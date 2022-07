Plná premiéra Hyundai Ioniq 6: Elektrifikovaný streamliner ujede přes 600 km a pronikne do metaverse

Nový elektromobil Hyundai Ioniq 6 jsme již koncem června viděli na prvních fotkách, ale plná světová premiéra se odehrála až dnes. To znamená, že automobilka uvolnila další sadu fotek a bližší technické informace. Víme tedy už, jaký pohon novinka nabídne, jakou bude mít bezpečnostní výbavu a co přibližně můžeme čekat od jízdy v ní. Pojďme se tedy podívat na vůz, který má automobilce pomoci dosáhnout vůdčího postavení na globálním poli elektromobilů do roku 2030.

Video se připravuje ...

Vzhled auta nyní přejděme. Přestože může být šokující, už jen těžko někoho překvapí. Přeci jen ho pár týdnů známe a blíže jsme o něm mluvili v příslušeném článku. Jen v rychlosti připomenu, že se Ioniq 6 chlubí koeficientem aerodynamického odporu s hodnotou 0,21 (nejlepší v historii značky). Zároveň připomenu, že odlišnost vzhledu elektrických Hyundaiů je záměr. Spojovat je nemá identický design, ale tři základní prvky, které značka nazývá Living Space (obytný prostor), Parametric Pixel (něco jako definující pixel) a Sustainability (udržitelnost).

Technika

Zcela nový Ioniq 6 stojí na koncernové platformě E-GMP a jeho vnější rozměry jsou následující: délka 4.855 mm, šířka 1.880 mm, výška 1.495 mm a rozvor 2.950 mm. Pro zákazníky jsou připravena kola o průměrech 18“ a 20“, zatímco barev karoserie Hyundai nabídne dvanáct. Dostupné budou jak metalické laky, tak matné a perleťové. Čeští zákazníci pak budou moci volit ze dvou provedení interiéru: černého a šedého, kombinujícího světlé a tmavé odstíny barvy.

Interiér vozu byl navrhován tak, aby mohl být zachován aerodynamicky vhodný tvar karoserie, ale zároveň byl uvnitř dostatek místa pro cestující a jejich zavazadla. Umožnily to souběžné práce na exteriéru a interiéru Ioniqu 6 od samého začátku vývoje. Díky tomu se například podařilo vybojovat prodloužení rozvoru vozu zhruba o 50 milimetrů oproti původním plánům.

K elektrickému pohonnému ústrojí zatím značka sdělila pouze omezené informace, ale my víme, že nabídka variant bude vycházet ze stávajícího Ioniqu 5. Hyundai konkrétně zmiňuje největší baterii s kapacitou 77,4 kWh, kterou bude možné kombinovat s pohonem zadních nebo všech čtyř kol. Vrcholná verze se dvěma elektromotory a pohonem všech kol bude produkovat maximální výkon 239 kW (325 k) a točivý moment 605 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h je v tomto případě otázkou 5,1 sekund.

Ioniq 6 s velkou baterií, ale pohonem pouze jedné nápravy a 18“ koly, by měl podle značky vykázat dojezd na jedno nabití přes 610 kilometrů v testech dle metodiky WLTP. Což je oproti srovnatelnému Ioniqu 5 nárůst o více než 100 kilometrů. Zlepšení bylo dosaženo nejen aerodynamičtějším tvarem karoserie, ale také optimalizací pohonného ústrojí. Hyundai v tiskové zprávě nezmiňuje výkon tohoto provedení, ale zřejmě půjde o hodnotu 168 kW (229 k) – totožně s Ioniqem 5.

Základem nabídky však bude menší baterie, konkrétně o kapacitě 53 kWh, s níž bude spojen jeden elektromotor pohánějící kola zadní nápravy. V případě, že bude tako specifikovaný Ioniq 6 zároveň vybaven menšími 18“ koly, měl by dle předběžných odhadů v testech řídících se metodikou WLTP vykázat spotřebu do 14 kWh/100 km. To z něj podle automobilky učiní jedno z energeticky nejhospodárnějších vozidel na trhu. S ohledem na Ioniq 5 se dá předpokládat, že toto provedení novinky bude poskytovat maximální výkon 125 kW (170 k).

Platforma E-GMP, na níž Ioniq 6 stojí, umožňuje nabíjení baterie až 800V napětím. Z nabíječky o výkonu 350 kW bude možné baterii vozu (Hyundai neupřesňuje kapacitu) vybitou na 10 % zase nabít na 80 % za 18 minut. Když už jsme u baterie a nabíjení, Ioniq 6 bude vybaven funkcí Vehicle-to-Load (V2L). Tou jsou vybaveny například i elektromobily koncernové značky Kia, ovšem ta si funkci nedávno přejmenovala na Vehicle-to-Device (V2D). Jde v podstatě o možnost z baterie vozu nabíjet další zařízení, a to prostřednictvím adaptéru z vnějšího nabíjecího portu, nebo ze (zřejmě příplatkové) zásuvky pod zadními sedadly.

