Hyundai vyvíjí dostupný elektromobil pro Evropu. Slibuje cenu kolem půl milionu

Cílem je udržet cenu kolem 20.000 eur, tedy zhruba do 500.000 Kč, vývoj však ještě chvíli potrvá.

Podobně jako některé značky koncernu Volkswagen, také automobilka Hyundai pracuje na výrobě malého a dostupného elektromobilu pro evropské trhy, jehož cena by se měla pohybovat do 20.000 eur, tedy cca půl milionu korun. Tuto informaci v nedávném rozhovoru pro Automotive News uvedl Andreas-Christoph Hofmann, šéf marketingu pro Hyundai Motor Europe.

„Každý v oboru ví, že cílem pro tento typ vozidla je 20.000 eur,“ uvedl Hofmann k cílové ceně vozu. Současně ale také dodal, že si na vznik vozu budeme muset ještě chvíli počkat. Vytvořit malý a dostupný elektromobil je totiž náročné – zejména kvůli těžkým a drahým bateriím. Vytvořit na podobném typu vozu zisk je výzva.

Značka Hyundai je však na poli elektromobility a jejího rozvoje úspěšným hráčem. Za první polovinu roku si na evropském trhu připsala růst prodejů o 8,2 procenta. Vzrostl také podíl na trhu a elektromobily by v současnosti měly tvořit až 16 procent prodejů značky na starém kontinentu.

Do konce tohoto desetiletí přitom automobilka plánuje představit dalších 11 elektromobilů pro evropské trhy. Z nejzajímavějších modelů se pak sluší zmínit již prodávaný hatchback Ioniq 5, nedávno představený sedan Ioniq 6 a do budoucna očekáváme velké elektrické SUV Ioniq 7. To je primárně vyvíjen pro USA, prodávat se však bude i v Evropě.

Hyundai tedy na poli elektromobility rozhodně nic nepodceňuje, bude však zajímavé sledovat, jak si poradí s tradiční evropskou konkurencí. Elektromobil s cenovkou do 20.000 eur by totiž měly nabídnout i značky Volkswagen, Cupra a Škoda, které o jeho vývoji mluví delší dobu. Ostatně nedávno zveřejnily i ukázky skic.

Na rozdíl některých tradičních evropských automobilek ale Hyundai neláme hůl ani nad vozy osazenými spalovacími motory, s jejichž prodejem údajně plánuje pokračovat až do roku 2035, kdy si jejich konec zřejmě vyžádají evropská nařízení. Některé automobilky však počítají s koncem spalovacích motorů již kolem konce tohoto desetiletí.