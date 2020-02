Jsou to ještě vůbec ledvinky? Uniklé snímky BMW řady 4 ukazují obří masku

Pokud vás děsily obří ledvinky BMW 4 Concept, máme pro vás špatnou zprávu. BMW si to s nimi evidentně nerozmyslelo.

Tušili jsme, že to přijde. Přesto část z nás doufala, že si to BMW s obřími ledvinkami u nového BMW řady 4 (G22) ještě rozmyslí. Jak se ale zdá, naše prosby nebyly vyslyšeny. Ba co víc – na zveřejněných snímcích přídě nového BMW řady 4, které se objevily na instagramovém profilu cochespias, vypadá maska spíše jako jednolitý kus, než dvojice ledvinek.

První podobu nových ledvinek řady 4 přitom BMW odhalilo již na frankfurtském autosalonu 2019, kde nás překvapilo odhalením konceptu BMW 4 Concept. Ten měl být předobrazem právě připravovaného BMW řady 4 a podle vyjádření BMW měl být koncept již z cca 85 % procent shodný s produkčním modelem.

Další informace o možné podobě ledvinek u nového BMW řady 4 se pak objevily koncem října minulého roku, kdy se na internet dostala fotka z výrobního závodu BMW. Ta ukazovala zřejmě již produkční model s poněkud užšími, ale stále extrémně vysokými ledvinkami, které byly rozděleny pruhem lakovaným v barvě karoserie.

Současně se však objevily spekulace, že se mohlo jednat i o snímek nového BMW řady M3. Podle některých spekulací, které připomněli kolegové z Motor1, by se totiž BMW mohlo pokusit vzhled ostrých modelů M3 a M4 sjednotit. A to například právě výraznými ledvinkami.

Mezi starším a novým snímkem si přitom nemůžeme nevšimnout drobné odlišnosti. Na starším snímku totiž ledvinky působí užším a vyšším dojmem, zatímco na nejnovějším snímku jsou jednoduše masivní v každém směru. Je tak celkem možné, že jsme v minulosti skutečně viděli spíše ledvinky nového BMW M3.

Zhruba hodinu po zveřejnění masky se pak na instagramovém profilu cochespias objevila další fotografie vozu zahaleného pod plachtou, tentokrát ovšem poodhalovala zadní partie. Design zadní svítilny se přitom takřka dokonale shoduje s frankfurtským BMW 4 Concept, takže o identifikaci tohoto modelu není pochyb.

A i když se nemůžeme zbavit pocitu, že by to nové řadě 4 víc slušelo s menšími ledvinkami, rozhodně nechceme nad jejím celkovým designem lámat hůl dříve, než ji automobilka odhalí v celé kráse. A k tomu by mělo dojít v průběhu tohoto roku.

Kromě tradičního kupé se pak počítá i s variantou bez střechy a pravděpodobně i čtyřdveřovým Gran Coupé. Dříve se však objevily spekulace, podle kterých by klasické Gran Coupé mohl nahradit elektromobil i4, který má nabídnout podobné rozměry i střih karoserie.