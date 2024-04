Jezdili jsme s novými dodávkami Stellantisu: Psací stůl už má i řidič

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Stellantis ukázal v domovském městě Opelu, jaké novinky právě vypouští na trh. K vidění a vyzkoušení byly užitkové modely Vivaro, Combo a Movano od domácího Opelu, Jumper, Jumpy a Berlingo od francouzského Citroënu, Ducato, Scudo a Doblo od italského Fiatu nebo Boxer, Expert a Partner od francouzského Peugeotu.

Vivaro má v nabídce turbodiesely o objemech litru a půl a dvou litrů od 88 do 130 kW, které lze kombinovat se šestistupňovým manuálem nebo osmistupňovým automatem. Ten najdeme i v movanu, kde je na výběr mezi třemi turbodiesely o výkonu 88, 103 a 132 kW. U comba je možné volit mezi benzinem a naftou a automatem i manuálem.

Ač se pořadatelé snažili vytáhnout hlavně s elektrickými modely, my jsme jako první vyzkoušeli naftový Citroën Jumpy. Po usednutí nás na podlaze překvapily tři pedály. Jumpy se totiž nabízí s dnes čím dál tím vzácnějším manuálním řazením. Zatímco autobusy, nákladní auta a většina osobních aut se dnes už obejdou bez řadicí páky, u dodávek je tento doplněk stále žádaný. Užitkové vozy od Stellantisu ale nabízejí i jiné vychytávky.

Praktický stoleček

I když se vývojáři všech možných značek snaží vymyslet úžasnou revoluční technologii, která jejich modely odliší od konkurence, někdy stačí něco mnohem prostšího – kus plastu, který poslouží jako stoleček pro řidiče.

Napravo od místa řidiče je malý psací stůl. Kurýr obvykle potřebuje vypsat doklad, podepsat dodací list, fakturu nebo bezpečnostní předpisy areálu, kam vjíždí. Zde tak má místo, kam si položí pohodlně jakékoliv papíry, a může psát. Stolek ocení i ten, kdo místo tužky používá notebook nebo tablet. Využít se dá i pro servírování svačiny. Jde o malý, ale funkční kus „nábytku“, kterým peugeot nebo i citroën zpříjemňují práci rozvozcům všeho možného.

Samozřejmostí je pak držák na mobilní telefon, který lze po spárování s autem ovládat tlačítky na volantu. Vzhledem k tomu, že některé společnosti mají pro kurýry vlastní navigace, vypočítávající nejlepší trasu k zákazníkům, potřebuje řidič použít místo vestavěné navigace služební telefon. Vedle držáku se samozřejmě nabízí i možnost zrcadlení na desetipalcovém displeji infotainmentu.

Při testovacích jízdách jsme žádné palety, balíčky, fošny ani jiný náklad k dispozici neměli. Na první pohled ale ložné prostory představovaných aut vypadají zcela standardně, takže by neměly ničím negativně překvapit.

Ať už benzinové, nebo naftové, či nakonec i elektrické verze dodávek Stellantisu, jsou příjemně živé. Pravda, jezdili jsme bez nákladu. Ale ať už jsme seděli v opelu, citroënu, nebo ve fiatu, všechna auta měla přesné řízení a reagovala hbitě na sešlápnutí plynu.

Asistent proti pokutám

V dodávce tráví řidiči nemalou část svého času, a tak tu nemůžou chybět komfortní doplňky známé z osobních aut. V nabídce tak jsou vyhřívané volanty nebo sedadla, elektricky ovládaná okna i zrcátka. Pro bezpečnější couvání tu najdete kamery.

Když jsme chválili odezvu motoru na plyn, mysleli jsme samozřejmě momenty, kdy nebyl zapnutý omezovač napojený na čtení značek. Jak už to dnes bývá zvykem, na palubní desce se objevují značky s rychlostními limity, které kamera viděla na značkách u silnice. Vedle sedmdesátky se třeba objeví nápis „OK?“. Když na volantu stisknete tlačítko OK, v domnění, že tak systém rozpoznávání značek pochválíte za správné přečtení, plyn začne stávkovat. Můžete ho držet až na podlaze, ale pojedete sotva 80 km/h. Potvrzením zkratky OK totiž odsouhlasíte, že se má na zobrazenou rychlost nastavit i omezovač.

Ve chvíli, kdy odsouhlasíte sedmdesátku, nechá vás systém rychlost překročit, ale jen o nějakých deset kilometrů za hodinu. Zajímavé udělátko, které tomu, kdo nepoužívá tempomat, může pomoct před pokutami.

Bude i vodík

Když jsme usedli do naftového jumpy, ukazoval palubní počítač dojezd přes jedenáct set kilometrů. U elektrických modelů to bylo samozřejmě méně.

Citroën Berlingo Van na elektřinu by měl na jedno dobití ujet 330 a jumpy 350 kilometrů. Opel Movano Electric zvládne dokonce až 420 km. Lokálně nulovými emisemi se vedle elektrických verzí můžou pochlubit i vodíkové motory. Na vlastní oči jsme měli možnost vidět vodíkový jumper. Do nabídky se má ale dostat v budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že čerpací stanice na vodík se v ČR vyskytují jen velmi vzácně, nemusí české zákazníky příliš trápit, v jak blízké nebo vzdálené budoucnosti přijde vodíkový vůz na trh. Na druhou stranu, když nebudou vodíková auta, těžko bude někdo stavět vodíkové stanice. Ale to je na úplně jiný článek. Pro úplnost dodejme, že s vodíkovým pohonem přišel koncern Stellantis už v roce 2021.

Ač jsme měli možnost si vodíkový jumper prohlédnout, klíčky nám k němu nikdo nedal. Tento vůz byl v Rüsselsheimu jen na pokoukání. Až na větší víčko nádrže umístěné pro dodávku trochu netypicky na levém předním blatníku je to vlastně obyčejný jumper. Jeho jízdní vlastnosti nám ale zatím zůstaly utajeny.

Koncern ale s vodíkovými modely na český trh zatím nezamířil. V ČR není v nabídce ani malé elektrické autíčko Opel Rocks-e. Na to stačí řidičský průkaz skupiny AM a dá se použít k rozvozu menších zásilek.

Vodíkový pohon

V ČR si dodávku na vodík zatím nekoupíte. Stellantis nyní míří primárně na Německo, Francii, Nizozemsko, Belgii a Severní Ameriku. Tam chce v budoucnu nabídnout i vodíkový tahač. Dojezd v současnosti vyráběných modelů dosahuje přes 500 kilometrů. Tankování vodíků je navíc mnohem rychlejší než dobíjení, dá se srovnat s čerpáním benzinu nebo nafty.