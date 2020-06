Jezdili jsme armádním speciálem: Bůh hromu nesestřelen

Obrněný speciál odolá výbuchům min, palbě z hlavňových zbraní a může jet i bez řidiče. Perun jsme nejen prolezli. My jsme s ním vyrazili do terénu. A rovnou na velitelské pozici!

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. „Právě podle něj jsme nakonec pojmenovali náš obrněný pancéřovaný speciál, který před vámi stojí,“ říká Tomáš Francouz, šéfkonstruktér nástaveb vojenských vozidel v přeloučské firmě SVOS. Nevypráví nám to zrovna v suchu, v komfortní zóně. Se zelenou bestií po zuby ozbrojenou zastavil v hloubce jednoho metru vody kdesi u lesa. „S instalací zvýšeného sání motoru však dokáže ještě o padesát centimetrů větší hloubku brodění,“ zapojuje se druhý konstruktér Pavel Petržela, sedící na pozici řidiče. A to je prý pouze zlomek toho, co tenhle šestimetrový bojový nástroj na čtyřech kolech s maskovací sítí a výkonem 240 kW umí.

Milionový spor

První čárka návrhů Perunu 4x4 se objevila v roce 2015, po dvanácti měsících pak byl konstrukčně připravený a o další dva roky později se poprvé představil české veřejnosti na Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky v Brně. Stále ovšem žádné zemi neslouží, byť už k tomu měl zatraceně blízko. České Ministerstvo obrany ale nakonec od kontraktu týkajícího se dodávky čtyř perunů za 94,5 milionu korun odstoupilo - údajně kvůli nesplnění vojskových zkoušek. Východočeská firma proto resort nyní žaluje a o všem rozhodne až soud. Možná i kvůli těmto právním tahanicím jsme mezi prvními, ne-li vůbec prvními lidmi z civilu, kteří mají možnost prototyp v zápřahu otestovat. „Zájem o peruny nicméně evidujeme v zahraničí,“ komentuje ředitel společnosti Jaroslav Černý.

Útočit i bránit

Obtížný terén zdoláváme nejprve na místě spolujezdce. „Vybrali jste si prostor velitele, který má na starost veškerou komunikaci, ovládání rušičky, ale i střelbu,“ poznamenává konstruktér Petržela, zatímco si za jízdy upravuje na displeji tlak v pneumatikách a světlou výšku díky nastavitelnosti pérování až na horní hodnotu 475 milimetrů. Monitor však kromě zjednodušené diagnostiky také třeba ukáže, zdali vůz někdo nezaměřil. „V ten moment šofér nebo velitel spustí zadýmovací zařízení a v mžiku se ztratí,“ poznamenává šéfkonstruktér Francouz s tím, že posádka čtrnáctitunového dravce může nejen útočit a likvidovat, nýbrž se i efektivně bránit.

223 střel

Přestože je motorový bůh hromu koncipován spíše na bleskový útok, svede čelit i bouři nepříjemného ataku. „V Německu úspěšně prošel zkouškou, kde mu pod přední i zadní nápravu nachystali protitankové nálože,“ uvádí k odolnému spodku Petržela. Karoserie je zase opancéřovaná – střelci s ručními zbraněmi by tak ostrouhali, a to i po palbě do pneumatik: jsou totiž vybavené systémem runflat, takže i po dešti kulek z místa útoku odfrčí dalších minimálně padesát kilometrů. „A to je dost na to, aby se zkonsolidovali. Ochrana se navíc týká kompletních tří set šedesáti stupňů, přičemž za dominantu platí otočná věž s kulometem o ráži 12,7 mm. Ať to máte divočejší, vylezte si tam a projedeme se,“ přesouvá nás nahoru za štít se stopami po 223 projektilech Francouz. Rázem to pere s perunem poháněným vznětovým přeplňovaným šestiválcem kolem stovky (maximum se zastavuje na 110 km/h), až se stěží držíme.

Klimatizační luxus

V totálně zabláceném prostředí řidič přibrzďuje, neb pro nás našel nové využití. Na středovém panelu přepíná na ruční ovládání plynu, nastavuje otáčky a vystupuje: vozidlo s možností bočního náklonu na 22° se samo pomalinku posouvá, zatímco my s šoférem kráčíme vedle něj. „Musím si jen občas srovnat volant,“ prohazuje shrbený Petržela k další bojové alternativě smaragdového obrněnce s dvěma režimy šestistupňové samočinné převodovky a klimatizací. „Jak je odkrytý, v létě tu bývá šílené horko,“ otírá si čelo při vzpomínkách na srpnové testování Petržela a doplňuje: „Vzadu se potom nachází nezávislé topení. Přičemž vozidlo je koncipované tak, aby fungovalo v provozních teplotách od minus dvaatřiceti do plus padesáti stupňů Celsia.“

Zranění na konec?

Tým perunu obvykle čítá pětici osob: řidič, velitel-spolujezdec, dvoučlenná posádka na zadních sedadlech a jeden muž na věži. „Takhle většinou vypadá standardní složení. Vejde se sem však ještě jeden zraněný na lehátko v krajních případech,“ popisuje Francouz. Už víme, jak absolvujeme návrat na základnu: vzadu ve vodorovné poloze. Naštěstí jen naoko. Nikomu (především nám) se při křižování východočeské divočiny nic nestalo. S náloží adrenalinu tak můžeme slavnostně prohlásit: Bůh hromu nesestřelen!

Víte, že…

… perun s sebou celkově vozí kolem 4000 nábojů pro případ boje?

… obrněný speciál disponuje takzvaným systémem blackout? Stačí jedno stisknutí tlačítka a ihned se vypnou všechny zvuky a světla vozu.

Perun 4x4 Scout Rok výroby 2015 Motor vznětový řadový přeplňovaný šestiválec Převodovka šestistupňová samočinná Výkon 240 kW Nejvyšší rychlost 110 km/h Spotřeba 27,5 l/100 km Délka 6030 mm Šířka 2300 mm Výška 2600 mm Celková hmotnost 14 100 kg Přibližná cena 25 000 000 Kč