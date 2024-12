Jaguar XJ X308 (1997-2002): Evoluce třístovky přinesla osmiválce a nový interiér

Jaguar představil v létě 1997 modernizovanou řadu XJ. Ač to tak na první pohled nevypadalo, v útrobách se odehrálo mnoho nového…

Britská automobilka Jaguar Cars rozhodně neusínala na vavřínech. Už v polovině 90. let, krátce po přestavení nové generace sedanů XJ X300 se pustila do jejich modernizace. Ta byla poprvé prezentována v červenci 1997, dostala svébytný kód X308. Proč? Změn byla opravdu hodně…

Zvenčí sice nebyly patrné, ale přesto se odehrály i zde. Šéfdesignér Jaguaru Geoff Lawson nahradil obdélníkové směrovky v předním nárazníku oválnými, podle nich lze upravenou řadu poznat bezpečně. Do hlavních reflektorů, nově s čirou optikou byla integrována parkovací světla. Mírně se změnil rámeček mřížky chladiče a logo s divokou šelmou. Zaoblily se i mlhovky a spodní otvor pro přívod vzduchu. Také oba nárazníky prošly úpravami. Koncové reflektory nahradily šedou barvu čirými kryty, červená zůstala. Zahrnovaly opět i obrysová světla. Velké čtyřdveřové jaguary si zachovaly základní stylistické prvky: zaoblenou kapotu se čtyřmi předními světlomety, nízkou linii střechy a svažující se záď, tady nebylo potřeba nic měnit.

V8

„Srdcem“ nových vozů byly celohliníkové motory AJ-V8. Řadové šestiválce XJ6 a vidlicové dvanáctiválce XJ12 odešly do historie s předchozí řadou X300. Slabší osmiválec AJ-26 s objemem 3249 cm3 dával 179 kW (243 koní) a 316 Nm. Silnější stejného označení měl 3996 cm3 a vyšších 216 kW (294 k) a 393 Nm. Pohonné jednotky se chlubily kromě početnějšího stáda také hladším chodem.

Zákazníci v USA se dočkali jen čtyřlitru, menší a slabší se za Atlantikem neprodávaly. U žádného X308 se už nenabízela ani přímo řazená převodovka, pouze samočinné, chyběl také samosvorný diferenciál. Pětistupňové ústrojí ZF 5HP24 přenášelo sílu na zadní kola. Řadilo rychleji a z nádrže ubývalo méně benzinu než dříve, jakkoli to majitele určitě moc netrápilo.

Původní podvozek, nový interiér

Podvozek se základním rozvorem 2,87 m se nezměnil. Platforma stále pocházela z XJ40 představené v roce 1986, jednalo se o její závěrečnou evoluci. Nechybělo tudíž ani zadní nezávislé zavěšení IRS. Nemluvě o prodloužené verzi s rozvorem nataženým o 12,5 cm, ty také v portfoliu zůstaly. Čtveřice kotoučových brzd nepostrádala vnitřní chlazení, podporoval je čtyřkanálový ABS, elektronické kontroly stability a trakce.

Délka základních variant stále přesahovala 5,02 m a těch delších končila těsně pod 5,15 m, vnější rozměry i proporce zůstaly. Šířka dosahovala takřka 1,8 m, výška se stejně jako dříve pohybovala nad 1,3 m, záleželo na specifikaci. Sportovní sedan má být prostě nízký… Základní XJ vážily minimálně 1710 kg, delší 1875 kg.

Interiér řádně prokoukl. Palubní deska původem z XJ40 vzala konečně zasvé. Ta nová byla oblá s trojicí hluboce zapuštěných číselníků, vzala si inspiraci z kupé a kabrioletů XK8 X100. Spolujezdec získal konečně řádnou odkládací přihrádku. X300 ji zpočátku kvůli instalaci vzduchového vaku neměla vůbec, v polovině 90. let se objevila alespoň nouzová. Airbagy však dostala „osma“ do základu už čtyři. Výplně dveří a středová konzola byly u X308 ve srovnání s předchozí sérií také mírně přepracovány. Na kvalitě interiéru bylo pořád co zlepšovat – a tady se tak znovu stalo. Zlepšila se také ergonomie ovladačů.

