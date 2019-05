Jaký mají Češi zájem o elektromobily? Jejich nákup zvažuje jen desetina řidičů

Necelá pětina Čechů tvrdí, že by si elektromobil koupila jedině v případě, že by neměla možnost si pořídit konvenční vůz se spalovacím motorem.

Ať se nám to líbí, nebo ne, elektrifikace automobilové nabídky je nepochybně trend nadcházejících let. Jak se ale ukazuje, jde pořád spíše o trend stanovený politiky a stále přísnějšími emisními normami, než trend způsobený zákaznickým zájmem. Minimálně v Česku je zatím poptávka o elektrovozy nízká, jen zhruba jeden z deseti tuzemských řidičů uvažuje nad tím, že by si v nejbližších letech pořídil automobil poháněný elektřinou.

Vyplývá to ze společného výzkumu inženýrské firmy DEL a auditorské a poradenské společnosti BDO, který zkoumal zájem tuzemských řidičů o elektromobilitu. Zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1.050 osob.

Jestliže asi desetina dotázaných nad koupí elektromobilu uvažuje, jen 2,1 % z nich nad nákupem elektrovozu v následujících dvou až třech letech skutečně zcela vážně přemýšlí.

Českým zákazníkům vadí hlavně vysoká cena elektromobilů. Hned 63 % respondentů uvedlo, že by si elektrovůz koupili jen tehdy, kdyby zlevnily.

„Po ceně přicházejí na řadu ryze praktické důvody. Kdyby bylo možné elektromobil dobít rychle a kdekoliv, například u čerpacích stanic, na parkovištích nebo v ulicích měst, pořídilo by si jej více než 47 % respondentů,“ doplňuje k tomu Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL.

Přibližně čtvrtina dotázaných (27,1 %) by si elektromobil pořídila za podmínky, že by umožňoval alespoň stejný dojezd, jaký mají vozy s konvenčním pohonem. A necelá pětina (18 %) respondentů by tak učinila dokonce jen tehdy, kdyby již neexistovala možnost pořídit si vůz se spalovacím motorem.

„Podíl automobilů s čistě elektrickým pohonem zatím na českém trhu roste pomalu, a to z několika důvodů. Jedním z nich jsou ceny elektromobilů, jejich vlastnosti, ale také nedostatečně rozvinutá infrastruktura, tedy nízký počet veřejně dostupných dobíjecích stanic. Například oproti Německu proto v zavedení elektromobility už nyní zaostáváme přinejmenším o čtyři roky,“ říká Petr Kymlička, Partner společnosti BDO.

Z výzkumu také vyplynulo, že koupi elektromobilu jsou naklonění spíše lidé mladších věkových skupin. Zájem o nákup elektromobilu ve věkové skupině od 27 do 35 let je oproti nejstarším dotázaným (od 54 do 65 let) dvojnásobný. Uvažuje nad ním 16,5 % dotázaných z této věkové skupiny. Co se týče pohlaví, více se o elektromobily zajímají ženy. O pětinu více žen než mužů uvedlo, že mají zájem o pořízení auta s elektrickým pohonem.

Výsledky studie zájmu českých zákazníků o nákup elektromobilu přichází v době, kdy domácí Škoda Auto oznámila, že by v příštím roce v tuzemsku ráda prodala 2.500 exemplářů elektrického Citigoe iV. To by znamenalo výrazné navýšení prodejů elektromobilů na českém trhu, vždyť za celý rok 2018 bylo všech takových aut u nás registrováno 703 kusů. Nejžádanější elektromobil na českém trhu, Volkswagen e-Golf, měl za dvanáct měsíců na svém kontě 260 registrací.