

Pořád boží!

Jen slušivý kostým z vás superhrdinu neudělá, k tomu potřebujete ještě nějakou tu superschopnost… v tomto případě supermotor. Na techniku se v rámci omlazovací procedury nesáhlo, což je jen a jen dobře. Pod kapotou tak nadále pracuje přeplňovaný čtyřválec 2.0 VTEC Turbo.

Agregát s proměnným zdvihem výfukového ventilu (VTEC) a částečným překrýváním otevírání ventilů (Dual-VTC) se montoval už do předchůdce. S příjezdem současné generace ale došlo na přepracování elektroniky a výfukového systému s o 10 % zvýšenou průchodností. Výsledkem byl nárůst výkonu z 300 na 320 koní. Motor tak dnes disponuje výkonem 225 kW a točivým momentem 400 newtonmetrů od 2500 do 4500 otáček. Stovku zvládne za 5,7 sekundy a máte-li možnost a odvahu ve zrychlení pokračovat, dostanete se až na konečných 272 km/h.

Nebyl důvod nic měnit, svým charakterem patří motor k tomu nejlepšímu, co dnes můžete mezi čtyřválci koupit. Díky jednohmotovému setrvačníku jsou reakce na sešlápnutí plynového pedálu okamžité a i turbolag nepatrný. Nejlépe se agregátu dýchá v jízdním režimu +R, chuť do života ale neztrácí ani v prostějších módech Sport a Comfort. Nevadí mu ani nízké otáčky, v těchto patrech nevibruje, neduní, a co víc, rychle ze z nich zvedá. Byť jde o motor s klasickým přeplňováním, lineárním nástupem a čiperností ve vysokých otáčkách nechává vzpomenout na atmosféry. Vždyť pro maximum výkonu si musíte dojít až do šesti a půl tisíc otáček! A to prostě chcete…

Aby ale nebylo úplně všechno zalité sluncem, musíme si přiznat, že každý má své slabé místo. I superhrdinové (omlouvám se, už toho nechám). V případě Civicu Type R je to zvuk, nebo spíše hluk pohonné soustavy. Akustika je sice výraznější, za srdíčko vás ale úplně nechytne. Takový Hyundai i30 N nadělá při sportovní jízdě mnohem více parády, zároveň ale umí být i nenápadným kliďasem, když si třeba brzy ráno nechcete rozzlobit sousedy. Taková jiskra a všestrannost mi u japonského hot hatche chyběla. Po faceliftu je navíc vybaven systémem pro dokreslování zvuku skrz reproduktory. Ve sportovních režimech má působit agresivněji, v Comfortu naopak jemněji. Udělátko k ničemu, naštěstí ale jeho umělý projev není tak výrazný jako v některých jiných vozech.

Přitom s celou touhle zvukovou problematikou souvisí trojitá koncovka výfukového potrubí. Ta tu není jen na parádu, jejím úkolem je potlačení hluku ve vyšších rychlostech. Zatímco v nízkých otáčkách funguje prostřední roura coby třetí výfuk a zesiluje agresivní tón motoru, ve středních otáčkách omezuje dunivý zvuk a vibrace pronikající do kabiny tím, že vytváří podtlak a nasává okolní vzduch. Díky tomu Type R nepotřebuje klasické výfukové klapky. V reálu to skutečně funguje, avšak počítejte s tím, že jen ve velmi omezeném spektru otáček. Takže zatímco při dálniční stotřicítce na nejvyšší rychlostní stupeň je jízda poklidná, po přidání na 140 km/h začne motor dunět, aby se následně ve 150 km/h zase uklidnil. To už je ale rychlost, kdy vás na autobahnu začnou otravovat ostatní neduhy - aerodynamický svist a valivý hluk od kol. K odhlučnění podvozku se váže další výhrada. Cením, že se Honda pokusila o co nejnižší hmotnost, odhlučnění podběhů je ale nulové a vy víte o sebemenším kamínku, který se při jízdě na pneumatiky nalepí. V ostrém tempu je to možná efektní, při normální jízdě ale dosti otravné.

Více než kde jinde se tu od jízdního stylu odvíjí spotřeba. S lehkou nohou není problém klepat na dveře osmilitrové hranici, svižné proplétání okreskami si řekne o dvanáct, čtrnáct, klidně i šestnáct litrů. Záleží jen a pouze na tom, jak nebojácní za volantem budete. Já se rychle z práce svezu moc rád, obzvlášť za pěkného slunného odpoledne, ráno ale preferuji pohodovou jízdu s dobrou kávou. I když jsem hojně využíval dálnice, po dotankování jsem si spočetl průměr 10,2 litru (pokud někdo znáte recept na nulování spotřeby, do diskuze s ním). Honda sice doporučuje tankovat benzin s oktanovým číslem 98, motor ale zvládá pracovat i s pětadevadesátkou.

Pro každý den?

Horší počasí pro vyzvednutí nejsilnější předokolky na trhu jsem si vybrat nemohl, no prostě slejvák jako blázen. To jsou podmínky, v nichž kontrolka prokluzu zběsile problikává ještě na třetí rychlostní stupeň. I to je předzvěst toho, že plný výkon a rychlé průjezdy zatáčkami tady nedostanu zadarmo, jako tomu bylo v nedávno testovaném Audi TT RS. Postesk? Naopak! Z celé té syrovosti techniky pod zadkem mám násobně větší radost, protože na rozdíl od některých rychlých (a sterilních) čtyřkolek vyvolává pocit, že za tím volantem budu fakt potřeba.

