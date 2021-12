Hyundai i20 1.0 T-GDI vs. Škoda Fabia 1.0 TSI – Bitva na Bílé hoře

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Malé městské hatchbacky poslední dobou zažily lehký ústup ze slávy, jejich místa v žebříčku prodejů zabraly crossovery, často od nich odvozené. Přesto jde stále o vysoce kompetitivní segment trhu, jehož zástupci umějí do žebříčků významně promluvit. V tom českém se na předních pozicích už dvacet let drží Škoda Fabia a tvoří nezanedbatelnou kulisu na tuzemských ulicích. Hyundai se s modelem i20 vydal do Evropy až v roce 2008, šel na to ale chytře. Nechal si jej vyvinout lokálním týmem, a ačkoliv se sem vozí z Turecka, dokázal se uchytit také velmi pevně.

Nových generací se oba modely dočkaly nedávno – i20 ve třetím vydání právě finišuje svůj první rok, zatímco čtvrtá fabia se připojila letos v létě. Proto jsme se rozhodli oba nesmiřitelné soky postavit tváří v tvář, stejně jako v předchozích generacích. Naposledy to bylo v roce 2015 a těsně tehdy zvítězila česká zástupkyně.

Český knedlík a svalovec

Šedá myška v nabídce korejské automobilky se s novou generací stala nepřehlédnutelnou krasavicí. Zároveň ale nešla tak daleko jako třeba nový tucson nebo zámořské sedany, aby odvážným zjevem příliš děsila konzervativní zákazníky. Původní, kulaté tvary prcek zcela zavrhl a místo nich sází na hrany a neotřelé detaily. Nízká příď s velkou maskou a na ni navazujícími světlomety vyvolává dojem vytrénovaného sportovce, nám se ale líbí především zadní partie s propojenými svítilnami rozlezlými do boků. Škodovka zvolila pouze evoluční přístup k mezigenerační obměně a každému musí být při pohledu na novou fabii ihned jasné, o co se jedná. Všechny základní tvary jsou velmi podobné, jen je vše trochu nafouklejší jako po vydatném svátečním hodování. Přesto auto působí vyváženěji a díky širší karoserii nebo vodorovně orientovaným zadním svítilnám vlastně také sportovněji. Přestože na pohled vypadá i20 jako větší z dvojice, částečně díky bočnímu okénku za zadním párem dveří, je to fabia, ze které se nově stalo největší auto segmentu.

K nepoznání

Opačně je tomu v interiéru, kde se o kus více odvázala fabia a dala při tom sbohem lacinosti předchozího provedení. Základní tvary převzala z větších novinek značky a podobně jako u nich budí dojem jistého luxusu. Přidala ale i jeden detail, který seriózní kabině vrací trochu hravosti – nápisy Fabia po stranách kapličky přístrojů. Jednoduché elegantní tvary nerozbíjí ani volně stojící displej multimediálního systému, který je zde dominantou s jasně vyhrazeným prostorem uprostřed, ale trochu níže, než jsme u nových vozů zvyklí. Škodovka se v posledních letech po hlavě vrhla do nového trendu, kde se všechny ovládací prvky přesouvají na hlavní displej, a příliš nás tím nenadchla. Přestože důvod takového konání je především finanční, malá fabia touto cestou zcela nešla. Panel klimatizace přesto zůstal trochu nepochopitelně na půli cesty. Teplotu si sice navolíme kolečkem a vidíme ji na samostatném displeji, sílu ventilátoru, stejně jako směr vzduchu ale už musíme změnit v menu na hlavním displeji, kam se dostaneme kliknutím na tlačítko umístěné na klimatizačním panelu.

I korejský zástupce rozpoutal interiérovou revoluci a zoufale nudnou palubní desku druhé generace i20 nahradil moderně působící, která si taktéž bere inspiraci o patro výše.

Také zde jsou stále hlavním zdrojem surovin tvrdé plasty, jejich zpracování i tvarování minimalistické palubky na nás působí dojmem dospělejších vozů. Jen ten displej multimediálního systému je zde posazen možná až příliš ledabyle, jako by si na něj vzpomněli až v posledních fázích vývoje. Ale ačkoliv nám jeho software s jednoduchou mobilní grafikou a vlastně dosti omezenými možnostmi po letech už začíná připadat zastaralý, musíme ocenit jeho rychlý náběh i reakce. Že je vyladěn opravdu slušně, je navíc zřejmé i při propojení s mobilem přes aplikaci Android Auto, kterou používáme často. Nejen ve vozech jako testované i20, které nemá navigaci, ale ve všech, ta od Googlu nám totiž stále přijde lepší než většina vestavěných. Zatímco ve škodovce se připojení mobilu přes kabel často povede až na několikátý pokus a nejednou jsme museli systém restartovat, v hyundaii prostě vždy funguje, jak má.