Jako v peřince

Uvnitř vozu na řidiče čeká pro Ioniq již tradiční volant bez loga značky, místo něj jsou přítomny čtyři čtverečky. Hyundai jim říká pixely a najdeme je na dalších místech vně i uvnitř vozu. Jde totiž o výše zmiňovaný prvek Parametric Pixel. Konkrétně na volantu byly použity čtyři pixely, protože písmeno „h“ jsou v morseovce čtyři tečky. Navíc jsou podsvícené a umí informovat o stavu nabíjení baterie.

Za volantem se nachází dvojice 12“ displejů, z nichž jeden zastupuje roli přístrojové desky a druhý je dotykový a je výstupem infotainmentu. Po obou stranách interiéru jsou obrazovky, na které se promítá obraz zpětných kamer nahrazujících – na trzích, které to umožňují – vnější zpětná zrcátka. Obrazovky jsou zakomponovány do tvaru palubní desky připomínajícího křídla letadla. Na trzích, kde nebude možné zpětné kamery instalovat, budou obrazovky samozřejmě chybět, ale tvar křídla zůstane. Jeho konce jen kompaktnější.

Ve dveřích nenajdeme žádná tlačítka, protože se všechna přesunula na středovou konzolu. Ta je navržena tak, aby mohla sloužit například jako místo pro položení notebooku při práci. Ioniq 6 má nabídnout až čtyři porty USB-C a jeden port USB-A, stejně jako Bluetooth se schopností připojit více zařízení najednou. Nechybí ani podpora Apple CarPlay a Android Auto nebo možnost prémiového audiosystému Bose s osmi reproduktory včetně subwooferu.

Protože Hyundai chce, aby byl Ioniq 6 pro majitele určitým únikem před světem, vnitřek vozu prý byl navržen tak, aby byl co nejvíc uklidňující. Volitelně jsou také dostupná relaxační sedadla, o kterých se však Hyundai v tiskové zprávě blíže nerozepisuje. Všechna sedadla Ioniqu 6 mají být tenčí než v konvenčních autech, a to až o 30 %.

Zážitek z jízdy má umocnit ambientní osvětlení nastavitelné v 64 odstínech a šesti motivech, respektive funkce Speed Sync Lighting, která v podstatě synchronizuje intenzitu osvětlení s rychlostí vozu. Čím rychleji pojedete, tím jasněji bude osvětlení zářit, a naopak čím pomaleji pojedete, tím tlumenější bude. Technologie e-ASD (Electric Active Sound Design) pak produkuje zvuk připomínající kosmickou loď, který se mění v závislosti na provozním stavu vozidla.

Hyundai připravil také funkci EV Performance Tune-up, což je v podstatě něco jako volba jízdních režimů s možností individuálního nastavení. Tato funkce řidiči umožní nastavit si účinek posilovače řízení, výkonovou charakteristiku elektromotoru či elektromotorů, citlivost pedálu plynu a provozní režim pohonného ústrojí podle aktuální potřeby. Kromě běžné jízdy tuto funkci řidič využije také v případě svěření Ioniqu 6 do rukou obsluhy na parkovišti luxusního hotelu nebo restaurace, když bude chtít omezit výkon motoru.

Asistenční systémy

Hyundai Ioniq 6 je dále vybaven širokou řadou asistenčních systémů Hyundai SmartSense, mezi něž patří například Asistent pro jízdu na dálnici 2 (Highway Driving Assist 2) spoléhající na řadu dílčích systémů, například na adaptivní tempomat SCC. Na dálnici udržuje vzdálenost od vozu před sebou, zároveň i v zatáčkách udržuje Ioniq 6 v jízdním pruhu a podporuje také funkci asistovaného předjíždění.

Ve výbavě nalezneme rovněž Autonomní nouzové brzdění FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) předcházející srážkám s objekty před autem, ať už jde o překážku, jiný vůz, chodce nebo cyklistu. Součástí je systém asistující s průjezdem křižovatkou, který hlídá, abyste se nesrazili s vozem přijíždějícím z jiného směru nebo s chodcem v dráze jízdy. Inteligentní omezovač rychlosti ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) umí rozeznávat dopravní značení a podle něj upravit rychlost vozu, zatímco asistent dálkových světel HBA (High Beam Asist) hlídá, aby řidič dálkovými světly neoslňoval protijedoucí vozy.

Pozornost a případnou únavu řidiče sleduje Asistent pro sledování únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning). Aktivní asistent pro odvrácení kolize s vozidly ve slepém úhlu BCA (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) pomáhá s tím, co jeho název slibuje. Se sledováním dění ve slepém úhlu asistuje funkce Blind-Spot View Monitor (BVM), která při aktivaci blinkru pomocí kamery zobrazí v přístrojovém štítu situaci na dané straně vozu.