XJ8

Základní model se jmenoval XJ8. Vzhledem k instalaci nového motoru muselo dojít i ke změně nomenklatury. Měl kožené čalounění, u předchozího XJ6 to neplatilo, litá kola a klimatizaci. Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří se lakovaly barvou karoserie. Nechyběly mu chromované ozdoby na mřížce chladiče, orámování čelního a zadního okna a víku zavazadelníku. Rámy bočních oken ale zůstaly matně černé. Na vnitřní dřevěné obklady posloužil ořech.

Sport s nepřeplňovaným osmiválcem 3,2 l nabízel tvrdší podvozek, anatomické sedačky a širší a větší kola než XJ8. Čelní sklo a rámeček zadního okna byly také matně černé. Mřížka chladiče se lakovala v barvě karoserie, postrádala tedy chrom. Navíc dostala kovově šedé svislé lamely. Tahle provedení se nabízelo i v USA, tam výhradně se zmíněným čtyřlitrem a větší porcí blyštivého kovu na karoserii. Také v Austrálii jej poháněl jen větší motor.

Sovereign

Ani v X308 nechyběl luxusní Sovereign. Ten dostal propracovanější a dražší dřevěnou dýhu. Přírodní materiál nahradil plast i u takových detailů, jakými byly ovladače elektrických oken a popelník. Kvalitnější rýhovaná kůže mohla mít kontrastní lemování. Podvozek dostal měkčí nastavení a šestnácti-, popřípadě sedmnáctipalcová kola se spoléhala na vysokoprofilové obutí. Tady se hrálo na co největší pohodlí. Ale na „osmnáctky“ už by se vyšší gumy prostě nevešly.

Karoserie samozřejmě zářila chromem a leštěnou ocelí, matná čerň na orámování, natožpak lakovaná mřížka chladiče se k těmto verzím tak nějak nehodila. A znovu chyběla písmena XJ, prostě jen Jaguar Sovereign. Zpočátku se ale nabízel pouze s kratším rozvorem.

XJR

Nescházela opět ani přeplňovaná verze XJR, pro odlišení od starších šestiválců se jí říká XJR8, toto označení ale nikdy nebylo oficiální. Čtyřlitrový osmiválec AJ-26S „dopoval“, jak jinak, kompresor. Výsledek? 276 kW (375 k) a 525 Nm. Zajímavost představovala instalace pětistupňového automatu W5A580, který vyráběl a dodával Mercedes-Benz, známe jej jako 5G-Tronic.

XJR měl logicky patřičně tvrdý podvozek, širší kola s odpovídajícími pneumatikami a vzhledově odpovídal krotšímu XJ Sport s lakovanou maskou, kterou vyplnila síťovaná mřížka z nerezové oceli. Lišty oken byly opět černé s výjimkou amerického trhu. Svou sílu dával zezadu vizuálně najevo zvětšenými koncovkami výfuku. Vždyť z klidu dokázal na stovku akcelerovat za 5,7 s. Rozlet končil u dvěstěpadesátky, kdy mu přistřihl křídla, či spíše drápky omezovač.

Jaguar XJR (X308) (1997) | Jaguar

Daimler

Američané se dočkali i verzí Vanden Plas s logem Jaguaru místo těch se značkou Daimler. Daimlery nesly označení Eight nebo V8 a měly všechny dostupné luxusní prvky v sériové výbavě. Kosmeticky se odlišovaly od jaguarů kromě loga se stylizovaným D a nápisů také tradičním vroubkováním na masce chladiče a drážkovaným madlem víka zavazadlového prostoru. Daimlery Super V8 dostaly přeplňovaný čtyřlitr z XJR!

Cizelace

V roce 1998 se objevil Sovereign s delší vzdáleností mezi nápravami, nataženými zadními dveřmi vyšší střechou, která poskytovala více prostoru pro hlavy cestujících vzadu. Modely LWB (long wheelbase) je ostatně měly už předtím. Na podzim prošly atmosférické motory mírnými revizemi a jejich označení se změnilo na AJ-27.

Sovereign se v modelovém roce 2000 dočkal jako první automatických stěračů, které měnily rychlost v závislosti na intenzitě deště. Přibyl měnič na CD a vyhřívané čelní sklo. Kompresorový čtyřlitr si na modifikace počkal, od té doby nesl kód AJ-27S.