Na dohled

Cenově si obě novinky stojí velmi blízko, ačkoliv Hyundai na rozdíl od Škodovky dokáže nabídnout úplný základ pod hranicí 300.000 Kč. Plusem Korejce je také odvážnější nabídka motorů. Zatímco u fabie je varianta RS dávno mrtvá, i20 naopak nedávno uvedlo do prodeje ostrou variantu N se 140kW šestnáctistovkou a sportovně naladěným podvozkem. Nejširší prodeje ale stejně pokryje některá z variant přeplňovaného tříválce, kde jsou ceny stanoveny velmi podobně. Zato přístup k tvorbě ceníku je u obou konkurentů značně odlišný. Škodovka má k dispozici pouze dva stupně výbavy Ambition a Style, oba však lze doplnit dle libosti z dlouhého seznamu příplatkové výbavy a je tak jednoduché si udělat specifikace přesně dle svého gusta. U Hyundaie je to naopak. Výbavových stupňů má hned šest, zato příplatků naprosté minimum. Kdo si tedy chce auto dovybavit nějakým konkrétním prvkem, musí často zvolit o stupeň vyšší výbavu, nebo se smířit s její absencí. Už v základu ale dokážou oba nabídnout vlastně dosti slušnou porci výbavy, tabulkovou verzi Světa motorů zvládli i v těch nejnižších patrech.

Etalonem trhu i nadále zůstává Dacia Sandero, přestože ve třetí generaci citelně podražila. Se srovnatelným motorem, jako jsou testované tříválce, přesto začíná na ceně 290.900 Kč, hluboko pod tím, co dokážou nabídnout dražší soupeři. Přesto pokud se chceme výbavou vyrovnat dvojici nakonfigurované dle požadavků Světa motorů, rázem jsme na 321.900 Kč, už opravdu na dohled od Hyundaie.

Pořizovací náklady Dacia Sandero 1.0 TCe 67 kW (etalon) Hyundai i20 1.0 T-GDI 74 kW Škoda Fabia 1.0 TSI/70 kW Základní cena 290 900 Kč (Essential) 339 990 Kč (Comfort) 359 900 Kč (Ambition) Cena verze Světa motorů 321 900 Kč (Comfort) 339 990 Kč (Comfort) 359 900 Kč (Ambition) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Automatická klimatizace 5000 Kč Ne 10 000 Kč Bixenony/světlomety LED Ne/Ne Ne/Ne Ne/Ano Vyhřívání předních/zadních sedadel 4000 Kč/Ne Ne/Ne 6000 Kč/Ne Zadní/zadní a přední park. senzory Ano/8000 Kč Ne/Ne 9200 Kč/17 200 Kč Litá kola 5500 Kč 10 000 Kč 12 500 Kč Navigace 6000 Kč Ne Ne Tempomat Ano Ano 9000 Kč Bezklíčkové ovládání 8000 Kč (Paket Extra) Ne Ne Metalíza 11 500 Kč 13 900 Kč 13 900 Kč Rezerva 4000 Kč 20 000 Kč (Paket Club) 3900 Kč Porovnání cen 321 900 Kč (100 %) 339 990 Kč (o 6 % horší) 359 900 Kč (o 12 % horší) Známka* 1,00 1,50 1,50 POŘADÍ 1. 2. * Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Do všech směrů

Fabia letos poprvé přerostla čtyřmetrovou hranici, s délkou 4108 mm jde momentálně o největší malé auto na trhu. O 48 mm širší karoserie také prospěla vnitřnímu prostoru, a vůbec nevadí, že je zároveň o 9 mm nižší. Vpředu si už nemůžeme vůbec na nic stěžovat, tady je opravdu místa jako ve větších vozech. Dobrému dojmu pomáhají rozměrné sedačky s dobrou oporou, které jsou standardem vyšší výbavy Style. Znatelný je i nárost do šířky, díky tenkým sloupkům je dostatek místa i pro ramena. Středový tunel je dostatečně úzký a netlačí nás do nohou. Polepšili si ale také cestující na zadní lavici. Nárůst délky je citelný a už ani vysocí lidé nebudou nuceni cestovat s koleny zaraženými hluboko do materiálu předních sedaček. Ocení také širší kabinu, pohodlně by se sem teď vešli i tři cestující.

Hyundai i20 čtyři metry přesahoval už dříve, do délky už proto tolik růst nepotřeboval. Znatelnější je nárůst šířky z původních 1734 na současných 1775 mm. Změnila se navíc pozice sedačky, sedíme teď o poznání níže než dříve, i v kabině proto na nás působí hyundai sportovněji než škodovka. Chválíme pohodlné sedačky s dostatečným bočním vedením a i zde máme dostatek místa na šířku. Nelimitují nás sloupky v ramenou ani nízký středový tunel, o který není problém opřít si nohy. Velký důraz Korejci kladli na místo v druhé řadě, koleny se zde sedačky nedotknou ani dlouháni.

Také v oblasti přepravy zavazadel je situace obou vozidel celkem vyrovnaná. Fabia se mezigeneračně výrazně zlepšila, protože základní objem kufru u ní vzrostl z 330 na 380 litrů. Opět se tak dostala před korejského konkurenta, který disponuje 352 litry – nárůst proti předchozí generaci je 26 litrů. Obě automobilky přitom do oficiální hodnoty počítají také místo pro rezervu. Škodovka potěší velkým množstvím praktického příslušenství, jako jsou háčky, síťky a spousta dalších praktických vychytávek. Nákladová hrana je 68 cm vysoko a víko ční až do 191 cm, takže se ani dlouháni nemusí ohýbat, velkorysý vstupní otvor má navíc pravidelný tvar. Do hyundaie se toho sice tolik nevejde, ani jeho kufr ale není marný. Je příjemně hluboký, má pravidelný tvar a nákladová hrana je se 70 cm také dostatečně nízko. S dvojitou podlážkou vznikne po sklopení sedaček rovná plocha a celkový objem se zvětší na 1075 litrů.