Prahou se proplétám v režimu Comfort. Já vím, za těch pár let v Auto.cz už jsem řídil i výkonnější bestie, přesto mám z tohoto kousku tak nějak respekt, obzvlášť za nepříznivých podmínek. Alespoň si mohu naživo ověřit tvrzení kolegů, že Type R je konečně použitelným vozem pro každý den. Podvozek je sice tužší, i s obouvanými nízkoprofilovými dvacítkami však zvládá většinu nerovností utlumit zdárně. Je ovšem pravda, že o nich kvůli jemnému, ale opravdu jemnému natřásání víte. Předchozí generaci jsem neřídil, ale má-li být pravda, že poklidná přeprava dětí do škol v něm byla spíše utrpením, v aktuální verzi takový pocit nemám.

S příjezdem stávající generace nahradila torzní tyč vzadu víceprvková náprava, vpředu najdeme zavěšení se vzpěrami MacPherson a spodním příčným ramenem s upravenou geometrií. Adaptivní odpružení a tlumiče s tříkomorovou konstrukcí jsou standardem. Průběžné nezávislé ovládání tlumící síly všech čtyř tlumičů je aktivováno změnou proudu odeslaného do elektromagnetických cívek uvnitř tlumičů na základě zpětné vazby ze tří snímačů. Ty jsou umístěny u předních sloupků a před zadní nápravou. Běžný uživatel inovaci pocítí hlavně v tom, že zatímco předchůdce nabízel dva jízdní režimy (a oba hodně tvrdé), nyní jsou tři, z nichž jeden, jak už jsem avizoval, solidní i pro každodenní potřeby. Kvůli nim tu ale tentokrát tak úplně nejsem...

Honda Civic Type R GT

To se musí zažít

Počasí se stihlo umoudřit a já z dálnice mířím do prvních klikatých zatáček, tentokrát už dopován schopnostmi režimu +R. Řízení je najednou citlivější a tužší, stejně jako podvozek (ve srovnání s režimem Sport prý o 15 %). Solidní zrychlení je vzhledem k motoru samozřejmostí, to pravé ale přichází v serpentinách. Rychle se přiřítím do utažené zatáčky, lehce ťuknu do brzdového pedálu a za doprovodu automatického meziplynu podřazuji v kulise, jejíž dráhy snad už nemůžou být kratší a přesnější. Auto agilně zatáčí a díky přesnému řízení se vodí jedna radost. Snad by jen mohlo dávat trochu víc zpětné vazby. Na jednu stranu je Type R čitelný a nevypeče vás, na stranu druhou je taková jízda mnohem větším zážitkem než u zmiňovaných rychlých čtyřkolek, kde si za volantem připadáte spíš jako pasažér.

Type R je sice vybaven mechanickým samosvorem, pořád ale musíme brát v potaz, že s těmi 320 koni a 400 newtonmetry se vypořádává jen a pouze přední náprava. V takovém kontextu je až překvapující, že auto v tempu netahá za volant a máte z něj pocit absolutní jistoty. A než se nadějete, jste na výjezdu a pod plným plynem ždímáte ze čtyřválce maximum. S ideálním řazením vám radí indikace na přístrojovém štítu, ale pozor. Tohle není Mazda 3 Sky-X, která chce při 50 km/h v obci řadit šestku. Tvůrci počítali s tím, že auto bude jezdit pekelně rychle, takže se jednotlivé kontrolky rozsvěcují postupně až v nejvyšších patrech otáčkoměru.

V předchozích řádcích jsem chválil brzdy a řazení, pojďme na to mrknout podrobněji. O řádné zastavení se v tomto případě stará soustava Brembo s 350mm ventilovanými kotouči vpředu a 305mm vzadu. Na okreskách je snad nejde utahat, jejich fungování si ostatně pochvaloval už Machi, který se ostrým Civicem svezl na mosteckém autodromu a technice dal zabrat podstatně víc. Soustava s dvoudílnými plovoucími předními kotouči a novými brzdovými destičkami zvyšuje tepelnou účinnost a omezuje pokles brzdového účinku. Brzdový pedál je teď prý ještě citlivější, zabírá totiž o 15 milimetrů výše. Kromě toho přepracovaný systém snižuje celkovou neodpruženou hmotnost přibližně o dvě a půl kila. Výsledkem je precizní fungování, při němž auto zůstává maximálně stabilní, nervózního vlnění zádě se nedočkáte.

A potom je tu skvělá manuální převodovka. Kulatou hlavicí na krátké páce, která skvěle padne do ruky, to teprve začíná. Dráhy jsou krátké a kulisa neskutečně přesná. V tomhle Honda patří k nejlepším na světě. Už před faceliftem jsme si řazení pochvalovali, modernizace přesto přinesla jemné ladění. Uvnitř hlavice se teď nachází 90g protizávaží, které má přesnost řazení ještě zvýšit.

A na závěr podvozek – tužší a neustále přesně kopírující povrch vozovky. Víte o všem, co se pod koly děje, ale to nutně neznamená, že z vás pár rychlých kilometrů vytřese duši. Na opravdu velkých dírách se sice místy ozve tupá rána, ty menší ale dokážou tlumiče polknout bez úbytku komfortu, což platí i pro klasické strupaté cesty. V rámci faceliftu došlo také tady na změny. Ovládací software adaptivních tlumičů rychleji vyhodnocuje stav vozovky, zadní pouzdra spodních B-ramen byla vyztužena pro dosažení 8% zlepšení při bočním zatížení, což vylepšilo sbíhavost kol při zatáčení. A nakonec vylepšená silentbloková pouzdra a nové kulové klouby s nižším třením vpředu umožňují ještě ostřejší ovládání.

V praxi to znamená, že si Civic Type R poradí i na nekvalitním povrchu. Ale až se před vámi objeví kousek čerstvě položeného asfaltu v klikatých zatáčkách, víte, že teprve tam to všechno začíná...