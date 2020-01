Hyundai chce dělat auta pro lidi. Spalovacích motorů se nevzdává, chystá však i stylové elektroauto

Automobilka Hyundai zažívá v posledních letech na evropských trzích úspěšné období. V roce 2019 prodala v Evropě 550.000 automobilů, díky čemuž roste pět let v řadě. I proto značka pořád považuje starý kontinent za strategický trh, kterému se chce důkladně věnovat.

I proto na trh aktuálně přichází nová generace miniauta Hyundai i10. Mnozí výrobci sice nejmenší segment opouštějí, považují ho za neperspektivní, korejská značka v něm ale pořád vidí potenciál. I díky tomu, že i10 patří společně s i30 a především Tucsonem za její klíčové modely v Evropě.

Auta pro lidi

Nová i10 je zároveň představitelem strategie, kterou značka aktuálně razí. Hyundai slovy generálního ředitele českého zastoupení Martina Saitze pořád chce stavět auta pro lidi. Proto i10 reaguje na požadavky zákazníků v daném segmentu, nabízí prostorný interiér a především dostupnou cenu. Z toho důvodu je nabízena s benzinovými motory a nikoliv jako elektromobil – korejská značka v průzkumech trhu vidí, že klienti miniaut elektrický pohon nevyžadují, protože by dané auto zbytečně prodražil.

V duchu této strategie mají vzniknout také další chystaná auta. U nich navíc bude zdůrazněn také design. Chystané novinky se inspirují loňským konceptem Vision T prezentovaným na autosalonu v Los Angeles. Podle Saitze naznačil podobu připravovaných SUV nové generace, které použijí mnoho designových prvků z tohoto konceptu. Těšit se tak můžeme na progresivní vozy s až prémiovým interiérem.

Hned pět novinek

Novinek přitom bude hodně, jen v letošním roce Hyundai počítá s pěti. Po již odhaleném i10 mají dorazit další dvě novinky konvenční řady i (jedna bude nepochybně nová generace malého hatchbacku i20), které doplní hned tři nová SUV, z nichž jedno bude nová generace v Nošovicích vyráběného modelu Tucson.

Do konce roku dorazí také hned sedm novinek sportovně laděné řady N Line. Jedno z nich bude Hynudai i10 N Line, které má na český trh dorazit v dubnu 2020. Jeho specialitou navíc vedle sportovnější vizáže díky odlišnému nárazníku bude také přeplňovaný tříválec 1.0 T-GDI (74 kW), který pro jiné verze tohoto minivozu nebude dostupný.

Pro rok 2021 pak značka potvrdila další dvě novinky. V jednom případě půjde o kompaktní crossover kombinující prvky SUV a MPV, v druhém případě pak o bateriový elektromobil.

Sázka na elektrifikaci

Tento konkrétní vůz vzejde z loňského konceptu Hyundai 45, půjde tak o stylově laděný automobil. Jeho základem přitom bude zcela nová architektura, výhradně vyvinutá pro potřeby elektromobilů. Nově vyvíjená, „globální modulární“ platforma se nazývá E-GMP a nabídne 800V elektrickou síť, přičemž má být velkým skokem proti dnešním elektromobilům z dílny korejské automobilky, které přitom už nabízejí slušný dojezd.

Elektrický pohon bere Hyundai jako důležitý, nechce ale sázet výhradně na něj. Nadále se počítá s vývojem spalovacích motorů, aby si zákazník mohl vybrat to řešení, které mu vyhovuje, přesně podle motta výroby aut pro lidi. Firma chce pragmaticky mluvit o výhodách i nevýhodách jednotlivých druhů pohonů, aby klienti byli kvalitně informováni.

Tři čtvrtiny modelů každopádně do konce roku 2020 bude mít nějakou elektrifikovanou formu, ať už půjde o mildhybrid, full-hybrid, plug-in hybrid nebo elektromobil, ať už bateriový, nebo vodíkový. Nejde přitom o to, že každý model dostane všechny tyto varianty, značka rozhodne podle zájmu a potenciálu té které varianty.

Celkově chce Hyundai do roku 2025 do „mobility budoucnosti“ investovat na 47 miliard eur, přičemž 6,7 miliard poputuje na vývoj aut s vodíkovými palivovými články. Výsledkem má být 44 modelů s elektrifikovaným pohonem. Do roku 2025 by firma v globálním pohledu ráda prodávala 670.000 bateriových a vodíkových elektromobilů ročně, přičemž v tomto směru zdůrazňuje fakt, že už dnes na elektroautech vydělává.

A co Hyundai v Česku?

Hodně práce bude mít také konkrétně české zastoupení. Loni nastoupil nový management v čele s Martinem Saitzem, který napravoval chyby svých předchůdců. Měnila se tak strategie komunikace, která už není tak agresivní, narovnávaly se pošramocené vztahy s dealery. S těmi už jsou všechny spory vyřešeny. V tomto směru chce české zastoupení nadále pokračovat, protože se strategie ukázala jako úspěšná.

Meziročně sice české registrace Hyundai klesly o 5,7 % na výsledných 19.302 automobilů, značka ale pokles zdůvodňuje právě probíhajícími změnami v tuzemském zastoupení. V druhé polovině roku navíc už viděla meziroční růst.

V roce 2020 chce každopádně uchovat prodeje na stejné úrovně jako loni. Analytici očekávají pokles trhu o tři procenta (možná až 5 %), kvůli nastupující elektromobilitě, zvyšujícím se cenám aut a nejistotě firem očekávajících případnou ekonomickou krizi, a tak zachování prodejů na stejné úrovni by stále byl úspěch. Hyundai navíc věří, že by díky tomu mohl atakovat druhou příčkou mezi značkami na českém trhu a přeskočit tak loňskou dvojku, Volkswagen.

Vedle nových modelů má tuzemským prodejům pomoci také rozšiřující se dealerská síť. Hyundai v roce 2020 plánuje otevřít deset nových prodejen, což je i reakce na uzavření některých showroomů v souvislosti s dřívějšími spory mezi oficiálním zastoupením a dealery. Vzniknout mají v Příbrami, Klatovech, v Praze nebo na Moravě. Až šest dalších nových prodejců by mohlo otevřít v roce 2021.