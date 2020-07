Jak by vypadal návrat Škody 120 v moderní éře? Tohle retro byste na silnici nepřehlédli

„Stodváca“ je u nás dobře známý pojem i pro ty, kterým svět aut ale vůbec nic neříká. Modelová řada Škoda 105/120 se představila 15. září 1976 coby dočasné řešení. Ve výrobě však vydržela dlouhých 14 let, a když roku 1990 produkce finišovala, měla na svém kontě (včetně příbuzných typů či kupátek Garde a Rapid) na svém kontě přes dva miliony zhotovených kusů.

Vznikl nespočet atraktivních či exportních variant, které slavily úspěch v zahraničí či na scéně motoristického sportu. Opomenout nesmíme ani unikátní bílý prototyp, jenž se od ostatních „stodvacítek“ odlišoval motorem vpředu a pohonem předních kol. Ani plejáda různých verzí však nedokázala zakrýt fakt, že je Škoda 120 zastaralá a moderního nástupce potřebuje jako sůl. Tím se po několika letech vývoje stal závěrem osmdesátek Favorit.

Byť Škoda 120 technikou neoslňovala a někde se pravidelně stávala terčem posměchů (Britové o Rapidu říkali, že je to „Porsche chudého muže“), Češi na ni ani po letech nedají dopustit. Zachovalé exempláře stojí minimálně desetitisíce. Někdy i hodně přes sto, jak nám před časem ukázal kolega Martin Vaculík ze Světa motorů v jednom ze svých videopříspěvků:

Ale napadlo vás někdy, jak by to vypadalo, kdyby se v roce 2020 Škoda rozhodla svézt na vlně nostalgie a nabídla zbrusu novou 120 s designovými odkazy na svého předchůdce? Nebyla by první automobilkou, vzpomeňme Hondu a její elektromobil e, jehož roztomilý vzhled se ve velkém inspiruje první generací Civicu. A takto bychom napříč automobilovým světem mohli pokračovat… retro je zkrátka in.

Odpověď na výše položenou otázku nám dává nezávislý grafik a náš spolupracovník Jan Lušovský, který na čistém papíře nakreslil pokračovatele Škody 120 přesně podle vlastní fantazie. Jak sám uvedl, s aktuálním designovým jazykem značky je shodný snad jen nápis Škoda na zádi. Všechny ostatní nápady pocházejí z jeho hlavy, inspirace předchůdcem je však zřejmá z předního i zadního pohledu.

Práci autora si můžete prohlédnout v přiložené galerii, kterou doplňujeme o dobové fotky „stodvacítky“. Klidně nám v anketě níže dejte vědět, zdali byste podobný retro návrat uvítali, nebo dáváte přednost modernímu designu.