Na případné riziko při vystupování z vozu upozorňuje Safe Exit Warning (SEW) a při parkování pomůže systém kamer zobrazujících 360° pohled kolem vozu. Kolizím s chodci a jinými překážkami při parkování zamezí Asistent pro zabránění kolize (PCA). Asistent pro odvrácení kolize s projíždějícími vozidly při couvání RCCA (Rear Cross Traffic Collision Avoidance System) upozorní na vozy přijíždějící ze strany, když řidič vycouvává z parkovacího místa na silnici. A pokud se majitel nebude vůbec na parkování cítit, pomůže dálkově ovládaný autonomní parkovací asistent RSPA 2 (Remote Smart Parking Assist 2), který si poradí nejen s podélnými či kolmými parkovacími místy, ale také těmi šikmými.

Něco navíc

Ioniq 6 je zároveň prvním modelem značky, který bude nabízet funkci bezdrátových aktualizací různých řídicích jednotek ve voze. Bezdrátovým přenosem vzduchem bude možné aktualizovat také mapové podklady a multimediální software.

V rámci tiskové konference před světovou premiérou padl dotaz na to, zda budou pro Ioniq 6 nabízeny solární panely na střeše vozu. Přestože značka touto technologií disponuje a nabízí ji pro model Ioniq 5, i přes údajnou oblibu ze strany zákazníků se s ní pro Ioniq 6 nepočítá. Zakomponováním solárních panelů do střechy vozu by totiž došlo ke zhoršení aerodynamiky nebo k omezení prostoru pro cestující. Přinejhorším by došlo k obojímu. Proto se Hyundai rozhodl tento příplatkový prvek u Ioniqu 6 vynechat.

Na dotaz, zda je v plánu příchod sportovního Ioniqu 6 N, zástupci značky odpověděli: „Never say never.“ Nikdy neříkej nikdy. Na základě dostupných informací je jeho příchod pravděpodobný, však jsme o tom sami nedávno psali. Zástupci značky alespoň řekli to, že je divize N pro Hyundai skutečným úspěchem a že máme ještě vydržet. Již zítra (pátek 15. července) se dočkáme oficiálního oznámení prvního plně elektrického vozu divize N. A pak prý budou všechny náznaky a nepřímé odpovědi dávat smysl. Nechme se tedy překvapit.

Někdo se také ptal, kolik elektrických vozů chce letos Hyundai v Evropě prodat. Odpovědí bylo, že už jsou uzavřené výsledky za první pololetí, kdy elektromobily tvořily 16 % prodejů značky. Zhruba jeden ze šesti prodaných Hyundaiů je tedy elektrický. Automobilka do toho počítá i elektrická auta na vodík. Za celý letošní rok by značka chtěla v Evropě udat přes 90 tisíc elektromobilů. Rádi by jich prodali přes 100 tisíc, ale to závisí na množství dodávek.

A jestli se Hyundai chystá elektrickou řadu Ioniq udělat prémiovou? Odpovězeno bylo trochu oklikou, ale stručně řečeno ne. Od toho je tu Genesis. Hyundai však o svých vozech tvrdí, že působí prémiově, ať už vzhledem, technikou, důrazem na detaily, zpracováním a podobně, ale nabízeny jsou za dostupnou cenu odlišnou od prémiových vozů.

Prodej a budoucnost

Výroba Ioniqu 6 začne ve třetím čtvrtletí letošního roku, přičemž termín uvedení na český trh bude oznámen později. Tehdy také čekejme informace o cenách auta. Předprodej na vybraných evropských trzích začne rovněž ve třetím čtvrtletí 2022 a první zákazníci se svých vozů dočkají ještě před koncem letošního roku. Dodávky do Evropy mají ale začít významně růst až v příštím roce.

Při propagaci novinky Hyundai využije řadu digitálních kampaní, mezi které patří dnešní spuštění takzvaného Ioniq 6 Digital Studio. Tedy digitálního studia ve virtuálním prostoru s prvky rozšířené reality. Zákazníci zde naleznout bližší informace o voze, budou si jej moci pořádně prohlédnout a údajně se v něm i projet. Co jim taková jízda dá, nevíme.

Další kampaní bude přidání Ioniqu 6 do virtuálního světa metaverse, například do online platformy zaměřené na hraní, vývoj a sdílení her, Roblox. Vytvořena bude také speciální NFT kolekce, přičemž budoucí majitelé děl mají dostat přístup ke speciálním výhodám, zřejmě rovněž v digitálním prostředí. Stejně jako digitální studio, i NFT kolekce bude spuštěna dnes.

Po Ioniqu 6 přijde řada na produkční verzi konceptu Hyundai Seven , který se představil loni v listopadu na autosalonu v Los Angeles. V rámci tiskové konference k modelu Ioniq 6 zaznělo také: „Ioniq will continue with the N.“ Je to informace o příchodu sportovně pojatého elektromobilu, který zmiňujeme o pár odstavců výše.