Executive

Na domácím britském trhu začal Jaguar počínaje zářím roku 2000 (tedy modely 2001) nabízet místo XJ8 coby základ model XJ Executive. Standardně měl rovněž stěrače s dešťovým senzorem, přehrávač cédéček, tempomat a poprvé i zadní parkovací čidla. Nezapomínejme, že XJ měřilo přes metrů, takže přišla vhod. Americké Jaguary Vanden Plas Supercharged dostaly stejnou motorizaci i výbavu jako Daimlery Super V8 pro ostatní trhy.

Sportovní XJR šlo doplnit balíčkem R1. Ten zahrnoval „osmnáctky“ BBS, větší brzdy Brembo s vrtanými kotouči a dále přeladěné odpružení. V roce 2001 uplynulo století od narození zakladatele Jaguaru Williama Lyonse. Limitka XJR 100 v antracitovém laku dostala stejné brzdy. Interiér pokrývala kůže v odstínu dřevěného uhlí s kontrastním rudým prošíváním. Sportovní volant a řadicí páka v nesly značku Momo. Jezdila na devatenáctipalcových kolech BBS Montreal .Nebyla jich vyrobena stylová stovka, ale rovnou 500.

Přes 126 tisíc

Na podzim 2001 nahradil americké přeplňované Vanden Plasy model Super V8, ovšem nikoli s logem Daimleru, nýbrž Jaguaru. Na počátku roku 2002 se sportovní XJR dočkal standardní montáže satelitní navigace, v létě i verze Super V8 pod oběma značkami, v ostatních modelech šlo o příplatkovou výbavu. Auta s dlouhým rozvorem byla vybavena adaptivním podvozkem s počítačem řízeným aktivním odpružením (Computer Active Technology Suspension - CATS) se standardním nastaveném na režim Touring, který byl měkčí a poddajnější než jeho základní setup u sportovního XJR. Zkratka byla vybrána určitě záměrně – anglické slovo „cats“ totiž znamená „kočky“. U Sovereignu se za něj připlácelo. Jaguar si systém pochopitelně nechal patentovat.

V roce 2002 přišel na trh XJ8 ve verzi SE (Special Equipment) s výbavou navíc včetně parkovacích senzorů. Produkce byla na Browns Lane v Coventry ukončena v prosinci 2002. X308 byla ještě úspěšnější než X300 a odvozené verze. Vzniklo jich celkem 126.260, 4.746 z nich neslo logo Daimleru.

Jaguar XJ8 (X308) (1997) | Jaguar

Tisk chválil…

X308 používal jako služební vůz britský premiér Tony Blair. Americký časopis Motor Trend popsal kompresorový XJR v testu na začátku května 2000 jako „mistrovskou směs britského luxusu a amerických svalů.“ Dodal: „V tomto voze se cítíte elegantně a s každým ujetým kilometrem je sladší“. Brian Cooley, redaktor Roadshow americké CBS řekl v lednu 2016: „Je to můj oblíbený moderní vůz.“

Server Motorious v září 2018 napsal: „X308 poskytuje nejluxusnější jízdu ze všech automobilů, které byly kdy vyrobeny. A to díky svému statusu posledního XJ s ocelovou karoserií a prvního s moderním motorem V8. Je to dokonalá směs klasických a současných jaguarů. Vůz, který vypadá dobře kdekoliv – na parkovišti supermarketu, u venkovského hotelu, a dokonce i před kasinem v Monte Carlu.“ Jeremy Clarkson v testu Top Gearu v srpnu 1997 poznamenal: „Ve skutečném světě je rychlejší než Ferrari F355. Nejrychlejší sedan, jaký jsem kdy viděl, ztělesnění luxusu, krásy a výkonu.“ Zkoušel nejvýkonnější XJR. Server Classics World testoval v srpnu 2022 XJ8. „Možná se mu dnes lidé vyhýbají, ale X308 je výkonnou a luxusní koupí – a jistou investicí do klasiky.“

Sérii X308 ale zůstal součinitel odporu vzduchu 0,37, což znamenalo jedno negativum. Novináři si v testech stěžovali, že při rychlostech nad 160 km/h už je aerodynamický hluk poměrně značný. X308 vystřídala nástupnická generace X350, poslední XJ s klasickými tvary, ale zároveň první s hliníkovou karoserií. Ta se však do veteránské rubriky zatím nehodí…

Foto: Jaguar Cars, The Daimler Company